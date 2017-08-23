Плетт - Пробуждение - Душепопечение

На нашей планете Земля, согласно статистике, проживает более шести миллиардов людей, поэтому о нехватке общения с другими, казалось бы, не могло быть и речи. Тем не менее, многие души в разных частях мира страдают и плачут именно по этой причине.

Дорогие друзья! Наверное теперь вы поймёте, почему очень часто я говорю людям, чтобы они хорошенько подумали, прежде чем начать молиться о пробуждении. Знаете ли вы, что это значит, когда Слово Божие становится решающим и действенным, когда оно является "да" и "аминь"? Тогда ты уже просто не сможешь продолжать жить как прежде, своей греховной жизнью! Тогда нужно будет действительно обратиться к Богу и привести свою жизнь в порядок! Что, нелегко?! Но ведь именно в этом свете мы должны ходить - в свете Слова Божьего! Участвуете ли вы в вечере Господней? Знаете ли, что Слово Божие говорит нам, что прежде чем взять хлеб и сок плодов виноградника, мы должны серьёзно испытать и проверить самих себя. В Первом Послании к Коринфянам 11:27 сказано: "Кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней". Следовательно, если вы недостойно едите хлеб вечери и пьёте вино завета, то тем самым, совершаете суд над собой. Ведь не напрасно же написано далее: "Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы" (1-е Коринф. 11:30-31).

Я говорил уже не раз врачам в Южной Африке, чтобы они не только осматривали своих пациентов, но ещё и спрашивали их о том, принимали ли они вечерю Господню. Необходимо, чтобы все врачи, независимо от того верующие они или нет, имели это в виду. Особенно хорошо об этом нужно знать врачам, которые являются христианами. Именно потому среди детей Божиих немало немощных, слабых и больных, что вечеря Господня принимается недостойно.

Нас много, но хлеб один, поэтому и мы должны быть едиными. А как обстоит с этим дело у нас в общинах? Есть ли единство среди братьев и сестёр?! Есть ли единомыслие?!

Вино является для нас символом Крови Христовой, которую нам нельзя попирать ногами. Ею мы искуплены, и являемся собственностью Господа! Отдаём ли мы себе в этом отчёт?! Когда мы пьём из чаши Христовых страданий, действительно ли мы размышляем над тем, что говорит об этом Слово Его: "Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской" (1-е Коринф. 10:21).

Что вы на это скажите, друзья? Пьёте ли вы из двух чаш: из чаши мира сего и из чаши христианства и богослужения? Сидите ли вы за двумя столами?... Если да, тогда не дерзайте принимать вечерю Господню, потому что она послужит вам к проклятию.

Возможно, вы скажите, что давно уже принимаете вечерю Господню с горечью в сердце и неспособностью простить другого, однако до сих пор ничего не произошло. Но знаете ли вы, что при этом вы сами, своими руками наложили петлю себе на шею!

Как часто вы молились этой молитвой: "Прости нам долги наши так, как и мы прощаем должникам нашим". Знайте же, что Бог простит вам точно так же, как и вы прощаете! Ничуть не больше! И если вы кому-либо не прощаете, тогда и Бог, Который на небе, вам тоже чего-то не простит! Вы сами даёте Ему на это право, говоря, чтобы Он простил вам точно так же, как это делаете вы.

Или вы не знаете притчу о человеке, которому господин его простил очень большой долг, но который не захотел проявить милость к своему товарищу, являющемуся его должником. А ведь долг, который требовал этот злой человек от своего ближнего, составлял ничтожную долю того, что было прощено ему самому. Помните, что сделал его господин-царь, услышав о таком поступке! Не разгневался ли он на него, говоря: "Злой раб! Весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня! Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя!" Сказав это, государь предал злого раба на истязание до тех пор, пока не отдаст ему всего долга. Так, жестокосердие этого человека привело к тому, что господин его взыскал с него весь прощённый ему ранее долг.

