Сперджен - Сокровищница Давида - Комментарий - модуль BibleQuote

«Сокровищница Давида» — это глубокое толкование Псалтири. Чарльз Сперджен трудился над комментариями на псалмы в течение более двадцати лет. Он тщательно объясняет значение каждого стиха и помогает увидеть истину Слова Божьего во всей полноте. Книги рассчитаны на самый широкий круг читателей, но особенно интересны они для проповедников, потому что в конце каждого псалма Сперджен добавил раздел «Советы проповедникам», где он подсказывает темы и мысли для проповедей.

Чарльз Сперджен - Сокровищница Давида - Комментарий - BibleQuote

Модуль составлен по текстам 6-ти томов, выпущенных в издательстве "Евангелие и Реформация" Перевод осуществлен по изданию: The Treasury of David by С. H. Spurgeon Published in Nashville, Tennessee, by Thomas Nelson, Inc., Publishers Перевод с английского E. С. Терёхина

Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. «Faverdale Trading Limited»

Чарльз Сперджен - Сокровищница Давида - Комментарий - BibleQuote - Под кровом Всевышнего - Псалом 90

У этого псалма нет заглавия, и мы не можем точно определить ни его автора, ни время написания. Специалисты по древнееврейским текстам утверждают, что при отсутствии имени в заглавии псалма его авторство должно приписываться автору предшествующего псалма. Если так, то автором девяностого псалма является Моисей, человек Божий. В самом тексте встречается немало слов и выражений, схожих с лексикой Второзакония, кроме того, отдельные характерные идиомы указывают на то, что автором псалма, вполне вероятно, был Моисей. Иисус Навин и Халев, следовавшие за Господом всем сердцем, были благословлены продолжительной жизнью и потому являются наглядной иллюстрацией учения данного псалма. В награду за их преданность и любовь Господь сохранил их от смерти в отличие от многих тысяч израильтян, умерших в пустыне. Очевидно, что Моисей вполне мог написать этот псалом, хотя я не стал бы превращать это предположение в неопровержимую догму. Если же эта бесподобная песнь вышла из?под пера Давида, то я не могу согласиться с теми, кто утверждает, будто он посвятил ее прекращению кары Господней, обрушившейся на Иерусалим в наказание за проведенную Давидом перепись. Едва ли Давид мог написать: «Видеть возмездие нечестивым» после сказанного им в 2 Цар. 24:17: «Вот, я согрешил, я поступил беззаконно; а эти овцы, что сделали они?» Кроме того, очень сложно объяснить отсутствие в тексте каких?либо упоминаний о принесенной на Сионе жертве. Давид, конечно, не смог бы после столь искреннего покаяния не упомянуть жертвоприношение Господу и кропление кровью.

Во всей Псалтири нет более радостного псалма, чем девяностый. Песнь течет весело и торжественно и воспевает чудеса веры высоким и грациозным слогом. Один немецкий врач сказал, что этот псалом является лучшим профилактическим средством при эпидемии холеры, и, на самом деле, он небесное лекарство против чумы и язвы. Человек, пропитанный его духом, будет бесстрашен, даже если Лондону еще раз суждено стать лазаретом и превратиться в кладбище.

Истолкование 1 Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, 2 говорит Господу: «прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!» 1 . «Живущий под кровом Всевышнего». Обещанное здесь благословение предназначено не для всех, а только для тех, кто пребывает в тесном общении с Богом. Все дети Божьи время от времени приходят во святилище, но не все там живут. Многие обращаются за милостью по мере нужды, заходят в скинию, когда есть необходимость, но немногие пребывают в таинственном присутствии Божьем постоянно. Кто преизобильной благодатью Божьей обрел постоянное общение с Богом, кто принял Господа в свое сердце и сам стал Его особым уделом, тот получил великую благодать, недоступную для тех, кто ходит своими путями и оскорбляет Святого Духа. В святое святых вступают только те, кто познал любовь Божью в Иисусе Христе; живут под кровом Всевышнего только те, для кого жизнь — Христос. Они проходят через разодранную надвое завесу храма и видят ковчег завета, сияющих над ним херувимов и ужасающую славу Всевышнего. На таких людях почиет Святой Дух, подобно святой Анне, они не отходят от храма. Они привратники в доме великого Царя, могучие воины, стоящие на страже вокруг ложа Соломона, непорочные души, следующие за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они избранные из избранных, «знатнейшие из трех» (1 Пар. 11:21) и удостоенные чести ходить с Господом в белых одеждах. Они восседают по правую руку августейшего Монарха, в чертоге которого горит таинственный свет Божьей славы, они знают, что значит вознестись со Христом и воссесть одесную Бога–Отца на небесах. Они граждане неба. Они одарены особой благодатью и потому пребывают в полной безопасности. Поклоняющиеся во внешних дворах не подозревают о том, что происходит во внутреннем святилище, а иначе они выстроились бы в очередь, желая проникнуть в присутствие Божье. Те, кто живет с Господом постоянно, знают, что им нечего страшиться, ибо Бог не допустит зла в Своем присутствии. Господь вкусил вместе с ними соль завета и поклялся хранить Своих верных рабов. «Под сенью Всемогущего покоится». Всемогущий Господь будет защищать тех, кто живет с Ним в доме Его, и они всегда будут пользоваться Его покровительством. Самым примечательным предметом в святом святых были крылья херувимов, возможно, именно они подсказали псалмопевцу эту метафору. Все, пребывающие в общении с Богом, покоятся безопасно, вдали от всякого зла, ибо распростертые крылья всемогущества и любви ограждают их от всякого вреда. Защита Божья постоянна. Верующие живут в ней. Она вседостаточна, ибо они покоятся под сенью крыл всемогущего Господа. Сила Его защитит их от вражеских нападок. Никакое прибежище не может сравниться с сенью крыл Всевышнего. Пребывающие под сенью Всемогущего пребывают с самим Богом и окружены благоволением Его, как щитом. В тени Господа мы спасемся от губительного и смертоносного зноя. Под крылами Его мы укроемся от буйных ветров. Общение с Богом — это безопасность и спокойствие. Чем ближе мы ко Всевышнему, тем больше в нас веры и упования.