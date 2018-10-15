Перчаткин - Огненные тропы - модуль BibleQuote
- интервью Бориса Перчаткина
- книга Бориса Перчаткина "Огненные тропы" о гонениях советского режима против верующих
- "Пасторы-чекисты" - главы из книги К. Преображенского «КГБ приезжает с нами». Книга рассказывает о работе КГБ в религиозных объединениях эмигрантов из бывшего СССР.
Борис Перчаткин - Огненные тропы
Разработка модуля осуществлена с разрешения автора Б. Перчаткина.
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От: Николай
Кому: "Boris Perchatkin"
Написано: 13 июля 2008 г., 8:00:45
Тема: Boris от Николая
Файлы:
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Очередная просьба к вам.
Прошу разрешения у вас на создание модуля к библейской программе
"Цитаты из Библии" по вашей книге "Огненные годы".
Модуль вставляется в программу и позволяет осуществлять поиск по
книге.
Программа есть у многих христиан, многие пишут к ней модули, я тоже
важные книги обрабатываю для этой программы, чтобы была польза в деле
благовестия.
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От: Boris Perchatkin
Кому: "Николай"
Написано: 14 июля 2008 г., 0:10:54
Тема: Boris
Файлы: Письмо.html
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Приветствую ещё раз! Конечно, насчёт твоего проекта и использование моей
книги - это даже здорово, это за честь для меня.
С фильмом, дело продвигается не так быстро как хотелось, но зато к этому
проекту имеет заинтересованность Галивуд и некоторые
продюсеры из Израиля. В обозримом будущем, точнее к концу года всё окончательно
встанет на свои места и надеюсь начнутся съемки.
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Новости от брата Бориса:
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От: Boris Perchatkin
Кому: "Николай"
Написано: 16 июля 2008 г., 5:46:18
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Отправлено:14 июля 2008 г. 17:42:18
Кому: Sasha Shans
Привет Саша!
Я прочел книгу Бориса! Хожу потрясенный, Я конечно тоже жил в СССР и
многое слышал, видел, знал. Но подробности, мелкие детали,
имена, лица вновь и вновь потрясают.Кстати о майоре Маленковиче я
кое-что знаю. Его дочь живет в Израиле, я с ней общался, по
её рассказам: Отца в 1986 или 1987 посадили на 6 лет, Дети брат и сестра
стали наркоманами, брат умер, а Аня Маленкович
"спрыгнула с иглы" занялась торговлей в Свердловске, Построили
ресторан, но все рухнуло и она уехала в Израиль, когда отца посадили,
воры в законе помогали семье, подкармливали, возили в санаторий.
Отец вышел из тюрьмы очень подавленный и больной, начал писать
книгу, но два или три года тому назад умер, по-моему рукопись есть у Ани,
она говорила, что хотела бы выпустить книгу. Но мы общались
не много, хотяу меня есть её координаты.
Книга ОГНЕННЫЕ ТРОПЫ - это живой сценарий, хоть сразу снимай,
(надо конечно подготовить технически) И Фильм получится ,
хоть прошло четверть века очень современным! Думаю жизнь
заключенных и психология дубаков не очень изменилась за это время.
Для док. съемок в России нужна очень сильная рука, В зоны и тюрьмы не пустят.
Кроме того люди, фамилии которых названы в книге
наверняка имеют еще какую-то силу, и могут мешать съемкам.
Да и вообще вся система гнилая, коррумпированная, лицемерная и
бесчеловечная осталась.
Моя подруга сейчас устраивалась на работу, и не куда-нибудь, а на НТВ,
была в налоговой, ее месяц мурыжили с простой бумажкой, и
никакие угрозы, жалобы не помогают, бюрократы ждут взятки,
разговаривают грубо по-хамски, менты на дорогах вымогают деньги и т.д.
И всюду одно и тоже. Но неожиданно попадаются удивительные люди,
помогут просто так бескорыстно, потому что - РОССИЯ!!!!!!!!!!!
Очень хотелось бы познакомиться с Борисом. С уважением,Слава Зельцер
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Новости от Бориса Перчаткина:
"Мамонов дал согласие на участие в фильме на роль Василия Патрушева, или
ещё какой положительной интеллектуальной личности. Т
олько что говорил по телефону. Сейчас он и Зельцер рассматривают вопрос
приезда на наш юбилей!"
От: Steve Zeltser
Дата: 21 июля 2008 г. 21:29
Тема: Re: Борис Перчаткин
Кому: Boris Perchatkin
Здравствуйте уважаемый Борис!
Спасибо за письмо, книга действительно впечатляет, особенно правдой
деталей, это как библия - не сочинишь...
...
Я очень хотел бы поучаствовать творчески, т.к. тема свободы личности
меня волновала, чуть ли не с 10-летнего возраста,
И семья, где все старшее поколение репрессированы, и антисемитизм
юга Украины, детство и юность в "закрытом" г. Николаев,
все тел. всегда на прослушке, отцу предъявили записи за 6 лет,
тщательно отобранные, когда хотели сфабриковать дело о передачи сек.
сведений на запад и т.д.
Видимо ваш фильм будет худ-документальным, с экспедицией в места
заключения, тогда он несомненно поразит запад.
Попасть в тюрьмы думаю и сейчас непросто.
И все же, люди должны знать!
Всего хорошего,
Слава Зельцер
Борис Перчаткин - известный христианский правозащитник.
Благодаря деятельности Бориса Перчаткина сотни тысяч гонимых христиан Советского Союза получили убежище в Соединенных Штатах Америки. В течение многих лет под страхом наказания и рискуя своей жизнью, Борис доносил до западной общественности информацию о тех невообразимых нарушениях религиозных свобод, которые имели место в СССР, но тщательно скрывались властями. За антисоветскую деятельность атеистическая власть дважды приговорила его к отбыванию срока в трудовых лагерях, где он и провел многие годы, страдая за свою веру и будучи подвергнут жестоким пыткам за деятельность по освобождению христиан Советского Союза.
"Биография Перчаткина сыграла основную роль в проявлении внимание Американского народа и правительства к положению протестантов, добивающихся убежище в США", - заявил Председатель комиссии Конгресса США - Конгрессмен Steny H. Hoyer.
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90% всех модулей по исторической тематике отсутствуют на файлообменнике. Этот в том числе
Модули не отсутствуют на ФО, просто в августе приказал долго жить немецкий сервер, на котором они расположены. Этот сегодня перекачал в другое место. Напишите в личку пеерчень, что вам надо - перекачать не проблема.