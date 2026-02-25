«Иисус-иудей» написан для тех, кто, как и автор, стремится исследовать простое и подлинное значение слов и событий, записанных в Евангелиях, чтобы получить более полное понимание исторического Иисуса.
Книга предназначена для того, чтобы заинтересовать христиан и иудеев, людей других вероисповеданий, а также мужчин и женщин, не имеющих никакой религии. Книга адресована ученым и непрофессионалам. Эксперты, которым требуются ссылки на древнюю и современную литературу, а также необходимое обоснование спорных утверждений, найдут их в примечаниях. Мирянам, с другой стороны, может быть интересно узнать, что эти записи составлены таким образом, что они не являются необходимыми для понимания текста.
В первых трех главах я помещаю Иисуса из Евангелий в географическую и историческую реальность и в харизматические религиозные рамки иудаизма первого века, и на этом фоне Иисус галилеянин, или святой человек начинает приобретать свои исконные очертания. Остальная часть книги анализирует новозаветные титулы Иисуса (пророк, господь, мессия, сын человеческий, сын Божий) и демонстрирует, что в своем первоначальном значении они описывают именно тот тип целителя и учителя, с которым мы повстречались в первой части этого тома. Некоторым читателям может показаться трудным изучение названий, но я надеюсь, что они продолжат изучение этого сложного, но крайне важного вопроса. Например, такой термин, как «господин», использовался во многих различных смыслах, от прозаического «сэр», до обозначения «Господь» Всемогущий Бог, и это только через строгое и осторожное применение правил исторической и литературной критики мы можем обнаружить нюанс, наиболее соответствующий контексту.
«Иисус-иудей» - это первая часть трилогии: она определяет сцену деятельности Иисуса и определяет, каким иудеем он был. Второе исследование, «Евангелие Иисуса Иудея», будет посвящено реконструкции его подлинного послания. Наконец, в работе, которая до сих пор не имеет названия, я собираюсь исследовать превращение человека, Иисуса из Назарета, в божественного Христа христианской веры в трудах Павла, Иоанна и других авторов Нового Завета.
Геза Вермеш - Иисус – иудей - Прочтение Евангелий историком - Geza Vermes - Jesus the Jew - A Historian's Reading of the Gospels
Геза Вермеш; [пер. с англ. для библиотеки богословского клуба ESXATOS]. — 2019. – 198 с. – (Современная библеистика).
Электронное издание.
ISBN 0-8006-1443-7 (англ.)
Перевод исключительно в рамках частного использования осуществлен с издания: Geza Vermes. Jesus the Jew. A Historian's Reading of the Gospels.
First published in Great Britain by William Collins Sons & Co. Ltd. 1973
First Fortress Press edition 1981.- 286 р. ISBN 0-8006-1443-7
Геза Вермеш - Иисус – иудей - Прочтение Евангелий историком - Содержание
- Вступление
- Библиографическая помощь читателю
- Введение: от христианства к Иисусу
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: УСТАНОВКА
- Глава 1.Иисус – иудей
- Глава 2.Иисус и Галилея
- Глава 3. Иисус и харизматический иудаизм
ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ТИТУЛЫ ИИСУСА
- Глава 4. Иисус как пророк
- Глава 5. Иисус – Господь
- Глава 6. Иисус как Мессия
- Глава 7. Иисус как Сын Человеческий
- Глава 8. Иисус как Сын Бога
- Постскриптум
Геза Вермеш - Иисус – иудей - Прочтение Евангелий историком - Иисус как Мессия
Независимо от того, какое значение в конечном итоге приписывается титулу «Христос», «Помазанник», один факт, по крайней мере, определен: отождествление Иисуса не только с Мессией, но и с ожидаемым Мессией Иудаизма, принадлежало сердцу и ядру самой ранней фазы христианской веры. Такое центральное и жизненно важное значение имело это обозначение в жизни первоначальной Церкви, что в течение поколения после распятия греческий неологизм, «христианин», мог быть придуман в иудейско-эллинистической общине Антиохии в Сирии. Чуть позже, царь Агриппа II использует именование знакомое ему, в своем возражении Павлу:
ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином.
Действительно, оригинальный стиль, «Иисус Христос» или «Христос Иисус», стал настолько широко используемым и привычной частью повседневного языка, что в евангелизированных Павлом языческих кругах он превратился в двучастное имя «Иисус Христос», и даже сокращенно «Христос». Таким образом, из функции этот титул был преобразован в личное имя.
Такой универсально благоприятный и быстрый ответ на титул Мессии приводит к необходимости, во-первых, точно знать, что мессианство значило для современников Иисуса, и, во-вторых, из Евангелия выяснить, верил ли он сам и его непосредственные последователи, что он исполнил эти ожидания.
Огромное спасибо за перевод! Это очень важный труд Геза Вермеша, долгое время был совершенно не доступен для руускогоговорящего читателя!
Вот бы только обложку по семпатичней))
Благословен Господь наш Бог, дающий силы и возможность делать такие переводы! Спасибо от всего клуба! Пусть Господь Бог благословит на перевод всей трилогии!