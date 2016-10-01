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История русской философии - модуль BibleQuote

История русской философии
Категория BIBLEQUTE MODULES, History mod, Philosophy mod
«Наступили события (революция 1917 г.), – вспоминал В. Зеньковский, – которые прервали все мои литературные и научные затеи; помимо своей воли я был вовлечен в политическую работу, и мне пришлось – когда всюду победили большевики – покинуть Россию (в январе 1920 г.) «Политическая работа», в которую оказался вовлечен киевский профессор, заключалась в основном в том, что в годы гражданской войны он занимал пост министра вероисповеданий в просуществовавшем весьма недолгий срок правительстве гетмана Скоропадского.
Первые три года эмиграции прошли в Югославии, в Белграде. Жизнь на чужбине складывалась нелегко, не сразу удалось найти работу, но в конце концов Зеньковский становится профессором философского и богословского факультетов Белградского университета. Спустя два года он переезжает в Прагу, где возглавил кафедру экспериментальной и детской психологии в Высшем педагогическом институте. В 1923 году в Берлине вышла в свет его книга «Психология детства», которая вскоре была переведена на польский и сербский языки.

История русской философии - Модуль Цитата из Библии BibleQuote

11.07.12 Модуль в формате UTF-8 для BQ6 и Андроид

История русской философии - Модуль Цитата из Библии BibleQuote - Содержание модуля

  • Василенко Л. Введение в русскую религиозную философию
    • Западники и славянофилы: спор о России
    • Петр Чаадаев
    • Ранние славянофилы
    • Иван Киреевский
    • Алексей Хомяков
    • Младшие славянофилы, почвенники и борьба с Западом
    • И.С. Аксаков, Ф.И. Тютчев, панславизм
    • Юрий Самарин
    • Николай Данилевский
    • Константин Аксаков
    • Константин Леонтьев
    • Владимир Соловьев
    • Сергей Трубецкой
    • Евгений Трубецкой
    • Николай Бердяев
    • О. Сергий Булгаков
    • О. Павел
    • Семен Франк
    • Иван Ильин
    • Георгий Федотов
  • Зеньковский В. В. История русской философии полный текст одного из самых фундаментальных трудов по истории философии
  • Лосский Н. О. История русской философии
  • Лосев А. Творческий путь Владимира Соловьева
  • Кочетков Г. Гений Бердяева и Церковь
  • Игумен Вениамин (Новик). Христианский социализм прот. Сергия Булгакова
  • Бердяев Н. О книге С. Л. Франка "Непостижимое"
Просмотров 1 193
Рейтинг 3.0 / 5
Добавлено 01.10.2016
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