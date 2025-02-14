Сборка BibleQuote7 - Esxatos 2022 - 200

Вот и подходит к концу 2022 год — трудный, многострадальный. Какие еще потрясения ждут впереди — неизвестно. Но несмотря ни на что и вопреки всему Бог продолжает любить гибнущее человечество и звать его к спасению. И самое сильное доказательство тому — Его величайший дар. Он подарил людям Своего единородного Сына! Традиция дарить на Рождество подарки восходит именно к этому уникальному, спасительному для нас дару неба.

Скромный подарок для Эсхатоса — специальная сборка BQ, включающая 200 модулей словарей, комментариев и переводов Библии. Выражаю искреннюю благодарность Игорю kachura за неустанную помощь в изготовлении модулей. Без его содействия собрать такую замечательную коллекцию модулей было бы попросту невозможно.

Прилагаю файл описания и собственно архив со сборкой.

Установка программы достаточно проста. Скачайте архив по ссылке и распакуйте его в удобное для вас расположение (например, на диск C или D). Запуск программы осуществляется двойным щелчком по файлу BibleQuote.exe, ярлык которого вы можете создать на рабочем столе.

С наступающим Рождеством нашего Господа и Спасителя!

Настоящая сборка программы BibleQuote 7.5 предназначена для членов клуба и включает в себя 200 модулей

Сборка модулей BibleQuote 7.5-200-2022

I. Переводы Библии

21 наиболее известный перевод Библии и ее частей на русский язык (включая три версии Синодального перевода — с номерами Стронга и без них). При необходимости вы можете легко дополнить базу данных другими переводами, которыми вы пользуетесь для изучения Писания, расположив их в папке Bibles.

Программа позволяет сравнивать переводы изучаемого библейского стиха.

2. 63 комментария к Библии и ее частям на русском языке (в том числе 15 полных комментариев к Библии и 8 полных комментариев к Новому Завету). Все комментарии проиндексированы с помощью специальных обозначений, что облегчает навигацию по выпадающему списку в окне комментариев. Сначала в списке отображаются полные комментарии ко всей Библии, затем неполные, далее комментарии к Ветхому Завету, его частям и отдельным книгам (Торе, Псалтири и т. д., объединенные в группы). Подобным образом проиндексированы комментарии к Новому Завету.

3. Словари, справочники и энциклопедии на русском языке по библеистике, богословию, истории христианства и Античности, религиозной философии, иудаике и прочим смежным дисциплинам, а также лексиконы древнегреческого и древнееврейского языка (на английском и русском). Общее количество справочных ресурсов насчитывает 116 наименований.

Программа позволяет искать нужный термин сразу во всех словарях и благодаря выпадающему списку легко переключаться между словарными ресурсами.

Сборка НЕ ВКЛЮЧАЕТ:

1) модули книг (т. е. ресурсы, не являющиеся библейскими комментариями, словарями и переводами). Во-первых, потому что программа не всегда корректно работает с ними. Во-вторых, потому что книги удобнее читать в других приложениях;

2) толковые словари современных языков. Во-первых, потому что для этой цели гораздо удобнее пользоваться программой GoldenDict c ее сотнями словарей по различным отраслям знаний и прекрасной навигацией. Во-вторых, потому что это сильно утяжелило бы программу, которая предназначена прежде всего для изучения Библии;

3) модули, включенные в целевую программу Эсхатоса. Рекомендую после установки данной сборки на ПК понаблюдать за ее работой, чтобы убедиться, что качество вас устраивает. После этого вы можете приобрести на Эсхатосе целевые модули словарей и комментариев и дополнить ими свою библиотеку.

Сборка предоставляется по принципу «как есть». Данная программа тестировалась на ОС Windows 7*64 и Windows 10*64 и показала неплохие результаты. Однако, как известно, BibleQuote может вести себя по-разному на разных машинах. Как правило, редкие сбои при запуске программы устраняются ее простым перезапуском. Ввиду большого объема словарей рекомендую при каждом запуске программы начинать ей пользоваться после того, как программа загрузит и отобразит в окне «Словари» список словарных статей. Как правило, для этого достаточно подождать 5–10 с.

В процессе освоения программы вы можете настроить ее интерфейс на свой вкус, создав нужно количество рабочих окон, подобрав удобные вам шрифты и так далее.

С остальными возможностями программы можно ознакомиться на официальном сайте BibleQuote.

Установка программы достаточно проста. Скачайте архив по ссылке и распакуйте его в удобное для вас расположение (например, на диск C или D). Запуск программы осуществляется двойным щелчком по файлу BibleQuote.exe, ярлык которого вы можете создать на рабочем столе.



По всем вопросам, касающимся установки и функционирования СБОРКИ обращайтесь только к ее разработчику - Sergey05