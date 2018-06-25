Ферберн - модуль BibleQuote
Модуль Цитата из Библии BibleQuote с книгами Ферберна. Два видения мира - два подхода к оценке окружающей действительности.
Богословие Дональда Ферберна - Цитата из Библии - BibleQuote
В модуль вошли книги Дональда Ферберна
- Дональд Ферберн - Иными глазами - Взгляд евангельского христианина на Восточное Православие
- Ферберн Д. Учение о Христе и благодати в ранней Церкви
Дональд Ферберн - Иными глазами - Взгляд евангельского христианина на Восточное Православие
Введение: два видения
Два видения мира — два подхода к оценке окружающей действительности
Два видения христианской жизни
ЧАСТЬ I. ИСТОЧНИК ПРАВОСЛАВНОГО БОГОСЛОВИЯ: ПРЕДАНИЕ
Глава 1. Взаимосвязь между авторитетом и жизнью
Глава 2. Предание и Церковь
Глава 3. Предание и формы его выражения
ЧАСТЬ II. ЗРЕЛОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛОВИЕ
Глава 4. Учение о Троице
Глава 5. Сотворение, призвание и грехопадение человека
Глава 6. Спасение — путь «обожения»
Глава 7. Спасение и общение со святыми
Глава 8. Взгляд евангельского христианина на Восточное Православие
ЧАСТЬ III. ЗРЕЛОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛОВИЕ И ЕГО ИСКАЖЕНИЯ
Глава 9. Популярное православие
Глава 10. Православие и национализм
Заключение: к единому видению
Нейтральна ли культура?
Иными глазами на восточные и западные «культурные очки»
К единому видению христианства
Два видения мира — два подхода к оценке окружающей действительности
Два видения христианской жизни
ЧАСТЬ I. ИСТОЧНИК ПРАВОСЛАВНОГО БОГОСЛОВИЯ: ПРЕДАНИЕ
Глава 1. Взаимосвязь между авторитетом и жизнью
Глава 2. Предание и Церковь
Глава 3. Предание и формы его выражения
ЧАСТЬ II. ЗРЕЛОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛОВИЕ
Глава 4. Учение о Троице
Глава 5. Сотворение, призвание и грехопадение человека
Глава 6. Спасение — путь «обожения»
Глава 7. Спасение и общение со святыми
Глава 8. Взгляд евангельского христианина на Восточное Православие
ЧАСТЬ III. ЗРЕЛОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛОВИЕ И ЕГО ИСКАЖЕНИЯ
Глава 9. Популярное православие
Глава 10. Православие и национализм
Заключение: к единому видению
Нейтральна ли культура?
Иными глазами на восточные и западные «культурные очки»
К единому видению христианства
Ферберн Д. Учение о Христе и благодати в ранней Церкви
Перед нами научное исследование, основанное на тщательном прочтении отцов Церкви. Автор книги рассматривает один из важнейших периодов в истории Церкви (IV и V вв. н. э.) и пытается реконструировать первостепенные вопросы и задачи, стоявшие перед участниками Никейского, Ефесского и Халкидонского соборов.
В работе особенным образом осмысляется суть христологического спора и пересматривается роль Кирилла Александрийского и Иоанна Кассиана как представителей общего богословского консенсуса на Востоке и на Западе.
Книга рассчитана на специалистов по греческой и латинской патристике, студентов и преподавателей, а также на всех любителей истории Церкви и античности.
29.05.12 - модуль с двумя книгами в UTF-8 для BibleQuote6 и Андроид
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