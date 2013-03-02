Козаржевский - Учебник древнегреческого языка - модуль BibleQuote
Автор данной работы поставил перед собой пропедевтическую зодачу: ввести читателя: историка-античника и медиевиста, философа-религиоведа и специалиста по научному атеизму, а таюке филолога-классика в круг основных проблем, связаанных с исследованием Нового Завета как исторического источника, nричем источника не столько фактов, сколько идей. Сначала суммируются данные по истории текста, рассматриваются такие вопросы, как сложение канона, его рукописи, издания, переводы на различные языки (как древние, так и новые). Работа с подлинным греческим текстом требует знания особенностей позднегреческого диалекта койне, этой теме отведено специальное место.
Далее анализ текстов идет по двум направлениям. Рассматриваются одна за другой все 27 книг, составляющих канон, приводятся гипотезы об их хронологической последовательности, авторской принадпежности, специальных адресатах. Однако Новый Завет при всей разновременности создания его частей, при раапичии адресатов, при всех противоречиях, при пестроте литературных приемов все же обладает известной цельностью и в идеях, и в системе образов.
Поэтому показалось целесообразным вычленить наиболее важные для историка nроблемы: варианты родословия Иисуса, практическую мораль, христологию,вопрос об исторической достоверности событий и лиц,описанных в новоааветной литературе. Последний вопрос влечетза собой экскурс в свидетельства античной литературы о первоначальном христианстве, при этом нельзя не учитывать критики христианства в древности. Необходимым также представляется коснуться археологических открытий, проливающих свет на некоторые данные Нового Завета.
Для более глубокого уяснения смысла того или иного места в новозаветном тексте иногда привnекаются материалы ветхозаветной части Библии, кумранских документов, раннехристианских апокрифов (в том числе гностических).
Козаржевский Андрей Чеславович Учебник древнегреческого языка
Модуль в utf-16 для BQ6
Учебник по классическому древнегреческому для нефилологических ВУЗов.
Учебник по классическому древнегреческому для нефилологических ВУЗов.
В учебник входят уроки, грамматический справочник, краткий словарь и избранные места из греческих авторов. Все ссылки открываются в окне комментариев для удобства работы с текстом учебника.
Comments (1 comment)