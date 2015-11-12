Христианское вероучение, как совокупность догматов, выражающих Богооткровенную истину, зиждется на двух столпах — Священном Писании и Священном Предании, тесно и неразрывно связанных и неотделимых друг от друга.

Также известно, что «по достоинству Предание одинаково со Священным Писанием: они суть только два источника одной и той же проповеди об одной и той же Истине».

Раннехристианская и византийская экзегетика

М.: ИМЛИ РАН, 2008 — 245 с.

ISBN 978-5-9208-0309-2

Раннехристианская и византийская экзегетика - Содержание

А.И. Сидоров. Основные тенденции развития и характерные черты древнехристианской и византийской экзегезы

О.Е. Нестерова. Проблемы интерпретации учения Оригена о трех смыслах Священного Писания в современной научной литературе

О.Е. Нестерова. Типологическая экзегеза в «Tractatus Mysteriorum» Илария Пиктавийского

А.С. Балаховская. Иоанн Златоуст как экзегет I. Основные черты антиохийской экзегезы II. Общая характеристике литературной деятельности Иоанна Златоуста и его экзегетические сочинения III. Иоанн Златоуст о библейском тексте и библейском языке IV. Духовная экзегеза в творениях Иоанна Златоуста

А.Ю. Никифорова Поэтический строй византийской гимнографии и Священное Писание

Раннехристианская и византийская экзегетика - Становление древнецерковного толкования Священного Писания

Предание не только является в христианстве неотделимым от Писания и органически сросшимся с ним, но и бывает часто шире Писания. Уже в самом Священном Писании Нового Завета «представляется ясно, что Евангелие сперва проповедовалось устно и было заключено «в письмена уже после устной проповеди», а также то, «что буква Писания не покрывает всего учения Христа и многое осталось не преданным письму». Поскольку же средоточие Священного Предания составляют творения святых отцов и учителей Церкви, то очевидно, что понимание Священного Писания немыслимо вне святоотеческой экзегезы. Можно еще констатировать, что сама эта экзегеза как бы органично вырастает из новозаветного толкования Ветхого Завета, сутью которого является учение о воплотившемся Боге Слове, определившее собою многие существенные черты христианского видения Ветхого Завета и шире — многие сущностные подходы к Священному Писанию в древнехристианской литератре.

Единство Священного Писания и Священного Предания проявляется, среди прочего, в том, что древнецерковная письменность органично вырастает из Нового Завета. Если обратиться к исходному этапу этой письменности, представленному сочинениями так называемых «мужей апостольских», то можно отметить, что некоторые из них (например, «Послание Варнавы» и «Пастырь Ермы») включались в древности в состав Нового Завета. Отсюда не удивительно, что многие из этих произведений пронизаны духом Нового Завета, а в отдельных из них парафразы из Священного Писания занимают большой удельный вес.

В качестве примера можно привести один отрывок из «Дидахе», содержащий сущностные черты христианского нравственного учения: «Путь жизни таков: во-первых, ты возлюбишь Бога (Втор. 6:5), Создавшего тебя; во-вторых, [возлюбишь] ближнего, как самого себя (Лев.19:18), и всего того, чего не желаешь, чтобы случилось с тобою, не делай другому (Тов.4:15; Мф.7:12; Лк.6:31). Смысл учения, заключенного в этих словах, таков: благословляйте проклинающих вас, молитесь за врагов ваших и поститесь за гонящих вас (Мф.5:44; Лк.6:28). Ибо какое благоволение [вы оказываете], если любящих вас любите? Не делают того же и язычники (Мф.5:46-47; Лк.6:32-33)? Вы же любите ненавидящих вас (Мф.5:44; Лк.6:27)— и не будете иметь врагов».

Это «взаимопроникновение» («перихоресис») Писания и Предания в творениях мужей апостольских является и в дальнейшем одной из фундаментальных основ последующей святоотеческой экзегезы. Кроме того, в приведенном отрывке из «Дидахе» намечается и еще одна из главных интуиции этой экзегезы: Священное Писание, как подразумевается здесь, есть руководство к жизни; им измеряется и им определяется все житие каждого христианина, немыслимое как без правых догматов, так и без устремления к идеалу нравственной чистоты.