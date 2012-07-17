Стевенсон - Десять теорий о природе человека - модуль BibleQuote
Эта книга - одно из самых известных западных введений в философию. В доступной форме на богатом историко-философском материале излагаются основы учений о человеке в индийской традиции, конфуцианстве, Библии, философии Платона, Канта, Маркса, Фрейда, Сартра, Скиннера и Лоренца. Рассчитана на всех, кто интересуется философией и культурой
Модуль BibleQuote - Десять теорий о природе человека
Leslie Stevenson David L., Haberman
Ten Theories of Human Nature. Third Edition
OXFORD UNIVERSITY PRESS
Главы 2 и 3 написаны Дэвидом Хаберманом
© 1974, 1987, 1998, 2004 by Oxford University Press,
Inc. New York, N.Y. USA
Ten Theories of Human Nature. Third Edition
OXFORD UNIVERSITY PRESS
Главы 2 и 3 написаны Дэвидом Хаберманом
© 1974, 1987, 1998, 2004 by Oxford University Press,
Inc. New York, N.Y. USA
Десять теорий о природе человека
Пер. В. В. Васильева. - М. СЛОВО/SLOVO,
2004. 240 с
2004. 240 с
Часть I. ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. Конкурирующие теории и их критическая оценка
1. КОНКУРИРУЮЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА
2. ХРИСТИАНСТВО В СРАВНЕНИИ С МАРКСИЗМОМ
3. ДРУГИЕ «ИДЕОЛОГИИ» ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
4. КРИТИКА ТЕОРИЙ
5.ЗАЩИТА ПРОТИВ ВОЗРАЖЕНИЙ — «ЗАМКНУТЫЕ СИСТЕМЫ»
6.НАДЕЖДА НА РАЦИОНАЛЬНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ И ОЦЕНКУ
7. ЗНАЧИМОСТЬ УТВЕРЖДЕНИЙ
7.1. ЦЕННОСТНЫЕ СУЖДЕНИЯ
7.2. АНАЛИТИЧЕСКИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ
7.3. ЭМПИРИЧЕСКИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАУЧНЫЕ ТЕОРИИ
7.4. МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ
Часть II. ТРИ ДРЕВНИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ
ГЛАВА 2. Конфуцианство: путь святых-совершенномудрых
ТЕОРИЯ УНИВЕРСУМА
ТЕОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
ДИАГНОЗ
ПРЕДПИСАНИЕ
ПОЗДНЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ
КРИТИЧЕСКОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
ГЛАВА 3. Индуизм Упанишад: в поисках высшего знания
ТЕОРИЯ УНИВЕРСУМА
ТЕОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
ДИАГНОЗ
ПРЕДПИСАНИЕ
РАЗЛИЧНЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
АДВАЙТА-ВЕДАНТА ШАНКАРЫ
ВИШИШТА-АДВАЙТА-ВЕДАНТА РАМАНУДЖИ
КРИТИЧЕСКОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
ГЛАВА 4. Библия: теологический гуманизм
МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ОСНОВА: ИУДЕО-ХРИСТИАНСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ БОГА
ВЕТХОЗАВЕТНАЯ ТЕОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
ДИАГНОЗ
ПРЕДПИСАНИЕ
ХРИСТИАНСКОЕ УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ
ХРИСТИАНСКОЕ УЧЕНИЕ О ГРЕХЕ
ХРИСТИАНСКОЕ СПАСЕНИЕ
КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ХРИСТИАНСТВЕ
Часть III. ПЯТЬ ФИЛОСОФОВ
ГЛАВА 5. Платон: правление разума
МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ ФОН
ТЕОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
ДИАГНОЗ
ПРЕДПИСАНИЕ
ГЛАВА 6. Кант: разум и свобода, история и красота
МЕТАФИЗИКА И ЭПИСТЕМОЛОГИЯ
ТЕОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
ДИАГНОЗ
ПРЕДПИСАНИЕ
ГЛАВА 7. Маркс: экономический базис человеческой природы
ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНИЯ
ТЕОРИЯ ИСТОРИИ
ТЕОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
ДИАГНОЗ
ПРЕДПИСАНИЕ
ГЛАВА 8. Фрейд: бессознательная основа ментального
ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНИЯ
ФОНОВАЯ ТЕОРИЯ
ТЕОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
ДИАГНОЗ
ПРЕДПИСАНИЕ
КРИТИЧЕСКОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
ГЛАВА 9.Сартр: радикальная свобода
ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНИЯ САРТРА
ТЕОРИЯ УНИВЕРСУМА
ТЕОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
ДИАГНОЗ
ПРЕДПИСАНИЕ
Часть IV. ДВА ПРИМЕРА НАУЧНОГО ТЕОРЕТИЗИРОВАНИЯ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ
ГЛАВА 10. Бихевиористская психология: Скиннер об обусловливании
ФОНОВЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДОПУЩЕНИЯ
ТЕОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
ДИАГНОЗ
ПРЕДПИСАНИЕ
ГЛАВА 11. Эволюционная психология: Лоренц об агрессии
ФОНОВАЯ ТЕОРИЯ: ЭВОЛЮЦИЯ
ТЕОРИЯ ЖИВОТНОЙ ПРИРОДЫ
ТЕОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
ДИАГНОЗ
ПРЕДПИСАНИЕ
КРИТИЧЕСКОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
Часть V ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГЛАВА 12. На пути к единой концепции: девять типов психологии
ГЛАВА 1. Конкурирующие теории и их критическая оценка
1. КОНКУРИРУЮЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА
2. ХРИСТИАНСТВО В СРАВНЕНИИ С МАРКСИЗМОМ
3. ДРУГИЕ «ИДЕОЛОГИИ» ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
4. КРИТИКА ТЕОРИЙ
5.ЗАЩИТА ПРОТИВ ВОЗРАЖЕНИЙ — «ЗАМКНУТЫЕ СИСТЕМЫ»
6.НАДЕЖДА НА РАЦИОНАЛЬНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ И ОЦЕНКУ
7. ЗНАЧИМОСТЬ УТВЕРЖДЕНИЙ
7.1. ЦЕННОСТНЫЕ СУЖДЕНИЯ
7.2. АНАЛИТИЧЕСКИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ
7.3. ЭМПИРИЧЕСКИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАУЧНЫЕ ТЕОРИИ
7.4. МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ
Часть II. ТРИ ДРЕВНИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ
ГЛАВА 2. Конфуцианство: путь святых-совершенномудрых
ТЕОРИЯ УНИВЕРСУМА
ТЕОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
ДИАГНОЗ
ПРЕДПИСАНИЕ
ПОЗДНЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ
КРИТИЧЕСКОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
ГЛАВА 3. Индуизм Упанишад: в поисках высшего знания
ТЕОРИЯ УНИВЕРСУМА
ТЕОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
ДИАГНОЗ
ПРЕДПИСАНИЕ
РАЗЛИЧНЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
АДВАЙТА-ВЕДАНТА ШАНКАРЫ
ВИШИШТА-АДВАЙТА-ВЕДАНТА РАМАНУДЖИ
КРИТИЧЕСКОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
ГЛАВА 4. Библия: теологический гуманизм
МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ОСНОВА: ИУДЕО-ХРИСТИАНСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ БОГА
ВЕТХОЗАВЕТНАЯ ТЕОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
ДИАГНОЗ
ПРЕДПИСАНИЕ
ХРИСТИАНСКОЕ УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ
ХРИСТИАНСКОЕ УЧЕНИЕ О ГРЕХЕ
ХРИСТИАНСКОЕ СПАСЕНИЕ
КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ХРИСТИАНСТВЕ
Часть III. ПЯТЬ ФИЛОСОФОВ
ГЛАВА 5. Платон: правление разума
МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ ФОН
ТЕОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
ДИАГНОЗ
ПРЕДПИСАНИЕ
ГЛАВА 6. Кант: разум и свобода, история и красота
МЕТАФИЗИКА И ЭПИСТЕМОЛОГИЯ
ТЕОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
ДИАГНОЗ
ПРЕДПИСАНИЕ
ГЛАВА 7. Маркс: экономический базис человеческой природы
ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНИЯ
ТЕОРИЯ ИСТОРИИ
ТЕОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
ДИАГНОЗ
ПРЕДПИСАНИЕ
ГЛАВА 8. Фрейд: бессознательная основа ментального
ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНИЯ
ФОНОВАЯ ТЕОРИЯ
ТЕОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
ДИАГНОЗ
ПРЕДПИСАНИЕ
КРИТИЧЕСКОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
ГЛАВА 9.Сартр: радикальная свобода
ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНИЯ САРТРА
ТЕОРИЯ УНИВЕРСУМА
ТЕОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
ДИАГНОЗ
ПРЕДПИСАНИЕ
Часть IV. ДВА ПРИМЕРА НАУЧНОГО ТЕОРЕТИЗИРОВАНИЯ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ
ГЛАВА 10. Бихевиористская психология: Скиннер об обусловливании
ФОНОВЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДОПУЩЕНИЯ
ТЕОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
ДИАГНОЗ
ПРЕДПИСАНИЕ
ГЛАВА 11. Эволюционная психология: Лоренц об агрессии
ФОНОВАЯ ТЕОРИЯ: ЭВОЛЮЦИЯ
ТЕОРИЯ ЖИВОТНОЙ ПРИРОДЫ
ТЕОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
ДИАГНОЗ
ПРЕДПИСАНИЕ
КРИТИЧЕСКОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
Часть V ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГЛАВА 12. На пути к единой концепции: девять типов психологии
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