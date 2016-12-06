Пиннок - Разумные основания для веры - модуль BibleQuote

Христианам всех времен не раз приходилось объяснять неверующим, почему они верят в Христа; и объяснения эти должны быть понятны всем - и атеистам, и поклонникам других религий. Моя книга - одна из таких попыток. Она адресована тем, кто хочет понять сущность христианского благовестия и ответить на вопрос: истина это или же заблуждение? Эта книга адресована также верующим, которые время от времени тоже задают себе подобные вопросы.

Разумные основания для веры - Кларк Пиннок - Модуль Цитата из Библии - BibleQuote

Русский перевод. BEE International, 1998

Originally published in English under the title Reason Enough by InterVarsity Press 1985 by Clark H. Pinnock

Кларк Пиннок - разумные основания для веры - Содержание

Пять кругов

Что есть истина?

В чем я хотел бы убедить читателей?

1. Первый круг: прагматическая основа веры

Гуманистическая вера

Поиски смысла жизни

От тьмы к свету

Разумность веры

Проблемы нравственности

Проблема греховности человека

Может ли жизнь без Бога иметь смысл?

Заключение

2. Второй круг: религиозный опыт как основа веры

Замечательный факт

Человек в поисках Бога

Многие, но не все

Другие религии

Религиозный опыт и христианское благовестие

Христианская радость и мирское уныние

Что это доказывает?

Не гедонизм ли это?

3. Третий круг: космологическая основа веры

Естественное богословие: проповедь небес

Чудеса замысла

Сотворение мира

Некоторые другие доводы

Нравственный аспект

Поиск ясности

Первый шаг на пути к цели

4. Четвертый круг: историческая основа веры

Религия для трезвомыслящих

Достоверность источников

Кем же был Иисус?

Новое начало

Принцип аналогии

Что же это означает?

5. Пятый круг: социально-этические свидетельства веры

Подлинная революция

Влияние Евангелия на общество

"Будьте терпеливы, Бог еще не закончил работать надо мной!"

6. Если вы сомневаетесь

Псевдопроблемы

Маркс, Фрейд и феминизм

Подлинные трудности

Как быть с сомнением

Кларк Пиннок - разумные основания для веры - Предисловие автора



В 60-е годы я также написал книгу, посвященную этим проблемам. Она называлась Представьте доказательства (Set Forth Your Case). В то время были широко распространены светские веяния. Сейчас ситуация существенно иная: испытав гложущую сердце пустоту мирской жизни, оказавшись в ситуации, когда глобальные проблемы ставят под вопрос само наше существование, очень многие обращаются к вере. Но чтобы полноценно жить и мыслить, одной только веры недостаточно. Вера, оторванная от разума, способна порождать бессмысленные суеверия и жестокие иллюзии. Мы должны подвергать свои убеждения критическому анализу, проверять умом осмысленность нашей веры. Имеющиеся в нашем распоряжении знания и опыт могут служить важной опорой в этом деле.



Я серьезно отношусь к вопросу об истине. Я не считаю, что мы должны быть преданы вере, не имея на то разумных оснований. Вместе с тем, я убежден, что существенные причины верить в Христа могут быть изложены достаточно простым языком, понятным не только специалистам. Поэтому я надеюсь, что мне удастся представить достаточно полную картину имеющихся свидетельств и осветить многие проблемы, связанные с исследуемой темой.



Аргументация в пользу христианской веры может быть развернута многими различными способами. Наверное, нет двух человек, которые стали бы делать это совершенно одинаково. Но все же я рассчитываю на то, что моя книга будет интересна многим из тех, кто еще не решился посвятить свою жизнь Христу, и что она поможет им сделать этот шаг [1].



Я пишу и для тех, кто не верит, и для тех, кто сомневается в своей вере. "Не премудрость ли взывает? и не разум ли возвышает голос свой?" (Прит 8:1). Я в полной мере ощущаю влияние мирской жизни, поскольку, размышляя над вопросами веры, я в то же время постоянно общаюсь с людьми из совершенно секулярной научной среды. Мне знакомы чувства людей, уверившихся в полной абсурдности мира, не видящих смысла обращаться к Богу и искать спасения. Мне не нужно напрягать воображение для того, чтобы представить себе сомнения и неуверенность многих, впервые столкнувшихся с требованиями Евангелия. Но я абсолютно убежден в полноценности христианского мировоззрения, в его интеллектуальном и нравственном совершенстве. Поэтому я рад возможности поделиться с другими теми доводами, которые мне удалось найти.



Все это важно не только для земной, но и для будущей жизни, а потому требует самого пристального внимания. Давайте вместе подумаем о вере и постараемся понять, что у нас есть достаточно разумных оснований для того, чтобы вверить себя Христу [2].