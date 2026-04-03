Библеистика — модули для Цитаты из Библии
В этом разделе собраны модули по библеистике для программы «Цитата из Библии».
Здесь представлены введения в Ветхий и Новый Заветы, научные исследования, обзоры книг Библии, а также работы по истории и интерпретации библейских текстов. Эти материалы помогают глубже понять структуру, происхождение и содержание Священного Писания.
Библеистика — модули для Цитаты из Библии
Данные модули доступны только для членов клуба Esxatos. Чтобы получить доступ к этим материалам и использовать их в программе «Цитата из Библии», необходимо вступить в клуб.
Введение в Библию и библеистику
Библеистика. Введение в ВЗ (Мень, Сорокин)
Библеистика. Введение в Танах
Брюггеман. Введение в Ветхий Завет
Гатри Д. Введение к книгам Нового Завета
Францман М. Обзор Нового Завета
Гандри Р. Обзор Нового Завета
Дрейн Дж. Путеводитель по ВЗ и НЗ
Ролофф Ю. Введение в Новый Завет
Гатри. Введение к книгам Нового Завета
Вейнберг Й. Введение в Танах
Главные темы Библии. Питер Моузес
Общие исследования Библии
Бломберг К. Библеистика
Браун Р. Библеистика
Данн Дж. Библеистика
Метцгер Б. Библеистика
Хейз Р. Библеистика
Юнгеров П. А. Библеистика и богословие
Библиология. Труды Юнгерова П. А.
Герменевтика. Современные исследования Библии
Обзоры и структура Библии
Библеистика. Обзоры Библии. История
Библеистика. Обзоры Нового Завета
Библеистика. Обзоры Ветхого Завета
Обзор Ветхого Завета (Ла Сор, Хаббард, Буш)
Библеистика. Ветхий Завет
Библеистика. Введение в текстологию Ветхого Завета
Ли Роберт. Обзор Священного Писания
Тенни М. Обзор Нового Завета
Библия. Создание и дополнения
Тематические и современные исследования
Библеистика. Поиски и открытия
Библеистика НЗ. Поиск утраченного смысла
Библеистика. Библия в современном мире
Иисус: от исторического к евангельскому
Бокэм Р. Иисус глазами очевидцев
Библеистика. Апология. Райт Н. Т., Эванс К.
Библеистика. Райт Н. Т.
Брюггеман. Великие молитвы Ветхого Завета
Шлейермахер Ф. Герменевтика
Тексты и анализ Нового Завета
Библеистика. Тексты Нового Завета
Библеистика. Новый Завет
Маршалл Г. Толкование Нового Завета. Сборник эссе о принципах и методах
Притчи Иисуса. Полный путеводитель. Клайн Снодграсс
Учебники древних языков
Уоллас Д. Углубленный курс грамматики греческого языка
Козаржевский А. Ч. Учебник древнегреческого языка
Историко-культурный контекст Библии
История. Библейская археология
Ветхий Завет на страницах Нового (Бил, Карсон)
Научные переводы книг Ветхого Завета
Атлас библейский (РБО и другие)
Comments (1 comment)