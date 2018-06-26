Пинк - Богословие - модуль BibleQuote

Книги Артура Пинка, включая его знаменитую во всем мире книгу "Божественный суверенитет".

Модуль Цитата из Библии, BibleQuote Артур Пинк - Богословие

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Содержание модуля:

1. Божественный суверенитет

2. Покаяние

3. Око веры

4. Слово к родителям

5. Христианское вооружение

Артур Пинк - Божественный суверенитет - Предисловие



К толкованию Слова Божьего всегда предъявлялось одно фундаментальное требование: требование сохранения равновесия истины. Мы с этим полностью согласны. Две вещи бесспорны: Бог - суверенен, человек - ответственен. В этой книге мы поставили задачу раскрыть первое, в других работах мы зачастую увлекались последним. Отметим, что существует реальная опасность, когда чрезмерно выпячивается одна истина и игнорируется другая. История полна этому примеров. Придание особого значения Божественному суверенитету, без упоминания при этом об ответственности творения, ведет к фатализму*.



*Фатализм (от лат. fatalis - роковой, fatum - рок, судьба), представление о неотвратимой предопределенности событий в мире; вера в безличную судьбу, в неизменное божественное предопределение (особенно характерна для ислама) и т. п. - ред.)



Подчеркивание человеческой ответственности так, что при этом теряется суверенитет Бога, приводит к возвеличиванию творения и бесчестию Творца.



Почти все ошибки учения, на самом деле, являются результатом извращения Истины, ее неправильного понимания, деления и научения ей. Даже самое красивое лицо на земле, с самыми привлекательными чертами, вскоре станет уродливым и несимпатичным, если одна его часть будет расти, а остальные остановятся в своем развитии. Красота в первую очередь это вопрос пропорции. То же самое и относится к Слову Божьему.



Его красота и благословение видны наиболее ярко, когда Его многосторонняя мудрость проявляется в истинной пропорции. Именно этого многие люди не могли понять в прошлом. Какая - то одна истина Слова Божьего так впечатляла того или иного человека, что он начинал уделять ей особое внимание в ущерб всему остальному. Некоторые части Слова Божьего превратились в «любимое учение» и зачастую именно это становилось отличительным знаком того или иного вероисповедания. Обязанностью же любого слуги Божьего является «возвещать всю волю Божью» (Деян. 20:27).



В наши дни упадка нравов, когда человек превозносится со всех сторон, и слово «супермен» стало обыденным словом, существует реальная необходимость уделять особое внимание славному факту Божественного превосходства. Особенно это относится к тем случаям, где эта истина открыто отрицается. Но даже в этом вопросе необходима мудрость, чтобы наше стремление не было «по знанию». Слова «твердая пища в свое время» должны постоянно быть перед глазами слуги Божьего. То, что, в первую очередь, необходимо одному собранию, может совсем не требуется другому.



Если проповедник призван служить там, где предшественником был проповедник - арминианин, истина Божья о Божественном суверенитете должна быть представлена с большим вниманием и осторожностью. Необходимо следить за тем, чтобы «младенцам» не давать слишком много «твердой пищи». Необходимо помнить слова Христа из Евангелия от Иоанна 16:12: «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Если я призван проповедником на четко выраженную Кальвинистскую кафедру, тогда истина о человеческой ответственности (в своем многообразии) может принести много пользы. Проповедник должен проповедовать не то, что любит его собрание, а то, что ему необходимо, например, те стороны истины, с которыми христиане меньше всего знакомы или которые меньше всего проявляются в их христианской жизни.



Воплощение в жизнь того, о чем мы упомянули выше, по всей видимости, может навлечь на проповедника обвинение в отступничестве. Но какое это все имеет значение, если у него есть поддержка и одобрение Хозяина? Проповедник не призван быть последовательным и соблюдать какие - то человеческие правила. Он должен быть последователен относительно Святого Писания. В Писании же одна часть истины уравновешена другой ее частью. Во всем существует две стороны, даже в характере Божьем, так как Он есть «свет», (1 Иоан. 1:5) также как и «любовь» (1 Иоан. 4:8), и поэтому мы призваны видеть «благость и строгость Божью» (Рим. 11:22). Все время проповедовать, освещая только одну сторону истины, не касаясь другой, значит извращать Божественный характер.



Когда Сын Божий облекся во плоть, Он пришел на эту землю в образе «раба» (Фил. 2:7), тем не менее в яслях Он был « Христос Господь» (Лук. 2:11)! Писание говорит: «Носите бремена друг друга» (Гал. 6:2), тем не менее, та же самая глава настоятельно говорит и о том, что «каждый понесет свое бремя» (Гал. 6:5). Нам сказано: «не заботьтесь о завтрашнем дне» (Матф. 6:34), тем не менее, если «же кто о своих и особенно, о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» (1 Тим. 5:8). Ни одна из овец Христа не может погибнуть (Иоан 10:28,29), тем не менее, христианин призван делать твердым свое «звание и избрание» (2 Петр. 1:10). Мы можем продолжать приводить примеры. Все это не противоречие, а дополнение: одна истина уравновешивает другую. Таким образом, Писание являет нам Божественный суверенитет и человеческую ответственность.



В настоящем труде, тем не менее, мы хотим обратить внимание на Божественный суверенитет, и, хотя мы признаем человеческую ответственность, мы не будем на каждой странице говорить об этом. Вместо этого уделим особое внимание истине, которая в наши дни почти повсюду отрицается. Наверное, 95 процентов всей религиозной литературы сегодня посвящено долгу и обязанностям человека. Но те люди, которые принялись в своих трудах говорить об обязанностях человека, являются теми писателями, которые «потеряли равновесие истины», игнорируя в большинстве своем Божественный суверенитет. Совершенно правильно настаивать на человеческой ответственности, но что же Бог? Неужели у Него нет никаких требований или прав?



Необходимы сотни таких работ как эта, десятки тысяч проповедей должно быть проповедано по всей земле на эту тему, чтобы обрести «равновесие истины». «Равновесие истины» потеряно, слишком много внимания уделяется человеческой стороне. Удельный вес Божественной стороны сокращается или исключается вообще. Мы признаем, что данная книга однобока, но она призвана осветить лишь одну сторону истины, Божественную сторону, на которую зачастую не обращают внимания.