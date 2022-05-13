Кроссан - Воскрешая Пасху
В этом иллюстрированном путешествии, которое лишь отчасти путешествие, а отчасти теологическое исследование, автор бестселлеров и известный библеист Джон Доминик Кроссан и его жена Сара, исследуя древние восточные церкви, документируют, с помощью текста и изображений, совершенно иное понимание истории воскресения Пасхи, которая дает обещание и надежду для всех нас сегодня.
Путешествуя по миру, авторы книги давно заметили удивительную разницу в том, как Восточная Церковь рассматривает воскресение Иисуса, событие, не описанное в Библии. В церкви Святой Варвары в Каире они нашли картину, на которой воскресший Иисус держит за руки фигуры вокруг него. В отличие от западного изображения одинокого Иисуса, восстающего из пустой гробницы, которое авторы видел по всей Европе, Азии и на Ближнем Востоке, Кроссан и его жена видели изображения воскресения, в котором Иисус берет за руки окружающих его людей, или поднимающего Адама и Еву на Небеса из Ада.
Они обнаружили, что стандартный образ Воскресения в Восточном христианстве является общинным и коллективным, что является уникальным, по сравнению с изображением одиночного воскресения в Западном христианстве.
Пятнадцать лет спустя в данной книге "Воскрешая Пасху" авторы размышляет об этом разделении видения Западной и Восточной церкви в изображении воскресение и его последствия. Кроссан утверждают, что Запад упустил суть христианского понимания воскресения, отвергнув эту некогда распространённую вселенскую иконографию в пользу индивидуалистического видения. Изучив многочисленные восточные иконы Воскресения, где Иисуса освобождает Адама и Еву из ада и возносит на небеса, Кроссан предполагает, что эта иконография поднимает глубокие вопросы о христианской морали и прощении.
Принципиально иной способ понимания истории воскресения Иисуса, иллюстрированный 130 изображениями, «Воскрешая Пасху» представляет инклюзивный, традиционный вселенский идеал, который предлагает новую надежду и возможности для нашего расколотого современного общества.
Кроссан, Джон Доминик, Сара Сектон. Воскрешая Пасху. Как на Западе забыли, а на Востоке помнили первую Пасху
Джон Доминик Кроссан; Сара Сектон Кроссан.
[пер. с англ. с издания Resurrecting Easter, 2018 by John Dominic Crossan and Sarah Sexton Crossan. HarperCollins e-books, 2018 г. исключительно в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS].
(Современная библеистика).
Электронное издание, Москва-Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2022. – 324 с.
Digital Edition
2018 ISBN 978-0-06-243420-3
Джон Доминик Кроссан - Сара Сектон Кроссан - Воскрешая Пасху - Как на Западе забыли, а на Востоке помнили первую Пасху - Содержание
- Аннотация
- Пролог. Повесть о двух образах
- Глава 1. Путешествия в Царстве золота
- Глава 2. "Охранники рассказали обо всем, что произошло"
- Глава 3. Пещера Анастасиса
- Глава 4. Он воскрес не один
- Глава 5. "Чтобы потомки поразились щедростью"
- Глава 6. Анастатсис - радость мира!
- Глава 7. "Восстань, Господь; Не забывай Угнетенных"
- Глава 8. Со Святой горы
- Глава 9. "Возрадуйтесь же, хоры ангелов небесных"
- Глава 10. "Победа столь Великого Царя"
- Глава 11. "О обитатели праха, пробудитесь и пойте от радости!"
- Глава 12. "Провозглашенный Сыном Божьим с Силой через воскресение мертвых"
- Глава 13. "Так что надейся на большие перемены"
- Вместо заключения
Недавно просматривал эту книгу на английском, поставил в очередь для чтения. И вот она на Эсхатосе, просто благая весть!
Это просто фантастически интересное исследование библеиста мирового уровня Джона Доминика Кроссана о первой Пасхе. Книга-путешествие обильно снабжена иллюстрациями рукописей, икон, монет, иллюстраций в древних книгах!
Этот перевод клуба Эсхатос - несомненная удача клуба!
Огромное спасибо!