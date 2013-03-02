Козаржевский - Учебник древнегреческого языка - модуль BibleQuote

Автор данной работы поставил перед собой пропедевтическую зодачу: ввести читателя: историка-античника и медиевиста, философа-религиоведа и специалиста по науч­ному атеизму, а таюке филолога-классика в круг основных проблем, связаанных с исследованием Нового Завета как ис­торического источника, nричем источника не столько фак­тов, сколько идей. Сначала суммируются данные по истории текста, рассматриваются такие вопросы, как сложение канона, его рукописи, издания, переводы на различные языки (как древние, так и новые). Работа с подлинным греческим текстом требует знания особенностей поздне­греческого диалекта койне, этой теме отведено специаль­ное место.

Далее анализ текстов идет по двум направле­ниям. Рассматриваются одна за другой все 27 книг, составляющих канон, приводятся гипотезы об их хронологической последовательности, авторской принадпежности, специальных адресатах. Однако Новый Завет при всей разновременности создания его частей, при раапичии адресатов, при всех противоречиях, при пестроте литературных прие­мов все же обладает известной цельностью и в идеях, и в системе образов.

Поэтому показалось целесообразным вы­членить наиболее важные для историка nроблемы: варианты родословия Иисуса, практическую мораль, христологию,воп­рос об исторической достоверности событий и лиц,описанных в новоааветной литературе. Последний вопрос влечетза собой экскурс в свидетельства античной литературы о первоначальном христианстве, при этом нельзя не учитывать критики христианства в древности. Необходимым так­же представляется коснуться археологических открытий, проливающих свет на некоторые данные Нового Завета.



Для более глубокого уяснения смысла того или ино­го места в новозаветном тексте иногда привnекаются ма­териалы ветхозаветной части Библии, кумранских документов, раннехристианских апокрифов (в том числе гнос­тических).

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