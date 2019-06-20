Современная библеистика - Переводы ESXATOS

В течение очень долгого времени я размышлял над текстами и бродил по руинам Римской империи. Первоначально я делал это как библейский ученый, проводя исследования для книг, которые я писал об исторической реконструкции раннего христианства: «Исторический Иисус» в 1991 году, «Рождение христианства» в 1998 году и «В поисках Павла», в соавторстве с археологом Джонатаном Рид из Университета Ла-Верн, в 2004 году. Я полагаю, что эти три книги являются прелюдией и подготовкой к этой книге о Боге и Империи. Я всегда думал об историческом Иисусе как о еврее на родине, в мире иудаизма, и в мире Римской империи. Я всегда думал об историческом Павле как о еврее диаспоры, в мире иудаизма, в мире Римской империи. Поэтому для меня в иудаизме и внутри Римской империи всегда была абсолютно необходимая матрица, а не надоедливо ненужный фон для любого обсуждения раннего христианства. Вы можете видеть эту трехслойную матрицу, например, в подзаголовках к первому и последней книгах среди только что названых. Для исторического Иисуса «Жизнь средиземноморского еврейского крестьянина» подчеркивает в нем Рим, иудаизм и еврея. Для исторического Павла, как Апостола Иисуса ,который противопоставлял Римскую империю с Царством Божьим, подчеркивается еврей, Рим и иудаизм. Начинаете ли вы или заканчиваете Римской империей, Римская империя всегда рядом.

Джон Доминик Кроссан - Бог и империя. Иисус против Рима, тогда и сегодня

Джон Доминик Кроссан; [пер. с англ. Игорь Костин для библиотеки богословского клуба ESXATOS]. — 2019. – 247 с. (Современная библеистика) Электронное издание © Перевод ESXATOS Перевод исключительно в рамках частного использования осуществлен с издания: God and empire: Jesus Against Rome, Then and Now. John Dominic Crossan. HarperCollins e-books, 2007. - 257 р.

Джон Доминик Кроссан - Бог и империя. Иисус против Рима, тогда и сегодня - Содержание

Пролог

1. Империя и варварство цивилизации

2. Бог и применение насилия

3. Иисус и Царство Божье

4. Павел и справедливость равенства

5. Апокалипсис и порнография насилия

Эпилог

Джон Доминик Кроссан - Бог и империя. Иисус против Рима, тогда и сегодня - Бог Космического Возмездия

Этот акцент на Божьей распределительной справедливости четко и определенно присутствует во всей Торе. Но такой же, если не более значительный, акцент на Божье карающее правосудие, так же имеет место. Рассмотрим, например, Второзаконие 28, которое может обозначать здесь всю теорию Второзакония: ее последовательность греха, наказания, покаяния и освобождения проходит через огромные линии библейских книг, которые следуют за ней, и до сих пор регулярно используется сегодня, когда мы рассматриваем катастрофу, как божественное наказание (Что я / мы сделали, чтобы заслужить это?).

Самый неприятный и вопиющий призыв Бога как Божественного Карателя произошел недавно в беседе на шоу Христианской радиовещательной сети «Клуб 700» между Джерри Фалвеллом и Пэтом Робертсоном сразу после событий 9 / 11. Джон Ф. Харрис, сообщая в газете «Вашингтон пост» за сентябрь 14, 2001, процитировал утверждение преподобного Фалвелла, что трагедия 9 / 11 была просто Божьим наказанием Америки за ее грехи:

«Те, кто совершают аборты, должны нести определенное бремя за это, потому что Бог не может долго терпеть это. И когда мы уничтожаем 40 миллионов маленьких невинных детей, мы сильно гневим Бога. Я действительно верю, что язычники, совершители абортов, феминистки, геи и лесбиянки, которые активно пытаются утверждатьать этот альтернативный образ жизни, ACLU, «Народ, живущий по американскому пути», - все они пытаются секуляризировать Америку – и я показываю пальцем в их лицо и говорю: «Вы поспособствовали этому случиться».

Странный Бог, наказывающий христианский секуляризм исламским терроризмом. Но вернемся ко Второзаконию 28.

Книга Второзакония в другом месте настаивает на том, чтобы Божья распределительная справедливость была установлена в земле Израиля, на Божьей земле. «Господь, Бог ваш, есть Бог богов и Владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, Который не смотрит на лица и не берет даров, Который дает суд сироте и вдове, и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду» (10: 17-18). Поэтому обязательно требование, «не суди превратно пришельца, сироту, и у вдовы не бери одежды в залог…» (24:17). Божье распределительное правосудие требовало особой заботы о тех, кто был структурно уязвим в то время и в этом месте: вдове, у которой не было мужа, и сироте, у которого не было отца в патриархальном обществе, или иностранце-резиденте, которому не хватало клановой защиты в племенном обществе. Но здесь и сейчас я остановлюсь на требованиях Божьей карающей справедливости во Второзаконии 28.

Книга представляет Моисея, повторяющего Синайский завет между Богом и Израилем непосредственно перед тем, как войти в Землю Обетованную - отсюда и греческое название Deuteros Nomos, или «Повторный (дар) Закона». Второзаконие 28 очень неравномерно разделено между обещанными благословениями («если ты будешь повиноваться только Господу твоему Богу, усердно соблюдая все его заповеди, которые Я заповедую тебе сегодня, Господь, твой Бог поставит тебя высоко над всеми народами земли»[1-14]) и угрозами проклятиями («если ты не будешь повиноваться Господу Богу твоему, усердно соблюдая все его заповеди и постановления, которые Я заповедую тебе сегодня, тогда все эти проклятия придут на тебя и настигнут тебя»[15-68]). Помимо плодородия людей, животных и полей, гораздо более короткий список благословений включает в себя это специальное обещание: «Поразит пред тобою Господь врагов твоих, восстающих на тебя; одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя» (7). Гораздо более длинный список проклятий включает бесплодие людей, животных и полей - и эту особую угрозу: «Предаст тебя Господь на поражение врагам твоим; одним путем выступишь против них, а семью путями побежишь от них; и будешь рассеян по всем царствам земли»(25). На данный момент, однако, я оставляю в стороне параллельное, но очень неравное обещание во Второзаконии о наградах (четырнадцать стихов) и наказаниях (пятьдесят четыре стиха) за послушание или непослушание Богу. И я также оставляю в стороне любые дискуссии о буквальном или метафорическом характере антропоморфного олицетворения Бога как злого карателя. Я задаюсь вопросами только о целостности и обоснованности Второзакония.

Земля Израиля была крошечной частью недвижимости, расположенной на стыке европейского, азиатского и африканского континентов. Когда империи сталкивались вдоль оси север-юг между дельтой Нила и кем бы то ни было, кто контролировал Анатолийское плато или Месопотамскую равнину, на их пути стоял крошечный Израиль. Когда ось империи сменилась в направлении восток-запад, и произошло столкновение между персами и греками или парфянами и римлянами, маленький Израиль все еще находился прямо посередине. Так что здесь налицо геополитическая правда. Если бы весь народ Израиля был святым и всю жизнь молился на коленях, единственной разницей была бы смерть, стоящих на коленях, а не стоящих на ногах.

Я считаю плохим или даже непристойным богословием говорить таким людям, что вторжение врагов (или засуха, или любое другое бедствие) является божественным наказанием за грех. Ничто из того, что они могли бы сделать или не сделать, не изменило бы судьбу угнетения – на пути империализма, идущего на север и юг или на восток и запад. Их Земля Обетованная была просто ареной империй. И когда богословие божественного наказания было принято и усвоено, Библия была наполнена мольбами о милости, криками о помиловании и молитвами о прощении. Если имперское угнетение было Божьим наказанием за грех, просьба о прощении от корпоративного греха была призывом к божественному избавлению от имперского угнетения. «Прости нам наши грехи [предполагаемая причина]» означало «Отправь этих империалистов [предполагаемый эффект] назад, откуда они пришли».

Божественная справедливость как распределительная и / или карательная является первой библейской двусмысленностью, которая будет рассмотрена. С одной стороны, оба эти атрибута или акцента простираются от одного конца христианской Библии до другого. Это не так, как если бы справедливое возмездие было только в Ветхом Завете, а справедливое распределение было только в Новом Завете. Обе нити тянутся от Бытия до Откровения. С другой стороны, есть ли доказательства - помимо библейских утверждений и человеческих страхов - что Бог когда-либо кого-то наказывает? Есть ужасно четко обозначенные доказательства человеческих последствий, но если не приравнять человеческие последствия к божественным наказаниям, как я, к примеру, считаю, есть ли аналогичные доказательства для наличия именно Божьих наказаний?

В своей книге 2004 года «Дрезден: вторник, 13 февраля 1945 года» Фредерик Тейлор описывает преднамеренное поджог крупнейшей в Германии синагоги в Дрездене на Хрустальной ночи, 9 ноября 1938 года, в то время как силы СА и СС удерживали пожарных города от любых действий по ее сохранию. «Один престарелый житель Дрездена по имени Франц Хакель, глядя на это ... пробормотал: «Этот огонь вернется! Это совершит длинную кривую, а затем вернется к нам!» (Стр. 75). В ночь между масленичным вторником и пепельной средой, 13–14 февраля 1945 года, город Дрезден был намеренно дважды поражен комбинацией взрывоопасных и зажигательных бомб с британских и американских самолетов, чтобы создать идеальный огненный шторм с наибольшим разрушением зв все время ночных налетов этой войны. Я не верю, что это было божественное наказание, но это было ужасное человеческое последствие. Поэтому я перефразирую свой вопрос о библейской двусмысленности божественной справедливости как более глубокий вопрос о божественном насилии: Бог насильственен или ненасильственен? Этот самый основной вопрос данной главы продолжается в следующей теме.