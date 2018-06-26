Поиски исторического Иисуса - модуль BibleQuote
Модуль BibleQuote Поиски исторического Иисуса
- 1. Ястребов Г. Кем был Иисус из Назарета?
- 2. Штраус Д.Ф. Жизнь Иисуса
- 3. Бультман Р. Иисус
- 4. Борг М. Бунтарь Иисус
- 5. Флуссер Д. Иисус
- 6. Додд Ч. Г. Основатель Христианства
- 7. Гвардини Р. Господь
- 8. Каспер В. Иисус Христос
- 9. Ратцингер Й. Иисус из Назарета
- 10. Сантала Р. Мессия в Ветхом Завете в свете раввинистических писаний
Борг М. Бунтарь Иисус
Это самая известная книга мэтра современного религиоведения Маркуса Борга! Один из лидеров скандального Семинара по Иисусу написал книгу о бунтаре и мистике Иисусе. Борг показывает, как понимать поступки и слова Иисуса из Назарета на фоне социально-политического устройства мира, в котором он жил; тяжелое положение крестьян, произвол религиозного истеблишмента, римская оккупация, и пишет о перспективах современного христианства — знаках надежды для верующих, преодолевших тупики фундаментализма и натиск массовой культуры.
Издание адресовано каждому, кто готов отказаться от привычных представлений и стереотипов и посмотреть на жизнь и миссию Иисуса новым взглядом.
Ястребов Г. Кем был Иисус из Назарета?
Кем был Иисус? И каким был Иисус? К ответам на эти вопросы можно подходить с разных точек зрения. Один возможный подход — это подход верующего и богослова. Так, во всех основных направлениях христианства Иисус исповедуется как Христос (Мессия), Сын Божий и даже Бог.
Или в исламе об Иисусе говорят как о «духе от Бога» и «посланнике Бога». Подход верующего основан либо на личном, внутреннем опыте сердца, либо на изысканиях богословов, либо на откровениях тех, кого считают пророками и духовидцами, либо на всём этом сразу.
Штраус Д.Ф. Жизнь Иисуса
Появление книги «Жизнь Иисуса» (она вышла в двух томах в 1835— 1836 годах) сразу сделало ее автора, мало в то время известного тюбингенского теолога Д. Ф. Штрауса, европейской знаменитостью, хотя в глазах многих эта популярность была скорее скандального порядка.
Д. Ф. Штраус — оригинальный и смелый мыслитель, христологическая концепция которого, по существу, положила начало новому этапу научной библеистики. Его главный труд «Жизнь Иисуса» существует в двух вариантах, разделяемых почти тридцатилетним периодом, заполненным важными социально-политическими событиями, личными жизненными невзгодами и напряженной работой.
Давид Флуссер, Рудольф Бультман. Загадка Христа
Рудольф Бультман обратился к древнейшим слоям христианского предания, чтобы в проповеди ранней церкви выделить подлинное учение Иисуса.
Додд Ч. Г. Основатель Христианства
Методика, которую применял Додд, может показаться странной некоторым читателям его книги "Основатель христианства", хотя она давно принята в ученом мире на Западе. Возможно также, что некоторые его суждения могут показаться неприемлемыми, как, например, те, которые касаются рождества Христова и Его крещения.
Гвардини Р. Господь
Автор не стремится сообщить читателям ничего «нового» - ни нового представления о Христе, ни усовершенствованной христологической теории. В размышлениях речь идет не о чем-либо новом, но о вечном. Конечно, если бы преходящему времени - нашему - предстояло вечное, то оно было бы истинно «новым», чистым, плодотворным и стряхнуло бы пыль привычного.
Каспер В. Иисус Христос
Предлагаемая книга вовсе не хочет и не может возвещать нового учения об Иисусе Христе. «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки — Тот же» (Евр 13:8). Таким образом, эта книга пытается изложить старое и остающееся действенным учение об Иисусе Христе по-новому, то есть в споре и во встрече с современной, так называемой исторической интерпретацией Священного Писания, и с просвещенной мыслью Нового времени.
С этим русским изданием книги автор связывает надежду, что она будет способствовать тому, чтобы христиане Востока и Запада вновь обрели полноту единства, и чтобы молитва Иисуса, произнесенная им накануне его страданий и смерти, стала реальностью: «чтобы все едино были, ... чтобы веровал мир» (Ин 17:21).
Ратцингер Й. Иисус из Назарета
Сантала Р. Мессия в Ветхом Завете в свете раввинистических писаний
Книга Ристо Сантала о ветхозаветных мессианских пророчествах в свете раввинистических писаний выдержала уже семь изданий в Израиле. Это первое исследование такого плана на современном иврите, изданное прилежным ученым. Как пишет сам автор, его труд подобен прыжку Наассона — человека, который первым бросился в Чермное море по приказу Моисея.
История модуля BibleQuote
24.07.12 Модуль в кодировке UTF-8 для BQ6 и Андроид
В модуле использованы материалы и модули участников сайта ЭСХАТОС, приношу благодарность за помощь в создании модуля:
- текст книги Ястребова - Роман
- тексты книг Борга, Додда - Billi
- тексты книг Бультман, Флуссер - andrew-law
- подготовка модуля книги Р. Бультмана, Флуссера - AndriyS
- текст книги Каспера В. Иисус Христос - DikBSD
- модуль книги Каспера В. Иисус Христос - Павел
- текст книги Гвардини - Pawlo
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