Перчаткин - Огненные тропы - модуль BibleQuote



Модуль Цитата из Библии - BibleQuote 6 и Андроид. В модуль вошли: интервью Бориса Перчаткина

книга Бориса Перчаткина "Огненные тропы" о гонениях советского режима против верующих

"Пасторы-чекисты" - главы из книги К. Преображенского «КГБ приезжает с нами». Книга рассказывает о работе КГБ в религиозных объединениях эмигрантов из бывшего СССР.

Борис Перчаткин - Огненные тропы

Разработка модуля осуществлена с разрешения автора Б. Перчаткина.



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От: Николай

Кому: "Boris Perchatkin"

Написано: 13 июля 2008 г., 8:00:45

Тема: Boris от Николая

Файлы:

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Очередная просьба к вам.

Прошу разрешения у вас на создание модуля к библейской программе

"Цитаты из Библии" по вашей книге "Огненные годы".

Модуль вставляется в программу и позволяет осуществлять поиск по

книге.

Программа есть у многих христиан, многие пишут к ней модули, я тоже

важные книги обрабатываю для этой программы, чтобы была польза в деле

благовестия.

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От: Boris Perchatkin

Кому: "Николай"

Написано: 14 июля 2008 г., 0:10:54

Тема: Boris

Файлы: Письмо.html

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Приветствую ещё раз! Конечно, насчёт твоего проекта и использование моей

книги - это даже здорово, это за честь для меня.

С фильмом, дело продвигается не так быстро как хотелось, но зато к этому

проекту имеет заинтересованность Галивуд и некоторые

продюсеры из Израиля. В обозримом будущем, точнее к концу года всё окончательно

встанет на свои места и надеюсь начнутся съемки.

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Новости от брата Бориса:

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От: Boris Perchatkin

Кому: "Николай"

Написано: 16 июля 2008 г., 5:46:18

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Отправлено:14 июля 2008 г. 17:42:18

Кому: Sasha Shans



Привет Саша!

Я прочел книгу Бориса! Хожу потрясенный, Я конечно тоже жил в СССР и

многое слышал, видел, знал. Но подробности, мелкие детали,

имена, лица вновь и вновь потрясают.Кстати о майоре Маленковиче я

кое-что знаю. Его дочь живет в Израиле, я с ней общался, по

её рассказам: Отца в 1986 или 1987 посадили на 6 лет, Дети брат и сестра

стали наркоманами, брат умер, а Аня Маленкович

"спрыгнула с иглы" занялась торговлей в Свердловске, Построили

ресторан, но все рухнуло и она уехала в Израиль, когда отца посадили,

воры в законе помогали семье, подкармливали, возили в санаторий.

Отец вышел из тюрьмы очень подавленный и больной, начал писать

книгу, но два или три года тому назад умер, по-моему рукопись есть у Ани,

она говорила, что хотела бы выпустить книгу. Но мы общались

не много, хотяу меня есть её координаты.

Книга ОГНЕННЫЕ ТРОПЫ - это живой сценарий, хоть сразу снимай,

(надо конечно подготовить технически) И Фильм получится ,

хоть прошло четверть века очень современным! Думаю жизнь

заключенных и психология дубаков не очень изменилась за это время.

Для док. съемок в России нужна очень сильная рука, В зоны и тюрьмы не пустят.

Кроме того люди, фамилии которых названы в книге

наверняка имеют еще какую-то силу, и могут мешать съемкам.

Да и вообще вся система гнилая, коррумпированная, лицемерная и

бесчеловечная осталась.

Моя подруга сейчас устраивалась на работу, и не куда-нибудь, а на НТВ,

была в налоговой, ее месяц мурыжили с простой бумажкой, и

никакие угрозы, жалобы не помогают, бюрократы ждут взятки,

разговаривают грубо по-хамски, менты на дорогах вымогают деньги и т.д.

И всюду одно и тоже. Но неожиданно попадаются удивительные люди,

помогут просто так бескорыстно, потому что - РОССИЯ!!!!!!!!!!!

Очень хотелось бы познакомиться с Борисом. С уважением,Слава Зельцер



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Новости от Бориса Перчаткина:

"Мамонов дал согласие на участие в фильме на роль Василия Патрушева, или

ещё какой положительной интеллектуальной личности. Т

олько что говорил по телефону. Сейчас он и Зельцер рассматривают вопрос

приезда на наш юбилей!"





От: Steve Zeltser

Дата: 21 июля 2008 г. 21:29

Тема: Re: Борис Перчаткин

Кому: Boris Perchatkin



Здравствуйте уважаемый Борис!

Спасибо за письмо, книга действительно впечатляет, особенно правдой

деталей, это как библия - не сочинишь...

...

Я очень хотел бы поучаствовать творчески, т.к. тема свободы личности

меня волновала, чуть ли не с 10-летнего возраста,

И семья, где все старшее поколение репрессированы, и антисемитизм

юга Украины, детство и юность в "закрытом" г. Николаев,

все тел. всегда на прослушке, отцу предъявили записи за 6 лет,

тщательно отобранные, когда хотели сфабриковать дело о передачи сек.

сведений на запад и т.д.

Видимо ваш фильм будет худ-документальным, с экспедицией в места

заключения, тогда он несомненно поразит запад.

Попасть в тюрьмы думаю и сейчас непросто.



И все же, люди должны знать!



Всего хорошего,

Слава Зельцер

Борис Перчаткин - известный христианский правозащитник.



Благодаря деятельности Бориса Перчаткина сотни тысяч гонимых христиан Советского Союза получили убежище в Соединенных Штатах Америки. В течение многих лет под страхом наказания и рискуя своей жизнью, Борис доносил до западной общественности информацию о тех невообразимых нарушениях религиозных свобод, которые имели место в СССР, но тщательно скрывались властями. За антисоветскую деятельность атеистическая власть дважды приговорила его к отбыванию срока в трудовых лагерях, где он и провел многие годы, страдая за свою веру и будучи подвергнут жестоким пыткам за деятельность по освобождению христиан Советского Союза.



"Биография Перчаткина сыграла основную роль в проявлении внимание Американского народа и правительства к положению протестантов, добивающихся убежище в США", - заявил Председатель комиссии Конгресса США - Конгрессмен Steny H. Hoyer.





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