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Блез Паскаль - Мысли о религии - модуль BibleQuote

Мысли о религии - Блез Паскаль
Категория BIBLEQUTE MODULES, Theology mod, Apologetics mod, Ethics mod
Модуль Цитата из Библии по книге Паскаля Мысли о религии.

Мысли о религии - Блез Паскаль - BibleQuote

Модуль в формате ANSI для BQ5/6 и Андроид
  • Статья I. Общее понятие о человеке
  • Статья II. Величие человека
  • Статья III. Суетность человека, воображение, самолюбие
  • Статья IV. Слабость человека, непрочность его естественных познаний
  • Статья V. Жалкое состояние человека
  • Статья VI. Удивительные противоположности, встречающиеся в природе человека в отношении истины, счастья и многих других вещей
  • Статья VII. Против равнодушия атеистов
  • Статья VIII. Разумнее верить, чем не верить в то, чему учит христианская религия
  • Статья IX. Признаки истинной религии
  • Статья X. Истинная религия доказывается заключающимися в человеке противоположностями и первородным грехом
  • Статья XI. Подчинение и власть разума
  • Статья XII. Изображение человека, который, испытав тщетность усилий обрести Бога одним разумом, начал читать Писание
  • Статья XIII. О евреях
  • Статья XIV. О прообразах; прообразный характер древнего закона
  • Статья XV. Об Иисусе Христе
  • Статья XVI. Свидетельства об Иисусе Христе пророков
  • Статья XVII. Различные свидетельства об Иисусе Христе
  • Статья XVIII. Для чего Бог, скрываясь от одних, обнаруживает Себя другим
  • Статья XIX. Ветхий и Новый Заветы в существе одна религия
  • Статья XX. Истинное, благотворное познание Бога достижимо только через Иисуса Христа
  • Статья XXI. Мысли о чудесах
  • Статья XXII. Различные мысли о религии
  • Статья XXIII. Размышления о Тайне Христовой
Просмотров 1 479
Рейтинг 4.7 / 5
Добавлено 25.06.2018
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4.7/5 (10)

Comments (1 comment)

O
Oleg Yurikovich 9 years ago
Спасибо!

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