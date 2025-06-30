Иероним Стридонский - Наставник, переводчик и комментатор

Автор Вульгаты, канонического перевода Священного Писания на латинский язык, блж. Иероним (полное имя Софроний Евсевий Иероним Стридонский, Sophronius Eusebius Hieronymus Stridonensis) является одним из лучших латинских писателей позднего Рима. Величайший эрудит своего времени, Иероним соединил христианскую духовность с глубоким знанием светской культуры. Ученый по складу своего мышления, он выше всего ставил точность знания, полученного из первоисточников. В совершенстве владея основным языком Нового Завета — греческим, Иероним изучил еще и еврейский, чтобы лучше понимать и толковать Ветхий Завет, так что мог назвать себя trilinguis — мужем трех языков. Иероним не только исправил существующие переводы Священного Писания на латинский язык и заново перевел некоторые тексты, но и прокомментировал почти все книги Ветхого и Нового Заветов. Кроме того, он является автором первой истории христианской литературы; переводчиком трудов Оригена, Дидима, Евсевия; борцом с ересями. После Иеронима осталась огромная коллекция писем — неоценимый источник сведений о быте и нравах той непростой раннехристианской эпохи. Богослов, ученый, писатель, отшельник и аскет, неутомимый полемист, он по праву считается одним из отцов Церкви. Память его Церковь празднует 15 июня по старому стилю.

Основные сведения о жизни Иеронима можно найти в его собственных трудах и письмах. Иероним родился в христианской семье около 345 г. (точно неизвестно) в Стридоне, городе на границе Далмации и Паннонии, позднее снесенном с лица земли во время одного из варварских нашествий. Большой процент населения родного города Иеронима составляли славяне. По традиции того времени крещение детей откладывали до их взросления и сознательного принятия христианства, поэтому не был крещен в детстве и Иероним. Отец Иеронима Евсевий, вероятно, был человеком состоятельным и знатным, так как известно, что у Иеронима были земли в Паннонии. Начальное образование Иероним получил дома. По окончании домашнего образования он отправляется в Рим, в одну из ораторских школ. В курс его учения входили логика, грамматика, риторика, философия, красноречие и право — науки, которые отвечали природным склонностям Иеронима и которыми он, со свойственным ему трудолюбием и добросовестностью, овладел в совершенстве. Ученики ораторских школ должны были учить наизусть много стихов, даже целые поэмы; усвоенным в юности Иероним пользовался всю жизнь, цитируя по памяти сотни стихов. Любивший знание и книги, Иероним в годы учебы в ораторской школе начал собирать свою библиотеку, с которой никогда не расставался и которая всегда служила ему большим утешением. Однако образование, как и все в тогдашнем Риме, уже носило на себе признаки упадка: диалектическая увертливость, аффектация, внимание к мелочам в ущерб главному были его чертами, и некоторые негативные последствия этого образования Иерониму в последующем пришлось в себе преодолевать.

Иероним Стридонский - Наставник, переводчик и комментатор

Отрывки из произведений блаженного Иеронима : На латинском языке с комментариями и словарем / сост. Н. И. Дужина. — Москва : Изд-во ПСТГУ, 2023. - 112 с.

ISBN 978-5-7429-1491-4

Иероним Стридонский - Наставник, переводчик и комментатор – Содержание

Иероним Стридонский, переводчик Священного Писания

Из писем блж. Иеронима (фрагменты)

Epistola ad Eustochiam, Paulae filiam De custodia virginitatis - Epistola ad Pammachium De optimo genere interpretandi

Из переписки блж. Иеронима с блж. Августином

Epistola II Augustin! ad Hieronymum - Epistola 1 Hieronymi ad Augustinum - Epistola 2 Hieronymi ad Augustinum - Epistola III Augustin! ad Hieronymum - Epistola 4 Hieronymi ad Augustinum - Epistola 7 Hieronymi ad Augustinum - Epistola 7 Hieronymi - Epistola 8 Hieronymi ad Augustinum

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