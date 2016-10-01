История русской философии - модуль BibleQuote
«Наступили события (революция 1917 г.), – вспоминал В. Зеньковский, – которые прервали все мои литературные и научные затеи; помимо своей воли я был вовлечен в политическую работу, и мне пришлось – когда всюду победили большевики – покинуть Россию (в январе 1920 г.) «Политическая работа», в которую оказался вовлечен киевский профессор, заключалась в основном в том, что в годы гражданской войны он занимал пост министра вероисповеданий в просуществовавшем весьма недолгий срок правительстве гетмана Скоропадского.
Первые три года эмиграции прошли в Югославии, в Белграде. Жизнь на чужбине складывалась нелегко, не сразу удалось найти работу, но в конце концов Зеньковский становится профессором философского и богословского факультетов Белградского университета. Спустя два года он переезжает в Прагу, где возглавил кафедру экспериментальной и детской психологии в Высшем педагогическом институте. В 1923 году в Берлине вышла в свет его книга «Психология детства», которая вскоре была переведена на польский и сербский языки.
История русской философии - Модуль Цитата из Библии BibleQuote
11.07.12 Модуль в формате UTF-8 для BQ6 и Андроид
История русской философии - Модуль Цитата из Библии BibleQuote - Содержание модуля
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Василенко Л. Введение в русскую религиозную философию
- Западники и славянофилы: спор о России
- Петр Чаадаев
- Ранние славянофилы
- Иван Киреевский
- Алексей Хомяков
- Младшие славянофилы, почвенники и борьба с Западом
- И.С. Аксаков, Ф.И. Тютчев, панславизм
- Юрий Самарин
- Николай Данилевский
- Константин Аксаков
- Константин Леонтьев
- Владимир Соловьев
- Сергей Трубецкой
- Евгений Трубецкой
- Николай Бердяев
- О. Сергий Булгаков
- О. Павел
- Семен Франк
- Иван Ильин
- Георгий Федотов
- Зеньковский В. В. История русской философии полный текст одного из самых фундаментальных трудов по истории философии
- Лосский Н. О. История русской философии
- Лосев А. Творческий путь Владимира Соловьева
- Кочетков Г. Гений Бердяева и Церковь
- Игумен Вениамин (Новик). Христианский социализм прот. Сергия Булгакова
- Бердяев Н. О книге С. Л. Франка "Непостижимое"
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