Смит Чак - Комментарий к Новому Завету - модуль BibleQuote

Чак Смит - Комментарий к Новому Завету

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Евангелие от Матфея

До того, как Иисус призвал Матфея быть Своим учеником, тот был мытарем — сборщиком податей в Капернауме. Иначе его ещё звали Левием. Матфей начинает своё Евангелие с того, что перечисляет всех предков Иисуса Христа, начиная с Авраама:

"Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова.”

В книге Бытие, 26:4, Господь обещал Аврааму: "Благословятся в семени твоём все народы земные...” Тем самым Он сказал, что именно из семени Авраамова должен будет выйти Мессия. Это было понятно всем, и если бы кто-то и попытался объявить себя Мессией, он должен был сначала доказать, что он потомок Авраама. Впоследствии Бог обещал Давиду, что Он устроит ему дом, и что не прекратится из его семени сидящий на престоле Израилевом. Тогда Давид понял, что, говоря это, Бог даёт ему обещание, что Мессия должен будет произойти из его потомков... Многие более поздние пророчества говорят о Мессии как об "отрасли от корня Иессеева”, и также Его называют "Сидящим на престоле Давидовом”. Итак, каждому, кто попытался бы заявить своё право на престол в качестве Мессии, было необходимо доказать, что он является потомком и Давида, и Авраама. Интересно, что иудеям не удалось сохранить свои радословные записи, и во всём мире в наше время нет ни одного еврея, который мог бы доказать, что он является потомком Давида. Но это больше не имеет значения, потому что Мессия уже пришёл. Прослеживая родословие Христа до Давида и Авраама, Матфей указывает на то, что Иисус исполняет оба требования пророчеств: что Он — потомок Авраама и что Он происходит из рода Давида.

Но ведь это родословная Иосифа! Если мы верим в непорочное зачатие, в то, что Иисус был рождён девой, для чего вообще говорить о генеологии Иосифа? ... Когда мы подойдём к шестнадцатому стиху, мы увидим, что Иосиф там не называется отцом Иисуса. Там сказано, что он был ”мужем Марии, от Которой родился Иисус, называемый Христос.”

В Новом Завете мы находим ещё одно родословие, которое относит Христа к потомкам Адама. Оно записано в Евангелии от Луки. Оно несколько отличается от того родословия, которое предлагает нам Матфей. И это не удивительно. Матфей прослеживает линию Иисуса от Иосифа до Давида через Соломона, а Лука обращает наше внимание на родословие Марии. Она также принадлежала к потомкам Давида и Авраама, но вела свой род не через Соломона, а через Нафана — другого сына Давида.

В Евангелии от Матфея мы видим, что Иосиф является потомком царственного рода Давида. Все Иудейские цари, перечисленные в его родословной, были потомками Давида, и это делало Иосифа полноправным наследником Израильского престола. Но дело в том, что в плане наследования престола перед Иосифом вставала серьёзная проблема. В его роду был некто Иехония, которого Господь проклял через пророка Иеремию. Бог сказал: "Никто из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом”. Из-за Иехонии царская линия, идущая от самого Соломона, потеряла право на наследование престола. Но Иисус, будучи сыном Марии, имел право на престол Давида. Если бы Иисус был кровным сыном Иосифа, тогда из-за этого проклятия Он не имел бы никакого права на Израильский престол. Но будучи рождён от девы, и через неё являясь потомком Давида по линии Нафана, Иисус обладал полным правом наследования престола.

Согласно традиции, иудеям пришлось бы признать принадлежность Иосифа к царскому роду, при этом они должны были бы признать Иисуса, старшего сына Иосифа, законным наследником царского престола, хотя Он и был рождён от Духа Святого. Господь удивительнейшим образом исполнил эти два, казалось бы, несовместимых условия. Так что, в первых 17-ти стихах этого Евангелия есть много интересного.

Кстати, обычно в иудейских родословиях женщины не упоминались, но, говоря о предках Иосифа, Матфей называет целых четыре женских имени. Интересно, что если мы посмотрим на то, что это были за женщины, то увидим, что за исключением одной, они далеко не всегда являли собой пример добродетели. Самой первой стоит Фамарь:

”Иуда родил Фареса и Зару от Фамари...”

У Иуды был сын, который взял Фамарь себе в жёны. Но сын скончался, не оставив после себя детей, и тогда его брат поступил так, как было принято в той культуре: он взял её себе в жёны. Но он также умер бездетным. У Иуды был ещё один сын, и теперь это была его обязанность жениться на Фамари и восстановить семя своему брату. Но Иуда, после того, как он уже потерял двух сыновей, не хотел позволить, чтобы и третий женился на ней. Он сказал невестке: ”Посмотри, он ещё слишком молод, он ведь ещё совсем ребёнок...” Таким образом, он продолжал откладывать свадьбу до тех пор, пока ей не стало ясно, что он никогда не позволит этому браку состояться. Тогда Фамарь оделась как проститутка, закрыла лицо покрывалом и села у дороги, по которой обычно проходил Иуда. Проходя мимо, он принял её за блудницу и сделал ей соответствующее предложение, на что Фамарь спросила: "А что ты мне дашь?” Иуда пообещал: "Я дам тебе козлёнка из моего стада.” Она отвечала: ”Но ведь у тебя нет его сейчас с собой?!” Тогда Иуда дал ей в залог свой перстень-печать, пообещав прислать козлёнка позже, и вошёл к ней. Лицо Фамари было закрыто покрывалом, и он не узнал свою невестку. На следующий день, когда посланный им с обещанным козлёнком слуга не нашёл там блудницы, он начал распрашивать людей: ’Тде та блудница, которая обычно здесь сидит?” Но все отвечали, что никакой блудницы они не видели. Слуга возвратился обратно к Иуде и сказал: "Я не смог её найти, и вот, принёс козлёнка обратно...”

