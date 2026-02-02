Настольная книга пресвитера - Издание ВСЕХБ
Название «Библия» происходит от греческого слова «библус», что значит «книга», или «папирус». Кроме того, Библия называется также словами: Писание — Лк. 4, 21; Ин. 5, 39; Священные Писания — Рим. 1, 2; 2 Тим. 3, 15; Книги — Дан. 9, 2 и другие.
Книги Библии были написаны в течение 16 столетий. Книга Иова и Пятикнижие являются древнейшими — XV век до Рождества Христова; последняя книга Библии — Откровение Иоанна — написана в конце I века после Рождества Христова.
Автором Библии является Святой Дух, Который действовал через людей. Дух Святой внушал им через откровение, что они должны написать. При этом авторы священных книг должны были прилагать усилия, чтобы изложить то, к чему побуждал их Дух Святой — Лк. 1, 2—3; Ин. 19, 35. Писатели книг Библии имели различное положение и профессии: священники, пророки, цари, пастухи и другие, поэтому каждая книга носит отпечатки индивидуальности и дарований автора.
Дошедшее до нас собрание книг Ветхого и Нового Заветов называется «каноном», что значит, «правило», или «мерило», и представляет собой совокупность библейских книг, доказанных с течением времени как священные и богодухновенные писания. Понятие священного, богодухновенного собрания библейских книг существовало уже в древности, хотя название «канон» применялось сперва только к писаниям Нового Завета. Так, скрижали завета и книги Моисея сохранялись неприкосновенными рядом с ковчегом — Вт. 31, 24—26. Собрание и проверка книг Ветхого Завета длились сотни лет и были закончены Ездрой. Собрание книг Нового Завета имелось уже в 200 году после Рождества Христова с некоторыми отклонениями. Наш канон в его теперешнем виде был принят и окончательно утвержден Церковью на Лаодикийском Соборе в 363 году и подтвержден двумя последующими соборами.
Известно большое количество апокрифов (более 55; апокриф — скрытая, зашифрованная книга), которые по своему содержанию не соответствуют высокому духу боговдохновения, которым проникнуты канонические книги Священного Писания. Поэтому Церковь не включила их в канон Библии.
Настольная книга пресвитера - выпуск 1
ВСЕХБ, Москва 1982г. - 238с.
Настольная книга пресвитера - Содержание
Предисловие
Глава1. Краткое Введение в Библию
Глава 2. Основные библейские истины
- Ветхий Завет
- Новый Завет
- Учение о Боге. А. М. Б
- О грехе. Б. К.
- Уверенность в спасении. Г. В
Глава 3. О пасторском служении
- Христианский пастырь. Π. Р.
- Забота о душах. Π. Р .
- О служении словом. Ч. Г. С.
- Благочиние поместных церквей. Н. А, Левинданто
- Почему Пасха празднуется в разные числа? С. Г. Щ
Глава 4. Единство христиан
- Двадцать пять лет единства евангельских христиан и баптистов. С. П. Фадюхин
- Совместная резолюция евангельских христиан и баптистов по вопросу слияния в один союз
- Соглашение об объединении христиан веры евангельской с евангельскими христианами и баптистами в один союз
- Запись собеседования ВСЕХБ с представителями христиан в духе апостолов
Глава 5. Из истории нашего братства
- Евангельско-баптистское движение в России. А. В, Карев
Глава 6. Об экуменическом движении
- О нашей отношении к экуменическому движению. А. В. Карев
- Что должны знать евангельские христиане-баптисты об зкуменичеоком движении и Всемирном Совете Церквей. А. В. Карев
Глава 7. Гражданские вопросы
- Наш журнал. Я. Жидков
- Христианин и родина. А. В. Карм .....
- Отношение верующих к военной службе. А. Я. Мицкевич . . .
- О воспитании верующих в правильном отношении к своим христианским обязанностям. К. П. Бородинов
- Христианин и общество. И. В. Букатый
- Веря в новую землю, не будем забывать о старой — К. В. Сомов
Глава 8. В защиту мира
- Церковь Христова—носительница мира на земле. Я, К· Эгле
- Христианские мысли о мире
- Мир — золотая мечта человечества. В. Куликов
- Мир —׳ превыше всего!
- Миру — мир Ю. С. Грачев
- Устав Евангельских христиан - баптистов
Настольная книга пресвитера - выпуск 2
ИЗДАНИЕ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕТА ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ
МОСКВА 1987 - 240 c.
МОСКВА 1987 - 240 c.
Настольная книга пресвитера - выпуск 2 - СодержаниеСодержание
Предисловие
ДОКТРИНЫ БИБЛИИ
О Царстве Божием
О спасении
О духе, душе и теле
О рае
О судах Божиих
Библия о существах, именуемых ангелами
О падшем ангеле-сатане
О предопределении
О втором пришествии Христа
О воскресении мертвых. Л. В. Карев
СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЯ В ЦЕРКВИ
Служен и есловом
Что необходимо проповеднику для приготовления проповеди
Работа над избранным текстом Писания
Перед выступлением на проповедь
Требования, предъявляемые к проповеднику
Призвание свыше на духовное служение
Молитва служителя Господнего
Оставление первой любви
Из истории проповеди
Церковные установления. И. С. Гнида
ЕДИНСТВО ХРИСТИАН
Из истории объединения родственных течений в один союз
Единство во Христе. М. Я. Жидков
Духовно- воспитательная работа служителей церкви в деле укрепления единства христиан. Я. К, Духонченко
Библиография
РОДСТВЕННЫЕ ТЕЧЕНИЯ
Менониты. И. П. Дик
Методистская церковь. П. Д. Савченко
Реформатская церковь. С. И. Николаев
Лютеранская церковь. Л. Д. Савченко
В ЗАЩИТУ МИРА
Изберите жизнь (Обращение организации Религиозные силы за выживание, США)
Мир и война (Доклад Олле Далена для секретарей Всемирных христианских сообществ)
Христианская вера и мир в ядерный век. Б. Греем
Библиография
СТАТЬИ ПО ГРАЖДАНСКИМ ВОПРОСАМ
Принципы участия христиан в общественной жизни
«Заботьтесь о благосостоянии города». Я. Тервитс
ИЗ ИСТОРИИ ХРИСТИАНСТВА
История церкви
История Всемирного союза баптистов в конгрессах. А. М. Бычков
Краткий библейский словарь
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