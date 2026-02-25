«Иисус-иудей» написан для тех, кто, как и автор, стремится исследовать простое и подлинное значение слов и событий, записанных в Евангелиях, чтобы получить более полное понимание исторического Иисуса.

Книга предназначена для того, чтобы заинтересовать христиан и иудеев, людей других вероисповеданий, а также мужчин и женщин, не имеющих никакой религии. Книга адресована ученым и непрофессионалам. Эксперты, которым требуются ссылки на древнюю и современную литературу, а также необходимое обоснование спорных утверждений, найдут их в примечаниях. Мирянам, с другой стороны, может быть интересно узнать, что эти записи составлены таким образом, что они не являются необходимыми для понимания текста.

В первых трех главах я помещаю Иисуса из Евангелий в географическую и историческую реальность и в харизматические религиозные рамки иудаизма первого века, и на этом фоне Иисус галилеянин, или святой человек начинает приобретать свои исконные очертания. Остальная часть книги анализирует новозаветные титулы Иисуса (пророк, господь, мессия, сын человеческий, сын Божий) и демонстрирует, что в своем первоначальном значении они описывают именно тот тип целителя и учителя, с которым мы повстречались в первой части этого тома. Некоторым читателям может показаться трудным изучение названий, но я надеюсь, что они продолжат изучение этого сложного, но крайне важного вопроса. Например, такой термин, как «господин», использовался во многих различных смыслах, от прозаического «сэр», до обозначения «Господь» Всемогущий Бог, и это только через строгое и осторожное применение правил исторической и литературной критики мы можем обнаружить нюанс, наиболее соответствующий контексту.

«Иисус-иудей» - это первая часть трилогии: она определяет сцену деятельности Иисуса и определяет, каким иудеем он был. Второе исследование, «Евангелие Иисуса Иудея», будет посвящено реконструкции его подлинного послания. Наконец, в работе, которая до сих пор не имеет названия, я собираюсь исследовать превращение человека, Иисуса из Назарета, в божественного Христа христианской веры в трудах Павла, Иоанна и других авторов Нового Завета.

Геза Вермеш - Иисус – иудей - Прочтение Евангелий историком

Геза Вермеш; [пер. с англ. для библиотеки богословского клуба ESXATOS]. — 2019. – 198 с. – (Современная библеистика).

Электронное издание.

ISBN 0-8006-1443-7 (англ.)

Перевод исключительно в рамках частного использования осуществлен с издания: Geza Vermes. Jesus the Jew. A Historian's Reading of the Gospels.

First published in Great Britain by William Collins Sons & Co. Ltd. 1973

First Fortress Press edition 1981.- 286 р. ISBN 0-8006-1443-7

Геза Вермеш - Иисус – иудей - Прочтение Евангелий историком - Содержание

Вступление

Библиографическая помощь читателю

Введение: от христианства к Иисусу

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: УСТАНОВКА Глава 1.Иисус – иудей Глава 2.Иисус и Галилея Глава 3. Иисус и харизматический иудаизм

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ТИТУЛЫ ИИСУСА Глава 4. Иисус как пророк Глава 5. Иисус – Господь Глава 6. Иисус как Мессия Глава 7. Иисус как Сын Человеческий Глава 8. Иисус как Сын Бога

Постскриптум

Геза Вермеш - Иисус – иудей - Прочтение Евангелий историком - Иисус как Мессия

Независимо от того, какое значение в конечном итоге приписывается титулу «Христос», «Помазанник», один факт, по крайней мере, определен: отождествление Иисуса не только с Мессией, но и с ожидаемым Мессией Иудаизма, принадлежало сердцу и ядру самой ранней фазы христианской веры. Такое центральное и жизненно важное значение имело это обозначение в жизни первоначальной Церкви, что в течение поколения после распятия греческий неологизм, «христианин», мог быть придуман в иудейско-эллинистической общине Антиохии в Сирии. Чуть позже, царь Агриппа II использует именование знакомое ему, в своем возражении Павлу:

ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином.

Действительно, оригинальный стиль, «Иисус Христос» или «Христос Иисус», стал настолько широко используемым и привычной частью повседневного языка, что в евангелизированных Павлом языческих кругах он превратился в двучастное имя «Иисус Христос», и даже сокращенно «Христос». Таким образом, из функции этот титул был преобразован в личное имя.

Такой универсально благоприятный и быстрый ответ на титул Мессии приводит к необходимости, во-первых, точно знать, что мессианство значило для современников Иисуса, и, во-вторых, из Евангелия выяснить, верил ли он сам и его непосредственные последователи, что он исполнил эти ожидания.