Мецгер - Библеистика Нового Завета - модуль BibleQuote

В модуль вошли вышедшие на русском языке книги выдающегося современного ученого-библеиста Брюса М. Мецгера.

Библеистика Нового Завета - модуль Цитата из Библии BibleQuote по книгам Брюса Мецгера

Научная карьера профессора Мецгера (род. в 1914 г.) связана с Принстонской богословской семинарией — одной из ведущих богословских школ США. В течение многих лет он возглавлял кафедру новозаветного языка и литературы, продолжая и теперь оставаться ее заслуженным профессором. Круг научных интересов Б. Мецгера, кроме новозаветной текстологии, также включает в себя исследование неканонических и апокрифических книг Ветхого Завета и новозаветных апокрифов. Кроме того, значительный вклад внесен им и в область библейского перевода. Так, он активно участвовал в подготовке Пересмотренного Стандартного перевода (Revised Standard Version) Библии на английский язык, вышедшего под эгидой Национального Совета Церквей Христа в США в 1946—1957 гг. и явившегося важной вехой в истории перевода Священного Писания.

Выполненный коллективом ведущих американских библеистов, этот перевод сочетает в себе точность в передаче оригинала и несомненные литературные достоинства, что принесло ему заслуженное признание церковной общественности англоязычного мира.

С 1977 г. профессор Мецгер возглавлял комитет по подготовке Нового Пересмотренного Стандартного перевода (New Revised Standard Version), который был опубликован в 1990 г., отразив те изменения, которые за прошедшие годы произошли как в литературном английском языке, так и в библейской текстологии и экзегетике. Кроме того, Брюс Мецгер является многолетним со-редактором и автором многих материалов "Оксфордской аннотированной Библии" (1962—1991) — издания, содержащего не только перевод Священного Писания (RSV/NRSV), но и самые необходимые пояснения и справочные материалы. В 1993 г. под его редакцией вышел "Оксфордский спутник Библии", наиболее современный популярный библейский словарь, отличающийся при этом высоким научным уровнем.

С 1955 г. профессор Мецгер является неизменным членом Редакционного комитета по изданию Греческого Нового Завета (The Greek New Testament), работающего на базе Института новозаветных тектсологических исследований в Мюнстере (Германия) и под эгидой Объединенных Библейских Обществ. Этот комитет, куда входят ведущие исследователи греческого новозаветного текста, подготовил и выпустил в 1966—1993 гг. четыре издания греческого текста Нового Завета, реконструированного на основе тщательного исследования рукописей.

При этом профессором Мецгером по поручению Редакционного комитета был подготовлен опубликованный в 1971 г. "Текстологический комментарий" к Греческому Новому Завету, позволяющий понять, каким образом при рассмотрении различных вариантов большого числа новозаветных чтений Комитет принимал решения о включении в текст тех или иных из них.

В 40-е — 80-е гг. Брюсом Мецгером опубликованы работы, ставшие настольными книгами для студентов-богословов и широкого круга исследователей Священного Писания во всем мире.

История модуля BibleQuote

20.02.05 - модуль Олега Дорошенко с 2-мя книгами "Канон Нового Завета" и "Текстология Нового Завета"

29.12.09 - добавил книгу "Ранние переводы Нового Завета", правка Олега Дорошенко

04.04.10 - дополнил книгой "Новый Завет. Контекст, формирование , содержание"

21.04.12 - исправления и улучшения

Также могут быть интерены следующие книги:

🔗Брюс Мецгер - Новый Завет - Контекст - формирование - содержание

🔗Брюс Мецгер - Канон Нового Завета

🔗Брюс Мецгер - Барт Эрман - Текстология Нового Завета - Рукописная традиция, возникновение искажений и реконструкция оригинала

🔗Брюс Мецгер - Ранние переводы Нового Завета - Их источники, передача, ограничения