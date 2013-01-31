Ренан - Исторические труды - модуль BibleQuote

Модуль BibleOuote - Эрнест Ренан - Исторические труды

Французский историк и философ, Жозеф Эрнест Ренан родился 27 февраля 1823 в Трегье (Бретань). Намереваясь стать священником, Ренан поступил в малую семинарию в Париже, а затем в большую семинарию св. Сульпиция. В 1845, когда он утратил веру, он оставил семинарию и продолжил образование в Сорбонне.

Этот беспокойный период своей жизни Ренан описал в Воспоминаниях детства и юности (Souvenirs d'enfance et de jeunesse, 1883), где есть знаменитый пассаж, получивший название «молитвы на Акрополе». В 1848 он написал книгу Будущность науки (L'Avenir de la Science, опубл. в 1890), в которой провозглашается вера в науку: «Наука есть религия... лишь наука способна разрешить все проблемы и со временем она заменит религию».

В 1850 он был назначен библиотекарем Национальной библиотеки, а в 1860 возглавил археологическую экспедицию в Палестину. К этому времени Ренан сделался авторитетным специалистом по восточным языкам и по истории религий. В 1852 он защитил докторскую диссертацию на тему «Аверроэс и аверроизм».

В 8-томной Истории происхождения христианства (Histoire des origins du Christianisme, 1863–1883) он развивает свою позицию рационалистической критики, особенно ярко – в первом томе Жизнь Иисуса (Vie de Jsus, 1863) при объяснении чудес, сотворенных Иисусом. В этом труде, с момента публикации вызвавшей скандал среди французских католиков, автор относится к личности Иисуса не без симпатии.

Менее благосклонен Ренан к апостолу Павлу (Св. Павел, Saint Paul, 1869), не скрывая пренебрежительного отношения к нему и возлагая на него ответственность за то, что христианство отошло от кроткого учения Иисуса. Менее благосклонен Ренан к апостолу Павлу (Св. Павел, Saint Paul, 1869), не скрывая пренебрежительного отношения к нему и возлагая на него ответственность за то, что христианство отошло от кроткого учения Иисуса.

В 1862 Ренана назначили профессором еврейского языка в Коллеж де Франс, через год он был уволен из-за своих еретических взглядов, но после падения Наполеона III вновь занял кафедру (1871).

В конце жизни Ренан относился к науке без прежнего энтузиазма. Он уже не был уверен, что наука сможет найти решение всех проблем, и этот скептицизм проявился в его Философских диалогах и фрагментах (Dialogues et fragments philosophiques, 1876).

Здесь снова подтверждаются пантеистические концепции Ренана, почерпнутые им в немецкой философии, особенно в трудах Гегеля. Бог у Ренана – не личный Бог, это Бог, пребывающий – подобно самому миру – в становлении.

1886) вносят чувственную струю в атмосферу скептицизма, характерную для Ренана. Интеллектуальная и моральная реформа Франции (Rforme intellectuelle et morale de la France, 1872) представляет собой важный документ, позволяющий судить о политических теориях Ренана. «Философские драмы» Священник из Неми (Le Prtre de Nmi, 1885) и Жуарская настоятельница (L'Abesse de Jouarre,1886) вносят чувственную струю в атмосферу скептицизма, характерную для Ренана. Интеллектуальная и моральная реформа Франции (Rforme intellectuelle et morale de la France, 1872) представляет собой важный документ, позволяющий судить о политических теориях Ренана.

В этой работе он проявляет себя как консерватор, сторонник монархии, противник всеобщего избирательного права, готовый, однако, согласиться со справедливой республикой.

Ренан оказал большое влияние на поколение 1870-х годов. Умер Ренан в Париже 2 октября 1892.

История модуля BibleQuote - Эрнест Ренан - Исторические труды

08.01.11 - новый модуль с удобными оглавлениями и работающими ссылками

28.10.11 - третья версия модуля в юникоде для BQ6



В модуль включены работы Эрнеста Ренана по истории христианства:



Жизнь Иисуса

Апостолы

Апостол Павел

Евангелия и второе поколение христиан

Марк Аврелий и конец античного мира