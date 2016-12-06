Пиннок - Разумные основания для веры - модуль BibleQuote
Христианам всех времен не раз приходилось объяснять неверующим, почему они верят в Христа; и объяснения эти должны быть понятны всем - и атеистам, и поклонникам других религий. Моя книга - одна из таких попыток. Она адресована тем, кто хочет понять сущность христианского благовестия и ответить на вопрос: истина это или же заблуждение? Эта книга адресована также верующим, которые время от времени тоже задают себе подобные вопросы.
Разумные основания для веры - Кларк Пиннок - Модуль Цитата из Библии - BibleQuote
Русский перевод. BEE International, 1998
Originally published in English under the title Reason Enough
by InterVarsity Press
1985 by Clark H. Pinnock
Кларк Пиннок - разумные основания для веры - Содержание
- Пять кругов
- Что есть истина?
- В чем я хотел бы убедить читателей?
1. Первый круг: прагматическая основа веры
- Гуманистическая вера
- Поиски смысла жизни
- От тьмы к свету
- Разумность веры
- Проблемы нравственности
- Проблема греховности человека
- Может ли жизнь без Бога иметь смысл?
- Заключение
2. Второй круг: религиозный опыт как основа веры
- Замечательный факт
- Человек в поисках Бога
- Многие, но не все
- Другие религии
- Религиозный опыт и христианское благовестие
- Христианская радость и мирское уныние
- Что это доказывает?
- Не гедонизм ли это?
3. Третий круг: космологическая основа веры
- Естественное богословие: проповедь небес
- Чудеса замысла
- Сотворение мира
- Некоторые другие доводы
- Нравственный аспект
- Поиск ясности
- Первый шаг на пути к цели
4. Четвертый круг: историческая основа веры
- Религия для трезвомыслящих
- Достоверность источников
- Кем же был Иисус?
- Новое начало
- Принцип аналогии
- Что же это означает?
5. Пятый круг: социально-этические свидетельства веры
- Подлинная революция
- Влияние Евангелия на общество
- "Будьте терпеливы, Бог еще не закончил работать надо мной!"
6. Если вы сомневаетесь
- Псевдопроблемы
- Маркс, Фрейд и феминизм
- Подлинные трудности
- Как быть с сомнением
Кларк Пиннок - разумные основания для веры - Предисловие автора
В 60-е годы я также написал книгу, посвященную этим проблемам. Она называлась Представьте доказательства (Set Forth Your Case). В то время были широко распространены светские веяния. Сейчас ситуация существенно иная: испытав гложущую сердце пустоту мирской жизни, оказавшись в ситуации, когда глобальные проблемы ставят под вопрос само наше существование, очень многие обращаются к вере. Но чтобы полноценно жить и мыслить, одной только веры недостаточно. Вера, оторванная от разума, способна порождать бессмысленные суеверия и жестокие иллюзии. Мы должны подвергать свои убеждения критическому анализу, проверять умом осмысленность нашей веры. Имеющиеся в нашем распоряжении знания и опыт могут служить важной опорой в этом деле.
Я серьезно отношусь к вопросу об истине. Я не считаю, что мы должны быть преданы вере, не имея на то разумных оснований. Вместе с тем, я убежден, что существенные причины верить в Христа могут быть изложены достаточно простым языком, понятным не только специалистам. Поэтому я надеюсь, что мне удастся представить достаточно полную картину имеющихся свидетельств и осветить многие проблемы, связанные с исследуемой темой.
Аргументация в пользу христианской веры может быть развернута многими различными способами. Наверное, нет двух человек, которые стали бы делать это совершенно одинаково. Но все же я рассчитываю на то, что моя книга будет интересна многим из тех, кто еще не решился посвятить свою жизнь Христу, и что она поможет им сделать этот шаг [1].
Я пишу и для тех, кто не верит, и для тех, кто сомневается в своей вере. "Не премудрость ли взывает? и не разум ли возвышает голос свой?" (Прит 8:1). Я в полной мере ощущаю влияние мирской жизни, поскольку, размышляя над вопросами веры, я в то же время постоянно общаюсь с людьми из совершенно секулярной научной среды. Мне знакомы чувства людей, уверившихся в полной абсурдности мира, не видящих смысла обращаться к Богу и искать спасения. Мне не нужно напрягать воображение для того, чтобы представить себе сомнения и неуверенность многих, впервые столкнувшихся с требованиями Евангелия. Но я абсолютно убежден в полноценности христианского мировоззрения, в его интеллектуальном и нравственном совершенстве. Поэтому я рад возможности поделиться с другими теми доводами, которые мне удалось найти.
Все это важно не только для земной, но и для будущей жизни, а потому требует самого пристального внимания. Давайте вместе подумаем о вере и постараемся понять, что у нас есть достаточно разумных оснований для того, чтобы вверить себя Христу [2].
Модуль Цитата из Библии BibleQuote
18.07.12 - Модуль в кодировке UTF-8
Кларк Пиннок - Апология христианской веры
К сожалению, ссылки не работают ...
Исправлено.