Возникновение социологии религии как самостоятельной научной дисциплины относится к рубежу XIX и XX вв. Начиная с этого времени идет постоянная разработка предметной области, методологии и методик социологического исследования религии, устанавливаются подходы и ракурсы рассмотрения в соответствии с особенностями и приоритетами той или иной региональной исследовательской среды, происходит интернационализация научной деятельности.



Судьба социологии религии за столетие ее существования была непростой. Она во многом определялась факторами вненаучного характера — политическими и идеологическими конфликтами, противостоянием светских и религиозных начал в развитии общества.

По своему сложными и до конца не завершенными остаются институциональное самоопределение социологии религии и ее отношения с общей социологией, религиоведением, разными направлениями научной и религиозной социальной мысли.

Тем не менее, усилиями многих исследователей, социологии религии удалось обрести устойчивость, занять свое место среди других наук, изучающих религию, достичь значимых результатов в научном постижении социальных аспектов религии.



Михаил Юрьевич Смирнов - Социология религии - Словарь

Изд-во С.-Петерб.ун-та, 2011. - 412 с.

ISBN 978-5-288-05093-0

Михаил Смирнов - Социология религии - Словарь - Содержание

Предисловие

Краткий обзор истории социологии религии

Предыстория и начало социологии религии —

Зарубежная социология религии в XX — начале XXI в.

Социология религии в России

Общее состояние и перспектива социологии религии

Словарь

Адепт — Яблоков

Библиография

Иностранная литература по социологии религии

Зарубежные публикации по социологии религии —

Переводы трудов иностранных авторов по социологии религии

Отечественная литература по социологии религии

Труды российских авторов второй половины XIX в. — 1922 г —

Советская литература по социологии религии и атеизма (1922-1991)

Публикации по социологии религии в постсоветский период (1992-2008)

Указатель имен и названий

Михаил Смирнов - Социология религии - Введение

На протяжении всей истории социальной мысли важнейшим ее предметом были и остаются поныне взаимоотношения общества и религии. Со времен античности до эпохи Просвещения эти взаимоотношения рассматривались преимущественно в контексте теорий общества, так или иначе связанных с вероучительными толкованиями религии и ее назначения для жизни индивидов, народов, человечества в целом. Одновременно, в рамках религиозно ориентированных подходов или как оппозиция им, звучали и мотивы свободомыслия, рационализма, материализма и атеизма в трактовке явлений религии. Однако преобладающими всегда оказывались объяснения, апеллирующие к безусловности религии, к ее неотмирной природе и исключительному значению как смыслополагающего начала всего человеческого бытия,включая и общество.

Начавшаяся в эпоху Просвещения секуляризация европейской культуры изменила акценты в осмыслении общества и религии. Важную роль в этом сыграли идеи деизма (воззрения на Бога только как творца мира, не вмешивающегося в течение сотворенного бытия) и теорий «естественного права», которые при объяснении общества на место божественного промысла ставили проявления натуры и разума человека.Такая постановка не затрагивала представления о самой религии как важнейшем устое общественной морали и мировоззрения.Тем не менее секулярная тональность социальной мысли делала возможным критический анализ реального облика организаций религиозных, позволяла выявить положительные и отрицательные стороны их деятельности в государстве и обществе. Сохраняясь как предмет исповедания, религия становилась и предметом научной рефлексии.

Характерным свойством этого подхода стал взгляд на религию как на закономерное явление, естественным образом возникающее в ходе истории народов и соответствующее определенному уровню их умственного и социального развития. Подчеркивался исторически необходимый (для нравственности и духовного пробуждения) и вместе с тем преходящий характер религиозных установлений, которые в разумно устроенном обществе полагались уже как препятствие прогрессивным преобразованиями.

Вывод об эволюционное религиозной жизни общества подразумевал существование функциональных различий действия религии в разные исторические эпохи. Задачами социальной мысли стали выяснение причин этих различий, анализ влияния религии на ту или иную общественную среду, открытие зависимости религиозной сферы от потребностей и поведения каких-либо общественных групп. Все это требовало комплекса эмпирически установленных и теоретически обоснованных логически связанных знаний о диахронных и синхронных взаимоотношениях религии и общества.

Необходимость таких знаний стала реализовываться в европейской (а за ней и в американской) науке начиная со второй трети XIX в. В тот период происходили артикуляция и самоопределение двух важных направлений научной мысли, на фундаменте которых зародилась социология религии. Ими были: 1) систематизированные представления об обществе как целостной эволюционирующей реальности «особого рода»-социология; 2) совокупность научных дисциплин, изучающих религию в разных ее аспектах, впоследствии получившая обобщающее название — религиоведение. Оба направления имеют собственные объекты изучения, исследовательские приоритеты, цели и задачи, специфику образовательной подготовки и научной деятельности. Однако каждое из них по-своему пересекается с предметной областью другого, что и открыло перспективу интеграционного процесса между ними. Результатом взаимодействия идей и достижеЕшй двух этих направлений стало возникновение на рубеэюе XIX и XX вв. социологии религии.



Становление нового научного направления происходило главным образом в форме теоретической социологии религии. В трудах начального периода формулировались социологические интерпретации происхождения и эволюции религии, обобщались разнообразные явления взаимообусловленности религиозных и социальных институтов,предлагались концепции и методология исследований. Среди разработок основателей социологии религии, на долгое время определивших ее теоретическое содержание и ставших ныне уже классическими, — раскрытие Э. Дюркгеймом социального смысла дихотомии сакрального и профанного, «тезис Вебера» о взаимосвязи религиозных ценностей и социально-экономической сферы, описание Э. Трёльчем типологии религиозных объединений («церковь-секта»).