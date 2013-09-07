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Библия - на китайском языке - модуль BibleQuote

Библия на китайском языке
Категория BIBLEQUTE MODULES, Bible mod

Модуль Цитата из Библии, BibleQuote - Библия на китайском языке

Брюс М. Мецгер. Ранние переводы Нового Завета

Из истории ранних переводов Библии на китайский язык.
В 635 г. несколько несторианских священников прибыли в Чанъ-ань - столицу недавно возникшей империи Тан, где подготовили китайский перевод священных книг, включая, вероятно, Евангелия (см. John Foster, The Church of the T'ang Dynasty (London, 1939)).
На надгробии в Синаньфу (см. ниже, стр. 293 прим. 73) говорится о "двадцати семи классических трудах Его [Христа] сутр". Дискуссионным остается вопрос, имеется ли в виду Новый Завет или другие христианские документы (см. Sten Bugge, "Den syriske kirkes nyt. kanon i China", Norsk teologisk tidsskrift, xli, 1940, 97-118).
Модуль Библии на китайском языке в кодировке utf-8
Просмотров 2 468
Рейтинг 4.8 / 5
Добавлено 07.09.2013
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