Настольная книга пресвитера

Название «Библия» происходит от греческого слова «библус», что значит «книга», или «папирус». Кроме того, Библия называется также словами: Писание — Лк. 4, 21; Ин. 5, 39; Священные Писания — Рим. 1, 2; 2 Тим. 3, 15; Книги — Дан. 9, 2 и другие.

Книги Библии были написаны в течение 16 столетий. Книга Иова и Пятикнижие являются древнейшими — XV век до Рождества Христова; последняя книга Библии — Откровение Иоанна — написана в конце I века после Рождества Христова.

Автором Библии является Святой Дух, Который действовал через людей. Дух Святой внушал им через откровение, что они должны написать. При этом авторы священных книг должны были прилагать усилия, чтобы изложить то, к чему побуждал их Дух Святой — Лк. 1, 2—3; Ин. 19, 35. Писатели книг Библии имели различное положение и профессии: священники, пророки, цари, пастухи и другие, поэтому каждая книга носит отпечатки индивидуальности и дарований автора.

Дошедшее до нас собрание книг Ветхого и Нового Заветов называется «каноном», что значит, «правило», или «мерило», и представляет собой совокупность библейских книг, доказанных с течением времени как священные и богодухновенные писания. Понятие священного, богодухновенного собрания библейских книг существовало уже в древности, хотя название «канон» применялось сперва только к писаниям Нового Завета. Так, скрижали завета и книги Моисея сохранялись неприкосновенными рядом с ковчегом — Вт. 31, 24—26. Собрание и проверка книг Ветхого Завета длились сотни лет и были закончены Ездрой. Собрание книг Нового Завета имелось уже в 200 году после Рождества Христова с некоторыми отклонениями. Наш канон в его теперешнем виде был принят и окончательно утвержден Церковью на Лаодикийском Соборе в 363 году и подтвержден двумя последующими соборами.

Известно большое количество апокрифов (более 55; апокриф — скрытая, зашифрованная книга), которые по своему содержанию не соответствуют высокому духу боговдохновения, которым проникнуты канонические книги Священного Писания. Поэтому Церковь не включила их в канон Библии.