Библия - Брюссельская - модуль BibleQuote

Модуль Цитата из Библии, BibleQuote - Краткий комментарий на брюссельскую Библию 1973 г.

2-ое послание к фессалоникийцам св. апостола Павла 2 глава

Так как первое послание к Фессалоникийцам недостаточно успокоило умы, столь глубоко взволнованные мнимыми пророчествами и предвестиями ожидаемой со дня на день кончины мира, то одни из фессалоникийских христиан впали в уныние, страшась приблизившегося дня Господня.

Другие же предались суете и праздности, находя прежний труд отныне бесполезным: Апостол пишет им вскоре (еще Тимофей и Сила не успели отплыть из Коринфа) второе послание, чтобы показать всю тщету такого ожидания, обличаемую уже тем, что не явился в мире Антихрист, чье восстание против Христа должно предварить второе пришествие.

Второе послание, написанное в том же году, как и первое, упоминается в тех древних источниках, которыми удостоверяется и подлинность первого.



2 Ошибочное мнение Фессалоникийцев о предстоящей в ближайшее время кончине света основано частью на чьих-то безответственных вещаниях, принятых на веру, частью на ложном приписании самому Апостолу слов, которых он никогда им не писал.



3 -5 Два события должны предварить второе пришествие Господне: великое “отступление”, т.е. от Христа и приход человека богоненавистника, (Антихриста) который провозгласит правдою беззаконие и себя самого богом.



8 -7 Дело безбожия и беззакония уже подготовляется втайне, но не может перейти в открытую войну против Бога, пока не взята из мира сила, удерживающая мятеж зла. Что это за сила и кто тот удерживающий, в котором она воплощена, Апостол не открыл



8 -11 Не принявшие в сердце истины Христовой, поверят лжи Антихриста, прельстятся его чарами, пойдут за ним и разделят его погибель, между тем как верные Христу найдут в себе силу сопротивления в годину отступничества, пока Господь грядущий не убьет обманщика.