Через некоторое время стало известно, что Фамарь забеременела, и когда Иуда прослышал об этом, он сказал: "Предайте её смерти...” Тогда Фамарь прислала ему его перстень и просила передать, что она беременна от того человека, которому принадлежит этот перстень с печатью. Иуда попался!

Интересно, что для продолжения рода Мессии Бог избрал именно Фамарь, у которой в жизни встречались, казалось бы, достаточно щекотливые эпизоды.

Вторая женщина в родословии Христа — Раав. Когда народ израильский вошёл в землю, обещанную им Богом, первым на их пути был город Иерихон. Израильтяне послали в город разведчиков, чтобы те разузнали, как он укреплён, и как построена его оборона. Когда жители Иерихона обнаружили, что в город проникли шпионы, они собрались найти их и предать смерти. Раав, которая была блудницей, спрятала шпионов на крыше своего дома, укрыв их снопами. Когда всё немного поутихло, она спустила их с городской стены и просила их, чтобы, когда они возьмут город, израильтяне сохранили жизнь ей и её семье. Тогда они сказали ей: "Повесь эту червлёную верёвку на своём окне. Когда мы будем брать город, всякий, кто будет в твоём доме, останется жив.” Иерихон был взят, и Израильтяне вспомнили о Раав, и те, кто находился в её доме, остались в живых. Раав не была израильтянкой. Она была из Иерихона, а значит, происходила из племени Хананеев. Кроме того, она была ешё и проституткой, блудницей, но Господь также поместил её в этот род, через который должен был прийти Мессия.

Раав родила Вооза, который взял себе в жёны Руфь, моавитянку. Руфь — это третье женское имя, которое упоминается в родословии Христа. Моавитяне были народом, который Бог проклял навеки. С того дня, как Бог проклял народ Моава, моавитяне не могли входить в храм до десятого поколения, иначе говоря, практически навсегда. Но всё же, по Божьей благодати, Руфь стала женой Вооза, чьим сыном был Овид, отец Иессея, младшим сыном которого стал царь Давид. Итак, Бог сделал Руфь частью этого рода.

Четвёртая женщина не называется по имени, но мы знаем, кто она:

”...Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриею...”

Это Вирсавия. Она состояла в незаконных взаимоотношениях с царём Давидом, что позднее привело к смерти её мужа. После этого она стала женой Давида и родила ему сына, названного Соломоном, который стал следующим царём над Израилем, и дальше род продолжался уже через него.

Итак, Господь поместил в родословную Иосифа этих четырёх женщин, чтобы ещё ярче показать нам благодать Господа, чтобы показать, что даже мы, со всеми нашими недостатками, всё равно можем стать сопричастниками Божьей благодати и любви, которую Он проявляет к людям. Исключений нет. Бог уже включил в Свой план тех людей, которые сами полностью испортили свою жизнь: тех, кто в своей жизни испытал величайшие падения, тех, чья жизнь запятнана безнравственностью, развратом и пороком. Бог всё равно сделал этих людей частью Своего плана. Эти примеры ободряют нас — таких же грешников, которые совершили в своей жизни немало падений и промахов. Мы видим, что Бог всё равно может и будет использовать нас в Своём плане. Когда я вижу, каких людей Бог включил в родословную Христа, это наполняет мою душу огромной радостью и восторгом.

Теперь, начиная с 17-го стиха, Матфей говорит о поколениях:

”Итак всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов.”

Очевидно, что Матфей намеренно оставил в стороне некоторые имена, чтобы точно разделить все роды на 3 группы по четырнадцать. Среди тех, которые не попали в это родословие, — Амасия, Охозия и Иоас, сыновья Гофолии, дочери Ахава и Иезавели, самых нечестивых правителей Северного Царства, чей грех, на самом-то деле, и определил судьбу Северного Царства. Гофолия старалась истребить всё семя царского рода Давида, но один из его сыновей смог убежать от неё и позднее стал царём. Потомки Гофолии не были включены в это родословие, и, я уверен, Матфей сделал это намеренно. Есть и другие упущения, но похоже, Матфей поставил своей целью скомпоновать все роды по 14. Вероятно, у него была для этого какая-то веская причина.

”Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Иисус, называемый Христос.”

Этот, своего рода, связующий стих здесь действительно необходим. Матфей открывает перед нами всё родословие Иисуса от самого Авраама, чтобы доказать нам, что родословие Иисуса восходит к Аврааму и Давиду. Но Иисус не был рождён от Авраама, и именно это Матфей и объясняет далее:

"Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они [то есть, прежде, чем они вступили в физическую связь], оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого”.

Возможно, вам будет интересно узнать, что в иудейской культуре существовало 3 уровня взаимоотношений, через которые проходила каждая пара, прежде чем они вступали в брак: во-первых, помолвка; во-вторых, обручение; и, наконец, брак. Помолвка могла быть совершена на любом этапе жизни человека, даже в младенческом возрасте. Брак устраивался родителями заранее. Если у родителей мальчика были близкие друзья, у которых была маленькая дочь, они могли сказать: "Давайте мы их поженим...” Родители заключали соглашение, согласно которому их сын должен был взять в жёны дочь их друзей. В то время детям могло быть по 2-3 года, но поскольку родители пришли к соглашению, помолвка считалась официальной.