Шмеман - Книги и статьи - Воспоминания - модуль BibleQuote
Модули для Цитаты BibleQuote с произведениями протоиерея Александра Шмемана.
Александр Шмеман - Богословие - Книги и статьи - Модуль для Цитаты из Библии - BibleQuote
Модуль от 28.04.2011 Книги и статьи в формате ANSI для BQ5/6 и Андроид
Содержание модуля:
- Великий пост
- Водою и Духом. О таинстве крещения
- Евхаристия: таинство Царства
- Исторический путь православия
- Введение в богословие
- Задача православного богословия сегодня
- Миссионерский императив.
- Православное богослужение
- Таинство и символ
- Символы и символизм в византийской литургии
- Пост и Литургия
- Исповедь и причастие
- Святая святым
- К вопросу о литургической практике
- Свобода в Церкви
- Авторитет и свобода в Церкви
- Знаменательная буря
- Обновление
- Литургия и эсхатология
- Русское богословие: 1920-1972
- Введение в литургическое богословие
- Воскресные беседы
- Проповеди и беседы
- Последняя проповедь
Александр Шмеман - Дневники - Воспоминания - Модуль для Цитаты из Библии - BibleQuote
Модуль от 30.04.2011 Дневники 1973-1983, Воспоминания в формате ANSI для BQ5/6 и Андроид
Содержание модуля:
- Дневники 1973-1983
- Иулиания Шмеман "Моя жизнь с отцом Александром"
Прот. Иоанн МЕЙЕНДОРФ
О. Александр служил свою последнюю Литургию здесь в День Благодарения 24 ноября. Те из нас, кто молился с ним в этот день, помнят, как в конце Литургии он призвал всех нас воздать благодарение Богу — за Литургию, которую мы только что отслужили, за радость и общение, которое было нам дано в церкви, за наше общее служение в Свято-Владимирской семинарии, за наши семейные радости, за детей вокруг нас и даже за шум, который эти дети иногда производят в церкви.Это последнее Благодарение так характерно для личности о. Александра! Более, чем кто-либо, кого я встречал, он был способен признавать и славить дары жизни. Свое собственное служение в качестве священника и богослова, он понимал как благодарение Богу за эти дары. Не является ли «благодарение» (евхаристия) сердцевиной церковной жизни. О. Александр был готов и счастлив, буквально до последнего вздоха, благодарить Бога за все, этим он одержал явную победу над страданием и самой смертью.
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