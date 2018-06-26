Шмеман - Книги и статьи - Воспоминания - модуль BibleQuote

Модули для Цитаты BibleQuote с произведениями протоиерея Александра Шмемана.

Модуль от 28.04.2011 Книги и статьи в формате ANSI для BQ5/6 и Андроид

Содержание модуля:

Прот. Иоанн МЕЙЕНДОРФ

О. Александр служил свою последнюю Литургию здесь в День Благодарения 24 ноября. Те из нас, кто молился с ним в этот день, помнят, как в конце Литургии он призвал всех нас воздать благодарение Богу — за Литургию, которую мы только что отслужили, за радость и общение, которое было нам дано в церкви, за наше общее служение в Свято-Владимирской семинарии, за наши семейные радости, за детей вокруг нас и даже за шум, который эти дети иногда производят в церкви.

Это последнее Благодарение так характерно для личности о. Александра! Более, чем кто-либо, кого я встречал, он был способен признавать и славить дары жизни. Свое собственное служение в качестве священника и богослова, он понимал как благодарение Богу за эти дары. Не является ли «благодарение» (евхаристия) сердцевиной церковной жизни. О. Александр был готов и счастлив, буквально до последнего вздоха, благодарить Бога за все, этим он одержал явную победу над страданием и самой смертью.