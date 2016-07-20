Эриксон - Христианское богословие - модуль BibleQuote

Труд Милларда Эриксона "Христианское богословие", это настоящий подарок для евангельского богослова и исследователя Библии!

Данная книга предлагается в качестве учебника для вводного семинарского курса по систематическому богословию. Она построена во взаимосвязи с трехтомником "Лекций по христианскому богословию", изданным ранее автором, но может использоваться и самостоятельно. Будучи просто учебным пособием, книга не претендует на глубокое исследование деталей и частностей, интересующих серьезных ученых, но она в то же время рассматривает вопросы, которые обычно задают прихожане выпускникам богословских учебных заведений.

Христианское богословие - Миллард Эриксон

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Миллард Эриксон - Христианское богословие - Содержание



Часть первая. Изучение Бога

1. Что такое богословие 2. Богословие и философия 3. Богословский метод 4. Богословие и критическое изучение Библии 5. Христианское послание в современном изложении 6. Богословие и язык



Часть вторая. Познание Бога

7. Общее Божье откровение 8. Особое Божье откровение 9. Сохранение откровения: богодухновенность 10. Надежность Слова Божьего: непогрешимость 11. Сила Слова Божьего: авторитет



Часть третья. Образ Божий

12. Величие Бога 13. Благость Бога 14. Близость и отдаленность Бога: имманентность и трансцендентность 15. Триединство Бога: Троица



Часть четвертая. Божьи дела

16. Божий план 17. Божья созидательная работа: творение 18. Продолжающаяся Божья работа: провидение 19. Зло и Божий мир: особая проблема 20. Особые Божьи представители: ангелы



Часть пятая. Человек

21. Введение в учение о человеке 22. Происхождение человека 23. Образ Божий в человеке 24. Структура человеческой природы 25. Универсальность человеческой природы



Часть шестая. Грех

26. Природа греха 27. Источник греха 28. Последствия греха 29. Масштабы греха 30. Социальный аспект греха



Часть седьмая. Личность Христа

31. Современные методологические проблемы христологии 32. Божественность Христа 33. Человеческая природа Христа 34. Единство личности Христа 35. Непорочное зачатие



Часть восьмая. Служение Христа

36. Предварительные замечания о служении Христа 37. Теории Искупления 38. Основная тема Искупления 39. Масштабы Искупления



Часть девятая. Святой Дух

40. Личность Святого Духа 41. Дела Святого Духа



Часть десятая. Спасение

42. Концепции спасения 43. Предпосылка спасения: предопределение 44. Начало спасения: субъективные аспекты 45. Начало спасения: объективные аспекты 46. Продолжение спасения 47. Завершение спасения 48. Средства и масштабы спасения



Часть одиннадцатая. Церковь

49. Природа церкви 50. Роль церкви 51. Организация церкви 52. Обряд вхождения в церковь: крещение 53. Обряд продолжения и поддержания отношений в церкви: вечеря Господня 54. Единство церкви



Часть двенадцатая. Последние дни

55. Введение в эсхатологию 56. Личная эсхатология 57. Второе пришествие и его последствия 58. Концепции тысячелетнего царства и великой скорби 59. Конечное состояние праведных и неправедных Заключительные замечания



Миллард Эриксон - Христианское богословие - История модуля BibleQuote

На www.evangelie.ru модуль скачан 2312 раз

26.04.09 - размещена первая редакция модуля

08.01.11 - вторая редакция модуля, введено удобное оглавление, выполнены активные ссылки-сноски, модулем стало значительно удобнее пользоваться

28.10.11 - третья редакция модуля в юникоде для BQ6 в формате bqb

24.06.12 - модуль в UTF-8 для BQ6 и Андроид



Благодарность Klangtao за помощь в усовершенствовании модуля, за активные ссылки-сноски!