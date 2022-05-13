В этом иллюстрированном путешествии, которое лишь отчасти путешествие, а отчасти теологическое исследование, автор бестселлеров и известный библеист Джон Доминик Кроссан и его жена Сара, исследуя древние восточные церкви, документируют, с помощью текста и изображений, совершенно иное понимание истории воскресения Пасхи, которая дает обещание и надежду для всех нас сегодня.

Путешествуя по миру, авторы книги давно заметили удивительную разницу в том, как Восточная Церковь рассматривает воскресение Иисуса, событие, не описанное в Библии. В церкви Святой Варвары в Каире они нашли картину, на которой воскресший Иисус держит за руки фигуры вокруг него. В отличие от западного изображения одинокого Иисуса, восстающего из пустой гробницы, которое авторы видел по всей Европе, Азии и на Ближнем Востоке, Кроссан и его жена видели изображения воскресения, в котором Иисус берет за руки окружающих его людей, или поднимающего Адама и Еву на Небеса из Ада.

Они обнаружили, что стандартный образ Воскресения в Восточном христианстве является общинным и коллективным, что является уникальным, по сравнению с изображением одиночного воскресения в Западном христианстве.

Пятнадцать лет спустя в данной книге "Воскрешая Пасху" авторы размышляет об этом разделении видения Западной и Восточной церкви в изображении воскресение и его последствия. Кроссан утверждают, что Запад упустил суть христианского понимания воскресения, отвергнув эту некогда распространённую вселенскую иконографию в пользу индивидуалистического видения. Изучив многочисленные восточные иконы Воскресения, где Иисуса освобождает Адама и Еву из ада и возносит на небеса, Кроссан предполагает, что эта иконография поднимает глубокие вопросы о христианской морали и прощении.

Принципиально иной способ понимания истории воскресения Иисуса, иллюстрированный 130 изображениями, «Воскрешая Пасху» представляет инклюзивный, традиционный вселенский идеал, который предлагает новую надежду и возможности для нашего расколотого современного общества.