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Шмеман - Книги и статьи - Воспоминания - модуль BibleQuote

Книги и статьи А.Шмемана - Воспоминания
Категория BIBLEQUTE MODULES, Theology mod, Sermons mod
Модули для Цитаты BibleQuote с произведениями протоиерея Александра Шмемана.

Александр Шмеман - Богословие - Книги и статьи - Модуль для Цитаты из Библии - BibleQuote

Модуль от 28.04.2011 Книги и статьи в формате ANSI для BQ5/6 и Андроид
Содержание модуля:
  • Великий пост
  • Водою и Духом. О таинстве крещения
  • Евхаристия: таинство Царства
  • Исторический путь православия
  • Введение в богословие
  • Задача православного богословия сегодня
  • Миссионерский императив.
  • Православное богослужение
  • Таинство и символ
  • Символы и символизм в византийской литургии
  • Пост и Литургия
  • Исповедь и причастие
  • Святая святым
  • К вопросу о литургической практике
  • Свобода в Церкви
  • Авторитет и свобода в Церкви
  • Знаменательная буря
  • Обновление
  • Литургия и эсхатология
  • Русское богословие: 1920-1972
  • Введение в литургическое богословие
  • Воскресные беседы
  • Проповеди и беседы
  • Последняя проповедь
А. Шмеман - Дневники

Александр Шмеман - Дневники - Воспоминания - Модуль для Цитаты из Библии - BibleQuote

Модуль от 30.04.2011 Дневники 1973-1983, Воспоминания в формате ANSI для BQ5/6 и Андроид
Содержание модуля:
  • Дневники 1973-1983
  • Иулиания Шмеман "Моя жизнь с отцом Александром"

Иулиания Шмеман "Моя жизнь с отцом Александром"

Прот. Иоанн МЕЙЕНДОРФ

О. Александр служил свою последнюю Литургию здесь в День Благодарения 24 ноября. Те из нас, кто молился с ним в этот день, помнят, как в конце Литургии он призвал всех нас воздать благодарение Богу — за Литургию, которую мы только что отслужили, за радость и общение, которое было нам дано в церкви, за наше общее служение в Свято-Владимирской семинарии, за наши семейные радости, за детей вокруг нас и даже за шум, который эти дети иногда производят в церкви.

Это последнее Благодарение так характерно для личности о. Александра! Более, чем кто-либо, кого я встречал, он был способен признавать и славить дары жизни. Свое собственное служение в качестве священника и богослова, он понимал как благодарение Богу за эти дары. Не является ли «благодарение» (евхаристия) сердцевиной церковной жизни. О. Александр был готов и счастлив, буквально до последнего вздоха, благодарить Бога за все, этим он одержал явную победу над страданием и самой смертью.

Просмотров 1 271
Рейтинг 5.0 / 5
Добавлено 26.06.2018
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