Текстология Нового Завета - Брюс Мецгер - Барт Эрман

Современная библеистика - Золотая серия ББИ

Книга выдающегося современного библеиста Брюса Мецгера почти полвека является основополагающим исследованием рукописной традиции и передачи текста НЗ. Переработанное издание, в соавторстве с известным американским богословом Бартом Д. Эрманом, освещает новейшие достижения в области новозаветной текстологии. В нем кратко описаны давно известные и заново открытые рукописи, даны теоретическое обоснование и практические примеры текстологического анализа разночтений в этих рукописях.

Авторы ссылаются на более чем 300 книг и статей, касающихся греческих рукописей, ранних переводов и научных исследований источников текста Нового Завета, рассматривают различные текстологические проблемы и дают объективную оценку некоторым текстологическим научным школам.

Мецгер Брюс M. - Эрман Барт Д. - Текстология Нового Завета - Рукописная традиция, возникновение искажений и реконструкция оригинала

Пер. с англ. The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption, and Restoration. — 4th ed. — Oxford : Oxford University Press, 2005. — 366 p.

(Серия «Современная библеистика») 2-е изд. перераб. и доп. М.: Издательство ББИ, 2013.-хх+ 405 с.

ISBN 978-5-89647-270-4

Мецгер Брюс M. - Эрман Барт Д. - Текстология Нового Завета - Рукописная традиция, возникновение искажений и реконструкция оригинала - Содержание

От редактора русского издания

Предисловие к русскому изданию

Предисловие к третьему изданию

Предисловие к первому изданию

I. Изготовление книг в древности

1. Из чего делались книги в древности

2. Формы древних книг

3. Древние писцы и их работа

4 «Помощь читателю» в новозаветных рукописях

II. Важнейшие свидетели новозаветного текста

1. Греческие новозаветные рукописи

2. Древние переводы Нового Завета

3. Цитаты из нового завета в патристических сочинениях

III. Докритический период: происхождение и господство Textus Receptus

1. От Хименеса и Эразма до Эльзевира

2. Сбор разночтений

IV. Современная текстология: от Грисбаха до настоящего времени

1. Зарождение научной текстологии нового завета

2. Отказ от использования Textus Receptus

V. Становление текстологии как научной дисциплины

VI. Современные методы текстологии

1. Классический метод

2. Выступления против классического метода в текстологии

3. Статистические методы текстологии

4. Местные тексты и древние издания

5. Эклектизм, или "рациональная критика"

6. Способы определить родственные отношения между рукописями

7. Конъектурные исправления

VII. Причины возникновения ошибок при передаче текста Нового Завета

1. Непреднамеренные замены

2. Преднамеренные изменения

VIII. Практика новозаветной текстологии

1. Основные критерии оценки разночтений

2. Процедура оценки вариантных чтений

3. Текстологический анализ избранных фрагментов

Брюс Мецгер - Барт Эрман - Текстология Нового Завета - Рукописная традиция, возникновение искажений и реконструкция оригинала - От редактора русского издания

С радостью представляю русскоязычным читателям, интересующимся вопросами, связанными с изучением Нового Завета, широко известную книгу выдающегося современного ученого Брюса М. Мецгера "Текстология Нового Завета. Рукописная традиция, возникновение искажений и реконструкция оригинала", которая выдержала в течение 1964—1991 гг. три издания на английском языке.

Научная карьера профессора Мецгера (род. в 1914 г.) связана с Принстонской богословской семинарией — одной из ведущих богословских школ США. В течение многих лет он возглавлял кафедру новозаветного языка и литературы, продолжая и теперь оставаться ее заслуженным профессором. Круг научных интересов Б. Мецгера, кроме новозаветной текстологии, также включает в себя исследование неканонических и апокрифических книг Ветхого Завета и новозаветных апокрифов. Кроме того, значительный вклад внесен им и в область библейского перевода. Так, он активно участвовал в подготовке Пересмотренного Стандартного перевода (Revised Standard Version) Библии на английский язык, вышедшего под эгидой Национального Совета Церквей Христа в США в 1946—1957 гг. и явившегося важной вехой в истории перевода Священного Писания. Выполненный коллективом ведущих американских библеистов, этот перевод сочетает в себе точность в передаче оригинала и несомненные литературные достоинства, что принесло ему заслуженное признание церковной общественности англоязычного мира. С 1977 г. профессор Мецгер возглавлял комитет по подготовке Нового Пересмотренного Стандартного перевода (New Revised Standard Version), который был опубликован в 1990 г., отразив те изменения, которые за прошедшие годы произошли как в литературном английском языке, так и в библейской текстологии и экзегетике. Кроме того, Брюс Мецгер является многолетним соредактором и автором многих материалов "Оксфордской аннотированной Библии" (1962—1991) — издания, содержащего не только перевод Священного Писания (RSV/NRSV), но и самые необходимые пояснения и справочные материалы. В 1993 г. под его редакцией вышел "Оксфордский спутник Библии", наиболее современный популярный библейский словарь, отличающийся при этом высоким научным уровнем.

