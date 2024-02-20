Словари и энциклопедии - модуль BibleQuote

Норман Л. Гайслер - Энциклопедия христианской апологетики

«БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ», Санкт-Петербург, 2004

BAKER ENCYCLOPEDIA OF CHRISTIAN APOLOGETICS, Copyright © 1999 by Norman L. Geisler

ISBN 0-8010-2151-0

Переводчик Гаврилов В. Н.

Редактирование и верстка: Цыганков Ю. А.

Технические редакторы Тимофеев Д. Б., Папаян Н. Н.

Дизайнер обложки Молчанов А. Ю.

Корректор Шнитникова Е. Д.

ISBN 5-7454-0875-8

© Русское издание, «Библия для всех», 2004

Фритц Ринекер · Герхард Майер - Библейская Энциклопедия Брокгауза

4. Auflage 2011

Lexikon zur Bibel © 1994 Brockhaus Verlag Wuppertal

© русского издания 1999

Christliche Verlagsbuchhandlung; Gerhard Wedel

Borchener Straße 2a, D-33098 Paderborn

Перевод с немецкого: Иванова В.М., Карельский А.А., Щедровицкий Д.В.

Под общей редакцией: Цорна В.А.

Редакторы: Власенко В.И., Попова ТД. Федорова М.С., Новомирова В.В.

Научный редактор: Сергеев В.С.

Оформление обложки: Dietmar Reichert, Dormagen

БОЛЬШОЙ БИБЛЕЙСКИЙ СЛОВАРЬ - TYNDALE BIBLE DICTIONARY

Под редакцией Уолтера Элуэлла и Филипа Камфорта

Editors Walter A. Elwell, Ph.D. and Philip W. Comfort, Ph.D.

«БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ», Санкт-Петербург, 2005

Copyright © 2001 by Tyndale House Publishers, Inc.

Translated into Russian by permission of Tyndale House Publishers, Wheaton, Illinois, U.S.A.

Библейский словарь Б. Геце

АГНЕЦ

молодая овца. Исх. 12:5 Иезек. 45: 15 терпелив. Ис. 53: 7 весел. Пс. 113: 4, 6

подвержен опасности со стороны диких зверей. 1Цар. 17: 34

пастухи заботятся о них. Ис. 40: 11

употребляемы в пищу. Втор. 32: 14 2Цар. 12: 4

шкуры их на одежду. Пр. 27: 26

приносимы в жертву. 1Пар. 29: 21 2Пар. 29: 32

считались лакомством. Ам. 6: 4

в жертву приносили:

мужескаго пола. Исх. 12: 5

женскаго пола. Числ. 6: 14

сосущих. 1Цар. 7: 9

годовалых. Исх. 12: 5 Числ. 6: 14

с древних времен. Быт. 4: 4 ;22: 7-8

утром и вечером. Исх. 29: 38-39 Числ. 28: 3-4

на праздник Пасхи. Исх. 12: 3, 6-7

от нечестивых не принималась. Ис. 1: 11 ;63: 3

Новый Библейский словарь

Часть I. Библейские персонажи

Перевод с английского

«NEW BIBLE DICTIONARY»

THIRD EDITION 1996

INTER-VARSITY PRESS, LEICESTER, ENGLAND

INTERVARSITY PRESS, DOWNERS GROVE, ILLINOIS

Научный консультант H. Кашовская

Над словарем работали:

Главный редактор Р. Ороховатская

Переводчики: Ю. Аржанов, А. Баев, Г. Григорьев, А. Платунова, Л. Тарнаева, Р. Шемпель, А. Шурбелев.

© The Inter-Varsity Fellowship 1962, and Universities and Colleges Christian Fellowship 1982

© Universities and Colleges Christian Fellowship, Leicester, England 1996

© Русское издание: издательство «Мирт», 1999

Новый Библейский словарь

Часть II. Библейские реалии

Перевод с английского

«NEW BIBLE DICTIONARY»

THIRD EDITION 1996

INTER-VARSITY PRESS, LEICESTER, ENGLAND

INTERVARSITY PRESS, DOWNERS GROVE, ILLINOIS

Над словарем работали:

Главный редактор Р. З. Ороховатская

Переводчики: Т. Г. Батухтина, В. Н. Генке, А. П. Платунова

© The Inter-Varsity Fellowship 1962, and Universities and Colleges Christian Fellowship 1982

© Universities and Colleges Christian Fellowship, Leicester, England 1996

© Перевод на русский язык, оформление . МРОЕХ « ХЦ «Мирт », 2001

Архимандрит Никифор (Бажанов)

Иллюстрированная БИБЛЕЙСКАЯ Энциклопедия

ПОЧТИ 1500 СТАТЕЙ ПО ВСЕМ ОБЛАСТЯМ БИБЛЕЙСКОГО ЗНАНИЯ

ОКОЛО 7500 ОБЪЯСНЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ИМЕН, ПОНЯТИЙ И ТЕМ

БОЛЕЕ 400 ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рекомендовано к публикации Издательским советом Русской Православной Церкви

BIBLE DICTIONARY

БИБЛЕЙСКИЙ СЛОВАРЬ

ENCYCLOPEDIC DICTIONARY

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Compiled by Eric Nustrem

Составил Эрик Нюстрем

Translated and edited from Swedish by I.S. Svenson

Перевод со шведского под редакцией И. С. Свенсона

New Revised Edition with Illustrations

Новое пересмотренное и исправленное издание с иллюстрациями

© 1980 World Christian Ministries. Toronto Canada

© 2006 «Библия для всех» Санкт-Петербург

ПРОТОИЕРЕЙ Александр МЕНЬ - БИБЛИОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

В трех томах

Фонд имени Александра Меня

МОСКВА 2002

Издание осуществлено при содействии Российского Библейского общества

Библейско-биографический словарь

Составитель Ф.И.Яцкевич, П.Я.Благовещенский.

Текст печатается по изданию 1849 года. М. ФАИР 2005 г.

Рекомендовано к печати Издательским Советом Московского Патриархата.

Библейcкo-биографичeский cлoваpь - жизнeoпиcания лиц, упoминаемыx в cвященныx книгах Bетхого и Нового Заветов, а также всех, кто имел какое-либо влияние на ход и распространение Церкви Божией на земле. Словарь поможет устранить трудности, которые иногда возникают у наших современников при чтении Библии.

Составленный с огромным тщанием, верой и любовью, он возрождает образы, веками питавшие жизнь народа, дававшие образцы великих дел духа и свободы.

Теологический энциклопедический словарь

Evangelical Dictionary of Theology

Под редакцией Уолтера Элвелла

Edited by Walter A. Elwell.

Москва, Ассоциация «Духовное возрождение», 2003

Составитель словаря - У. Элвелл, профессор богословия Уитон Колледжа - одного из лучших христианских университетов США.

Словарь включает 1200 статей и содержит не только богословскую, но и историческую, биографическую, а также другую полезную справочную информацию. Словарь написан доступным языком. Он интересен специалистам и понятен непрофессионалам. В его подготовке участвовали около двухсот человек, взгляды которых могли не во всем совпадать, и это лишь подтверждение того, что в современном христианском сообществе существует немало разногласий. Однако ни одна из фундаментальных ценностей христианской веры не подвергается сомнению.