Блез Паскаль - Мысли о религии - модуль BibleQuote
Модуль Цитата из Библии по книге Паскаля Мысли о религии.
Мысли о религии - Блез Паскаль - BibleQuote
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- Статья I. Общее понятие о человеке
- Статья II. Величие человека
- Статья III. Суетность человека, воображение, самолюбие
- Статья IV. Слабость человека, непрочность его естественных познаний
- Статья V. Жалкое состояние человека
- Статья VI. Удивительные противоположности, встречающиеся в природе человека в отношении истины, счастья и многих других вещей
- Статья VII. Против равнодушия атеистов
- Статья VIII. Разумнее верить, чем не верить в то, чему учит христианская религия
- Статья IX. Признаки истинной религии
- Статья X. Истинная религия доказывается заключающимися в человеке противоположностями и первородным грехом
- Статья XI. Подчинение и власть разума
- Статья XII. Изображение человека, который, испытав тщетность усилий обрести Бога одним разумом, начал читать Писание
- Статья XIII. О евреях
- Статья XIV. О прообразах; прообразный характер древнего закона
- Статья XV. Об Иисусе Христе
- Статья XVI. Свидетельства об Иисусе Христе пророков
- Статья XVII. Различные свидетельства об Иисусе Христе
- Статья XVIII. Для чего Бог, скрываясь от одних, обнаруживает Себя другим
- Статья XIX. Ветхий и Новый Заветы в существе одна религия
- Статья XX. Истинное, благотворное познание Бога достижимо только через Иисуса Христа
- Статья XXI. Мысли о чудесах
- Статья XXII. Различные мысли о религии
- Статья XXIII. Размышления о Тайне Христовой
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