С 1955 г. профессор Мецгер является неизменным членом Редакционного комитета по изданию Греческого Нового Завета (The Greek New Testament), работающего на базе Института новозаветных тектсологических исследований в Мюнстере (Германия) и под эгидой Объединенных Библейских Обществ. Этот комитет, куда входят ведущие исследователи греческого новозаветного текста, подготовил и выпустил в 1966—1993 гг. четыре издания греческого текста Нового Завета, реконструированного на основе тщательного исследования рукописей. При этом профессором Мецгером по поручению Редакционного комитета был подготовлен опубликованный в 1971 г. "Текстологический комментарий" к Греческому Новому Завету, позволяющий понять, каким образом при рассмотрении различных вариантов большого числа новозаветных чтений Комитет принимал решения о включении в текст тех или иных из них.

В 40-е — 80-е гг. Брюсом Мецгером опубликованы работы, ставшие настольными книгами для студентов-богословов и широкого круга исследователей Священного Писания во всем мире. Предлагаемая вашему вниманию книга является среди них наиболее известной.

Представляя русское издание книги профессора Мецгера, следует сказать и о том, что исследования в области новозаветной текстологии, получившие мощное развитие в прошлом веке, особенно во второй его половине, находили живой отклик в российской научной среде. Так, горячим сторонником использования достижений текстологии при переводе Нового Завета на русский язык был выдающийся русский экзегет, профессор Санкт-Петербургской духовной академии Н. Н. Глубоковский (1863—1937), уже столетие назад ставивший вопрос о необходимости осуществлять перевод и комментирование священного текста на основе данных "лучших рукописей". Однако охранительные тенденции на историческом излете так называемого Синодального периода в истории Российской Церкви не позволили укорениться в церковной жизни достижениям науки о новозаветном тексте, которые так и остались достоянием узкого круга ученых. Если же говорить о последующем времени, когда после второй мировой войны Московский Патриархат смог возродить свои богословские школы и начать некоторые исследования по библеистике, то прежние тенденции дали тогда себя знать в болезненной реакции на новый русский перевод Нового Завета, который был выполнен ректором Православного богословского института в Париже епископом Кассианом (Безобразовым) (1892—1965) на основе критического издания греческого оригинала*. С тех пор прошло четыре десятилетия, однако и теперь в российской церковной среде можно встретить воззрения на новозаветный текст (точнее на привычный и потому как бы освященный традицией Textus Receptus), которые сродни более чем столетней давности реакции достопамятного Джона Бургона на появление знаменитой реконструкции Весткота-Хорта, о чем так живо повествует нам профессор Мецгер.

Остается надеяться, что эта книга позволит и русскоязычным студентам — богословам и филологам, а также всем тем, кто серьезно интересуется вопросами, связанными с изучением новозаветных книг, войти в круг современных представлений о тексте источника нашей веры и надежды.

Издатели учли академический уровень читателей настоящей книги, на который ориентировался автор. Поэтому многие цитаты и выражения на греческом и латыни проф. Мецгер приводит без перевода. Мы также сочли целесообразным не переводить их.

Игумен Иннокентий (Павлов)

Библейско-богословский институт св. апостола Андрея,

Москва, июнь 1996 г.

Брюс Мецгер - Барт Эрман - Текстология Нового Завета - Рукописная традиция, возникновение искажений и реконструкция оригинала Изменения, внесенные по доктринальным соображениям

Количество преднамеренных изменений, сделанных в интересах богословия, трудно точно определить. Ириней, Климент Александрийский, Тертуллиан, Евсевий и многие другие Отцы Церкви и раннехристианские авторы обвиняли еретиков в умышленном искажении Священного Писания. В середине II в. Маркион исключил из своих списков Евангелия от Луки все указания на иудейское происхождение Иисуса. "Гармония" Евангелий Татиана содержит некоторые изменения, поддерживающие аскетические и энкратические взгляды.