В заключение этой притчи Господь, обращаясь к нам, говорит: "Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца брату своему согрешений его"(Ев. Матф. 18:23-35). Видите, Библия - не книга сказок, и я не являюсь тем, кто сомневается в этом. Я уверен, что Слово Божие и сегодня ещё является всецело действительным! Поэтому горе тому человеку, который думает, что Господь простил ему его грехи, но сам не прощает ближнему своему, согрешившему против него! Горе ему!! И если ты, являясь таковым, будешь утверждать, что находишься на пути в небо, то я не поверю этому, потому что для меня важно то, что говорит Библия, а не то, что думают люди. Каждый человек является лжецом, а Бог есть истина, поэтому я уповаю на то и строю только на том, что говорит Господь, ибо все мы будем взвешены на весах Слова Его.

Дорогие друзья! Вы являетесь представителями различных церквей и разных общин. Как обстоит с этим дело у вас? Нет, не в вашей церкви, а лично у каждого из вас? Взвешиваете ли вы себя на весах Слова Божьего? Живёте ли соответственно тому, что говорите? Может быть, вы говорите другим о пробуждении, о том, что Дух Божий должен действовать и Царство Божие созидаться. А чьё царство вы сами поощряете? С какими силами вы сами имеете дело?! Возможно, вы говорите о спиритизме, о силах чёрной магии и не знаете, что сами находитесь в чёрной руке, которая не является рукой Божией! И вы терпите в вашей жизни такие дела и такие вещи, которые, безусловно, не являются плодом Живого Духа!

Вы думаете, что имеете вечную жизнь?! Тогда поищите в Писании, которое свидетельствует об истине, и оно скажет вам, имеете ли вы вечную жизнь или нет! Это ужасно, если кто-то живёт с надеждой получить вечную жизнь, но в конце своего пути увидит, что это вовсе не так! Вот почему мы должны ещё и ещё раз испытать и проверить себя и свою жизнь в свете Евангелия и делать это постоянно на протяжении всего нашего пути следования за Господом.

Совсем недавно у нас произошёл поучительный случай. Один человек, немец по происхождению, предки которого много лет тому назад приехали в Южную Африку, имел высокое положение, авторитет, большое состояние и считался хорошим христианином в своей общине. Внезапно он заболел и, когда обратился к врачу и был обследован, то услышал нечто ужасное. Врач сказал, что уже бессилен помочь ему, так как у него очень тяжёлая форма рака и его состояние безнадёжно. Можете себе представить, каким потрясением было это сообщение!

Один из наших сотрудников навестил этого больного, и вот что тот ему рассказал: "С тех пор, как я узнал о болезни, со мной происходит что-то необычное. День за днём перед моими глазами, как фильм, проходит вся моя жизнь, начиная с детства. Так я вспомнил, что когда-то, очень давно нечто пообещал одним людям и не исполнил этого. Я тут же позвал моего сына, чтобы он отвёз меня к ним на машине. Приехав туда, я рассказал им о том, что жизнь моя подходит к концу, и что Господь, открывая мне всё, что в ней было нечисто и неверно, напомнил мне и эту вину - мой долг перед ними. Через это я познал, каким великим обманщиком я являлся. Чтобы хоть как-то исправить свою ошибку, я вытащил чековую книжку и выписал им большую сумму. Брат мой! - обращаясь к своему посетителю, продолжал этот человек. - Не говори со мной о политике! На это у меня теперь нет времени! Не рассказывай мне о том, что происходит в мире, и не говори ничего о деньгах. Раньше, увы, это было моей целью и моей жизнью, но теперь у меня больше нет для этого времени! Я должен подготовиться к вечности! Конец всему! Все мысли мои, слова, дела и поступки стоят сейчас передо мной, и как я скорблю о том, что так жил!..." Так этот человек приближался к своему концу, но для него это было ещё время благодати.

Дорогие друзья! Давайте проверим себя уже сегодня, пока наше будущее ещё впереди! Ведь мы не знаем, сколько времени осталось у каждого из нас! Моисей не зря говорил: "Научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое". Однажды мы должны будем предстать пред Господом, независимо от того, уверены ли мы в нашем спасении и приобретении вечной жизни или нет. Нам всегда нужно рассчитывать на то, что в какой-то момент Бог вступит в нашу жизнь. Тогда Он придёт со Своими весами, и мы будем взвешены! Горе нам, если окажемся при этом слишком лёгкими!