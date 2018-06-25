Ферберн - модуль BibleQuote

Модуль Цитата из Библии BibleQuote с книгами Ферберна. Два видения мира - два подхода к оценке окружающей действительности. Богословие Дональда Ферберна - Цитата из Библии - BibleQuote В модуль вошли книги Дональда Ферберна

Дональд Ферберн - Иными глазами - Взгляд евангельского христианина на Восточное Православие

Ферберн Д. Учение о Христе и благодати в ранней Церкви

Дональд Ферберн - Иными глазами - Взгляд евангельского христианина на Восточное Православие

Введение: два видения

Два видения мира — два подхода к оценке окружающей действительности

Два видения христианской жизни

ЧАСТЬ I. ИСТОЧНИК ПРАВОСЛАВНОГО БОГОСЛОВИЯ: ПРЕДАНИЕ

Глава 1. Взаимосвязь между авторитетом и жизнью

Глава 2. Предание и Церковь

Глава 3. Предание и формы его выражения

ЧАСТЬ II. ЗРЕЛОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛОВИЕ

Глава 4. Учение о Троице

Глава 5. Сотворение, призвание и грехопадение человека

Глава 6. Спасение — путь «обожения»

Глава 7. Спасение и общение со святыми

Глава 8. Взгляд евангельского христианина на Восточное Православие

ЧАСТЬ III. ЗРЕЛОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛОВИЕ И ЕГО ИСКАЖЕНИЯ

Глава 9. Популярное православие

Глава 10. Православие и национализм

Заключение: к единому видению

Нейтральна ли культура?

Иными глазами на восточные и западные «культурные очки»

К единому видению христианства

Ферберн Д. Учение о Христе и благодати в ранней Церкви

Перед нами научное исследование, основанное на тщательном прочтении отцов Церкви. Автор книги рассматривает один из важнейших периодов в истории Церкви (IV и V вв. н. э.) и пытается реконструировать первостепенные вопросы и задачи, стоявшие перед участниками Никейского, Ефесского и Халкидонского соборов.

В работе особенным образом осмысляется суть христологического спора и пересматривается роль Кирилла Александрийского и Иоанна Кассиана как представителей общего богословского консенсуса на Востоке и на Западе.

Книга рассчитана на специалистов по греческой и латинской патристике, студентов и преподавателей, а также на всех любителей истории Церкви и античности.

29.05.12 - модуль с двумя книгами в UTF-8 для BibleQuote6 и Андроид

История церкви до разделения - модуль на Эсхатосе