Райт Николас Томас - Библеистика - модуль BibleQuote

Чем отличается вера Иисуса от веры тысяч его еврейских современников? Иисус верил: все это исполняется в нем и через него. Его конкретной задачей было предложить символическую шифровку (или дешифровку?) этого богословия и чаяния в категориях его собственных жизни и служения. Слова, которые он произнес, как Мессия, в ту ночь, в которую был предан, пророчески звучат как слова Бога Израилева об Иисусе.

Модуль Цитата из Библии BibleQuote - Книги по библеистике Райта Николаса Томаса

В модуль вошли книги:

Иисус и победа Бога

Воскресение Сына Божьего

Что на самом деле сказал апостол Павел?

Это сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение.

Это сын Мой возлюбленный, его слушайте.

Это тело Мое, которое за вас предается.



Разговор о «призвании» Иисуса требует отказа от некоторых традиционных представлений о евангельской христологии. Иисус не имел такого «сверхъестественного» знания о своей связи с Богом, какое часто предполагали у него сторонники «высокой» христологии, мыслившие в категориях деизма XVIII века, где о «божественности» Иисуса можно было говорить лишь в рамках одной из форм докетизма. Иными словами, Иисус не «знал, что он — Бог» в том же смысле, в котором человек знает, что он мужчина или женщина, что он хочет есть или хочет пить или что час назад он ел апельсин. Его «знание» было более рискованного, но, возможно, более значительного плана: подобно знанию, что тебя любят. «Доказать» это можно лишь жизнью.

История модуля - Цитата из Библии BibleQuote - Книги по библеистике Райта Николаса Томаса

Модуль выполнен по новым выверенным текстам

Благодарность DikBSD за тексты книг, billi и Klangtao - за помощь в работе

02.10.11 - модуль в UTF-16 для BibleQuote 6 в формате bqb

03.06.12 - модуль в UTF-8 для BibleQuote 6 и Андроид