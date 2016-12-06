Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme
esxatos

Пиннок - Разумные основания для веры - модуль BibleQuote

Разумные основания для веры - Кларк Пиннок
Категория BIBLEQUTE MODULES, Theology mod
Христианам всех времен не раз приходилось объяснять неверующим, почему они верят в Христа; и объяснения эти должны быть понятны всем - и атеистам, и поклонникам других религий. Моя книга - одна из таких попыток. Она адресована тем, кто хочет понять сущность христианского благовестия и ответить на вопрос: истина это или же заблуждение? Эта книга адресована также верующим, которые время от времени тоже задают себе подобные вопросы.

Разумные основания для веры - Кларк Пиннок - Модуль Цитата из Библии - BibleQuote

Русский перевод. BEE International, 1998
Originally published in English under the title Reason Enough
by InterVarsity Press
1985 by Clark H. Pinnock

Кларк Пиннок - разумные основания для веры - Содержание

  • Пять кругов
  • Что есть истина?
  • В чем я хотел бы убедить читателей?
1. Первый круг: прагматическая основа веры
  • Гуманистическая вера
  • Поиски смысла жизни
  • От тьмы к свету
  • Разумность веры
  • Проблемы нравственности
  • Проблема греховности человека
  • Может ли жизнь без Бога иметь смысл?
  • Заключение
2. Второй круг: религиозный опыт как основа веры
  • Замечательный факт
  • Человек в поисках Бога
  • Многие, но не все
  • Другие религии
  • Религиозный опыт и христианское благовестие
  • Христианская радость и мирское уныние
  • Что это доказывает?
  • Не гедонизм ли это?
3. Третий круг: космологическая основа веры
  • Естественное богословие: проповедь небес
  • Чудеса замысла
  • Сотворение мира
  • Некоторые другие доводы
  • Нравственный аспект
  • Поиск ясности
  • Первый шаг на пути к цели
4. Четвертый круг: историческая основа веры
  • Религия для трезвомыслящих
  • Достоверность источников
  • Кем же был Иисус?
  • Новое начало
  • Принцип аналогии
  • Что же это означает?
5. Пятый круг: социально-этические свидетельства веры
  • Подлинная революция
  • Влияние Евангелия на общество
  • "Будьте терпеливы, Бог еще не закончил работать надо мной!"
6. Если вы сомневаетесь
  • Псевдопроблемы
  • Маркс, Фрейд и феминизм
  • Подлинные трудности
  • Как быть с сомнением

Кларк Пиннок - разумные основания для веры - Предисловие автора


В 60-е годы я также написал книгу, посвященную этим проблемам. Она называлась Представьте доказательства (Set Forth Your Case). В то время были широко распространены светские веяния. Сейчас ситуация существенно иная: испытав гложущую сердце пустоту мирской жизни, оказавшись в ситуации, когда глобальные проблемы ставят под вопрос само наше существование, очень многие обращаются к вере. Но чтобы полноценно жить и мыслить, одной только веры недостаточно. Вера, оторванная от разума, способна порождать бессмысленные суеверия и жестокие иллюзии. Мы должны подвергать свои убеждения критическому анализу, проверять умом осмысленность нашей веры. Имеющиеся в нашем распоряжении знания и опыт могут служить важной опорой в этом деле.

Я серьезно отношусь к вопросу об истине. Я не считаю, что мы должны быть преданы вере, не имея на то разумных оснований. Вместе с тем, я убежден, что существенные причины верить в Христа могут быть изложены достаточно простым языком, понятным не только специалистам. Поэтому я надеюсь, что мне удастся представить достаточно полную картину имеющихся свидетельств и осветить многие проблемы, связанные с исследуемой темой.

Аргументация в пользу христианской веры может быть развернута многими различными способами. Наверное, нет двух человек, которые стали бы делать это совершенно одинаково. Но все же я рассчитываю на то, что моя книга будет интересна многим из тех, кто еще не решился посвятить свою жизнь Христу, и что она поможет им сделать этот шаг [1].

Я пишу и для тех, кто не верит, и для тех, кто сомневается в своей вере. "Не премудрость ли взывает? и не разум ли возвышает голос свой?" (Прит 8:1). Я в полной мере ощущаю влияние мирской жизни, поскольку, размышляя над вопросами веры, я в то же время постоянно общаюсь с людьми из совершенно секулярной научной среды. Мне знакомы чувства людей, уверившихся в полной абсурдности мира, не видящих смысла обращаться к Богу и искать спасения. Мне не нужно напрягать воображение для того, чтобы представить себе сомнения и неуверенность многих, впервые столкнувшихся с требованиями Евангелия. Но я абсолютно убежден в полноценности христианского мировоззрения, в его интеллектуальном и нравственном совершенстве. Поэтому я рад возможности поделиться с другими теми доводами, которые мне удалось найти.

Все это важно не только для земной, но и для будущей жизни, а потому требует самого пристального внимания. Давайте вместе подумаем о вере и постараемся понять, что у нас есть достаточно разумных оснований для того, чтобы вверить себя Христу [2].

Модуль Цитата из Библии BibleQuote

18.07.12 - Модуль в кодировке UTF-8

Просмотров 1 268
Рейтинг 5.0 / 5
Добавлено 06.12.2016
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (4 comments)

E
esxatos 4 years ago

 Кларк Пиннок - Апология христианской веры

 


 
V
viktor_bn 4 years ago
А книги нету?
O
OAndriyO 7 years ago

К сожалению, ссылки не работают ...
E
esxatos 7 years ago

Исправлено.

Похожие модули biblequote

Все модули biblequote