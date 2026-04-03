В этом разделе собраны модули по библеистике для программы «Цитата из Библии».

Здесь представлены введения в Ветхий и Новый Заветы, научные исследования, обзоры книг Библии, а также работы по истории и интерпретации библейских текстов. Эти материалы помогают глубже понять структуру, происхождение и содержание Священного Писания.

Библеистика — модули для Цитаты из Библии

Данные модули доступны только для членов клуба Esxatos. Чтобы получить доступ к этим материалам и использовать их в программе «Цитата из Библии», необходимо вступить в клуб.

Введение в Библию и библеистику

Библеистика. Введение в ВЗ (Мень, Сорокин)

Библеистика. Введение в Танах

Брюггеман. Введение в Ветхий Завет

Гатри Д. Введение к книгам Нового Завета

Францман М. Обзор Нового Завета

Гандри Р. Обзор Нового Завета

Дрейн Дж. Путеводитель по ВЗ и НЗ

Ролофф Ю. Введение в Новый Завет

Гатри. Введение к книгам Нового Завета

Вейнберг Й. Введение в Танах

Главные темы Библии. Питер Моузес

Общие исследования Библии

Бломберг К. Библеистика

Браун Р. Библеистика

Данн Дж. Библеистика

Метцгер Б. Библеистика

Хейз Р. Библеистика

Юнгеров П. А. Библеистика и богословие

Библиология. Труды Юнгерова П. А.

Герменевтика. Современные исследования Библии

Обзоры и структура Библии

Библеистика. Обзоры Библии. История

Библеистика. Обзоры Нового Завета

Библеистика. Обзоры Ветхого Завета

Обзор Ветхого Завета (Ла Сор, Хаббард, Буш)

Библеистика. Ветхий Завет

Библеистика. Введение в текстологию Ветхого Завета

Ли Роберт. Обзор Священного Писания

Тенни М. Обзор Нового Завета

Библия. Создание и дополнения

Тематические и современные исследования

Библеистика. Поиски и открытия

Библеистика НЗ. Поиск утраченного смысла

Библеистика. Библия в современном мире

Иисус: от исторического к евангельскому

Бокэм Р. Иисус глазами очевидцев

Библеистика. Апология. Райт Н. Т., Эванс К.

Библеистика. Райт Н. Т.

Брюггеман. Великие молитвы Ветхого Завета

Шлейермахер Ф. Герменевтика

Тексты и анализ Нового Завета

Библеистика. Тексты Нового Завета

Библеистика. Новый Завет

Маршалл Г. Толкование Нового Завета. Сборник эссе о принципах и методах

Притчи Иисуса. Полный путеводитель. Клайн Снодграсс

Учебники древних языков

Уоллас Д. Углубленный курс грамматики греческого языка

Козаржевский А. Ч. Учебник древнегреческого языка

Историко-культурный контекст Библии