Сборка BibleQuote - Цитата из Библии 6.5 - Esxatos 2020
Программа Цитата из Библии BibleQuote с набором модулей от Эсхатос
Первый пакет 20 декабря 2012 был собран с 1468 выпуском BibleQuote6.5, в качестве подарка к Рождеству нашего Господа Иисуса Христа,
Пакет состоит из следующих модулей:
Библия переводы
|дополнение
|RST
|Библия Русский СП Стронга нум.
|RST77N
|Библия Русский Синодальный текст 77 книг (современная редакция)
|BibleRBO2011
|Библия Русский РБО 2011
|WBTC
|Библия WBTC Современный пер
|NRT
|Библия IBS Новый русский перевод
|GRKWH
|НЗ Греческий Westcott-Hort
|NTKul
|НЗ Кулакова пер. ИПБ
|KNT
|НЗ Кассиана еп.(Безобразова) пер.
Библия комментарии
|Barclay+
|НЗ Комментарий Баркли исп.
|BibCH
|Библия Комментарий культурно-исторический
|BibNC
|Библия Комментарий новый
|BibST
|Библия говорит сегодня Комментарий
|Lop
|Библия Комментарий Лопухина
|NTWright
|НЗ Комментарий Райт Н. Т.
|Dallas
|Библия Комментарий Даллаской БС
|ComMG
|Библия Комментарий Метью Генри
|дополнение
|Библия. Комментарии Отцов Церкви и других авторов I - VIII вв
|дополнение
|OTNT
|НЗ Комментарий ВЗ страницах НЗ
|NGB
|Библия Комментарий Новой Женевкой Библии
Библеистика, богословие, история церкви, этика, философия и другие христанские книги
|дополнение
|Августин. Богословие
|дополнение
|Алисон А. Богословие
|Апологетика. Иудаизм и христианство
|Апологетика. Коммунизм
|Апологетика. Культы и религии. Освобождение
|Апологетика. Обзор культов ЦАИ
|Апологетика. Оккультизм. Псевдомедицинские практики
|Апологетика. Свидетели Иеговы
|дополнение
|Археология библейская
|Баракман Ф. К. Практическая христианская теология
|Барт. Карл. Богословские труды
|Библеистика. Библия в современном мире
|дополнение
|Бердяев Н. Богословие
|Библеистика. Обзор книг Нового Завета
|Библеистика. Поиски и открытия
|Библия. Создание и искажения
|Бломберг К. Библеистика
|Богословие Отцов Церкви 60-750 гг
|Богословие Средневековья
|Богословие. Апостол Павел
|Богословы и богословие современные
|Бокэм Р. Иисус глазами очевидцев
|Браун Р. Библеистика
|Брюггеман У. Введение в Ветхий Завет и др.
|Вандеркам Д. Введение в ранний иудаизм
|Гандри Р. Обзор НЗ
|Герменевтика. Современные исследования Библии
|Гонения верующих. Россия и СССР
|Гонсалес X. История христианства
|Грудем У. Богословие систематическое
|Данн Дж. Библеистика
|Десницкий А. Богословие
|Дрейн Дж. Путеводитель по ВЗ и НЗ
|Душепопечение и освобождение
|Иеремиас И. Богословие Нового Завета
|Иисус: От поисков исторического к евангельскому
|История русской философии
|История Церкви до разделения
|дополнение
|Кальвин Ж. Богословие
|Карташёв А. В. История Церкви
|Крабб Л. Христианская психология
|Крифт П. Небеса, по которым мы так тоскуем
|Кюнг Г. Богословие
|Лиардон Р. Божьи генералы
|Лэдд Дж. Э. Богословие
|дополнение
|Льюис К. Богословие
|МакГрат А. Богословие
|Мецгер Брюс М. Библеистика
|дополнение
|Мольтман Ю. Богословие
|Райт H. Т. Библеистика
|Райт H. Т. Богословие и апологетика
|Симандз Д. Христианская психология
|дополнение
|Соловьев В. Богословие
|дополнение
|Сперджен Проповеди и лекции
|Стивенсон Дж. Эсхатология
|Тальберг Н.Д История Церкви
|Томпсон А. Библия без цензуры
|Франчук В. Просила Россия дождя у Господа
|Хейз Ричард. Библеистика
|Хендриксен В. Библия о жизни после смерти
|Ценгер Э. Введение в Ветхий Завет
|дополнение
|Шафф Ф. История христианской церкви
|дополнение
|Эванс Богословие
|дополнение
|Эволюция или творение
|Эриксон М. Богословие
|Эсхатология. Смерть и бессмертие
|Эсхатология. Царство. Восхищение. Скорбь
|Этика. Гомосексуализм
Указание по работе с программой в этой сборке
2 Программа не требует установки. Архив распаковать, папочку проги с модулями положить на нужный диск вашего компьютера.
3 Зайдите в папку BibleQuote6.5 и запустите программу нажатием на файл BibleQuote6.exe
4 Программа выдаст ошибку, протокол исключения. Это не страшно, происходит потому, что в программе не указан путь к папке модулей. Мы сейчас вместе с вами его укажем.
5 Закройте окно ошибки, у вас на экране появится чистое окно программы, сейчас мы пропишем путь к папке модулей.