Даже внутри Церкви иногда одна группировка обвиняла другую в искажении текста Священного Писания. Амврозиастр, римский комментатор Павловых Посланий, живший в IV в., был уверен, что в тех местах, где греческие рукописи отличаются по какому-нибудь важному пункту от латинских, которыми он привык пользоваться, за поврежденное чтение ответственны греки "с их самонадеянным легкомыслием". При пересмотре старолатинского текста Евангелий бл. Иероним испытывал опасение подвергнуться порицанию даже за малейшие изменения текста в целях уточнения — страх, который, как показали последующие события, был обоснован.

Рукописи Нового Завета хранят следы двух видов догматической правки: 1) приведшей к изъятию или изменению того, что рассматривалось как богословски неприемлемое или неудобное, и 2) вносившей в Священное Писание "обоснование" излюбленного богословского положения или сложившейся практики.

При переписывании пролога третьего Евангелия писцы некоторых старолатинских рукописей и готского перевода очевидно решили, что евангелист указывает на Божественное одобрение написания Евангелия, и в высказывание Луки (1:3), "рассудилось и мне ... по порядку описать тебе...", вставили после "мне" слова "и Святому Духу". Это добавление подражало тексту Деян 15:28, где сказано: "ибо угодно было Духу Святому и нам...".

Несоответствие между словами Иисуса в Ин 7:8: "Я не пойду на этот праздник, потому что Мое время еще не исполнилось", и утверждением, содержащимся двумя стихами ниже: "когда же Его братья пошли на праздник, тогда и Он Сам пошел: не явно, а как бы втайне" (несоответствие, за которое ухватился Порфирий, чтобы обвинить Иисуса в "inconstantia ас mutatio" [непостоянстве до перемены]), дало повод некоторым переписчикам заменить ουκ на οΰπω ("Я еще не пойду..."). Высказывание Иисуса: "О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только один Отец" (Мф 24:36 и Мк 13:32), показалось неприемлемым некоторым переписчикам, которые не могли согласовать неведение Иисуса с Его достоинством, и они спасли ситуацию, просто опустив слова ουδέ ό υἱός.

Текст Лк 23:32 в рукописях ρ К дает чтение ἤγοντο δέ και ἕτεροι κακούργοι δύο συν αύτω άναιρεθηναι ("Вели и других двух злодеев на смерть вместе с Ним"), Чтобы обойти возможность такого прочтения, которое подразумевало, что Иисус тоже был злодеем, во многих греческих свидетелях текста эта фраза записана с измененным порядком слов ... ἕτεροι δύο κακούργοι... что меняет подчинение слова κακούργοι ("Вели и двух других, злодеев, на смерть вместе с Ним"). Две старолатинские рукописи (с и е), сирийский синайский и саидский переводы представляют другое решение этой проблемы — там слово έτεροι не переведено.

Интересное разночтение, отражающее утонченное понимание того, что обычно считается наиболее подходящим выражением, можно найти в одной из рукописей сирийского палестинского лекционария в Мф 12:36. Здесь, вместо общеизвестного изречения Иисуса: "Говорю же вам, что за всякое слово праздное, какое скажут люди, дадут они отчет в день суда", переписчик кодекса с написал "... за всякое доброе слово, какое не скажут люди...".

Несомненно, что некоторые упоминания об Иосифе и Марии в Лк 2, которые есть в привычном тексте, появились там благодаря иным представителям Древней Церкви, требовавшим переформулировать те или иные выражения, дабы защитить положение о рождении Иисуса от Девы. Так, в 2:41 и 43 вместо слов "Его родители" (οι γονείς αύτοῠ) некоторые рукописи содержат чтение "Иосиф и Мария". В 2:33 и 48 некоторые свидетели изменяют указание на отца Иисуса, или подставляя имя Иосиф (в ст. 33), или целиком опуская его (в ст. 48).

Принимая во внимание усиление аскетических тенденций в Древней Церкви и то, что соответствующие требования относительно поста являлись обязательными для всех христиан, не удивителен тот факт, что монахи, переписывавшие рукописи, вводили указания на практику поста обычно в сочетании с молитвой. Так, например, произошло во многих рукописях Мк 9:29, Деян 10:30 и 1 Кор 7:5. В Рим 14:17, где о Царстве Божьем сказано, что оно не пища и питье, "но праведность и мир и радость в Духе Святом", кодекс 4 после слова "праведность" имеет вставку — "и аскеза" (καΐ άσκησις). Подобного рода интерполяции можно найти и в 7-й главе Первого послания к Коринфянам.