6 нажмите на клавиатуре команду Shift+F5 (одновременно две нажатые клавиши) - у вас появится окно "Настройки"
7 В окне "Настройки" зайдите на последнюю вкладку "Дополнительные параметры"
8 Укажите Дополнительный путь к модулям, кликнув кнопку с ...
9 В открывшемся окне укажите папку, в которой лежат модули. В этой сборке такой папкой является BibleQuote6.5\Resources\BibleBooks Нажмите ОК и все - ваша прога готова к работе - все модули будут открываться как и обычно.
Пояснение
Важное примечаниеот Paulos
После первого (как правило неудачного) запуска распакованной программы надо сделать следующее:
1. Зайти в папку с программой BibleQuote6.5
2. Далее зайти в каталог \users\%ВАШЕ ИМЯ КАК ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ%\
3. Открыть в блокноте файл bibleqt.ini для редактирования
4. Найти строчку SecondPath =
5. Изменить ее на SecondPath = .\Resources\BibleBooks\ (Если путь к библейским модулям будет изменен разработчиками, необходимо подкорректировать указанный мной путь. Принципиальным является наличие точки перед папкой \Resources )
После произведенных действий конкретный пользователь может перемещать, переименовывать папку с программой. Можно перенести папку с ЦИТАТОЙ на компьютер другу при условии изменения названия каталога \users\%ВАШЕ ИМЯ КАК ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ%\ на \users\%ИМЯ ВАШЕГО ДРУГА КАК ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ%\
Удачи!
P.S.
1. У меня способ сработал даже при переносе папки с программой с винды на линукс с установленным WINE.
2. Было бы замечательно, если бы SecondPath = .\Resources\BibleBooks\ прописывался не в в ini-файле из папки конкретного пользователя, а в ini-файле, лежащем в общей папке всех пользователей - каталоге \users . Или же генерировался автоматически для каждого нового пользователя. Это было бы универсальное решение.
3. После внесения вышеуказанных изменений возможно появление сообщений об ошибке при первом запуске программы. Последующие запуски проходят безукоризненно.
Как скачать?
напишите мне в личку
Пришлите пожалуйста ссылку на программу
Сборка удалена?
Нет, в клубном доступе
как скачать? Не могу разобратся
Добрый день!
Подскажите а почему я не могу скачать программу?
Не вижу ни ссылки для скачивания,ни кнопки "скачать"?
ссылки для членов клуба - напишите мне в личку - скину вам ссылки...
Скинте мне пожалоста
Большое спаибо!
Спасибо огромное, особенно за советы по настройке программы.
Давно искал, как настроить программу на отдельную папку с модулями !!!
Добрый день! Существует ли возможность в программе, отключить автоматический переход по главам при скролинге колесом мыши. Очень часто при прокручивнии страницы случайно перескакиваешь на следующюю главу, а при попытке вернутся перескакиваешь на 2-3 главы назад в случае, если главы короткие.
[/quote]Такие вещи спрашивайте на форуме и/или в личку у SamuelAKim
Все делаю как написано, но ничего не получается, выдает ошибку.. Помогите пожалуйста..
6 нажмите на клавиатуре команду Shift+F5 (одновременно две нажатые клавиши) - у вас появится окно "Настройки"
7 В окне "Настройки" зайдите на последнюю вкладку "Дополнительные параметры"
8 Укажите Дополнительный путь к модулям, кликнув кнопку с ...
9 В открывшемся окне укажите папку, в которой лежат модули. В этой сборке такой папкой является BibleQuote6.5\Resources\BibleBooksНажмите ОК и все - ваша прога готова к работе - все модули будут открываться как и обычно.
А они все есть в папке Resources/BibleBooks
Указание по работе с программой в этой сборке
1 Вы скачали zip-архив программы BibleQuote6.5 вместе со сборкой модулей Библий, комментариев, книг.
2 Программа не требует установки. Архив распаковать, папочку проги с модулями положить на нужный диск вашего компьютера.
3 Зайдите в папку BibleQuote6.5 и запустите программу нажатием на файл BibleQuote6.exe
4 Программа выдаст ошибку, протокол исключения. Это не страшно, происходит потому, что в программе не указан путь к папке модулей. Мы сейчас вместе с вами его укажем.
5 Закройте окно ошибки, у вас на экране появится чистое окно программы, сейчас мы пропишем путь к папке модулей.
6 нажмите на клавиатуре команду Shift+F5 (одновременно две нажатые клавиши) - у вас появится окно "Настройки"
7 В окне "Настройки" зайдите на последнюю вкладку "Дополнительные параметры"
8 Укажите Дополнительный путь к модулям, кликнув кнопку с ...
9 В открывшемся окне укажите папку, в которой лежат модули. В этой сборке такой папкой является BibleQuote6.5\Resources\BibleBooksНажмите ОК и все - ваша прога готова к работе - все модули будут открываться как и обычно.
Библия. Комментарии Отцов Церкви и других авторов I - VIII вв
Отсутствует в сборке? И если да, то по какой причине?
Подскажите, то что выделено в списке модулей красным, например:
Библия. Комментарии Отцов Церкви и других авторов I - VIII вв
Отсутствует в сборке? И если да, то по какой причине?
[/quote]Не отсутствует, а, наоборот, добавлено...
Посмотрите также саму тему о программе http://esxatos.com/files/setup-BQ65
Я вообще перестал пользоваться словарями Цитаты - они плохо работают - посмотрите лучше в разделе софт программы Библейские словари