Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme
esxatos

Сборка BibleQuote - Цитата из Библии 6.5 - Esxatos 2020

Цитата 65 со сборкой модулей от Эсхатос
Download
Архив BQ65 с модулями - 250 mb - 04/11/2014 - 17/11/2018 - 27/12/2020
Категория BIBLEQUTE MODULES, SOFTWARE, BibleQuote

Программа Цитата из Библии BibleQuote с набором модулей от Эсхатос

Здесь представленны два пакета программы Цитата из Библии версии BibleQuote6.5. В каждый из пакетов включена сборка модулей: Библия в различных переводах, библейские комментарии, книги по библеистике, богословию, истории церкви. Книги по философии, этике, и многие другие книги. Все это заархивировано в одном zip-файле, который с легкостью может поместиться на usb-флешку или SD-карточку.

Первый пакет 20 декабря 2012 был собран с 1468 выпуском BibleQuote6.5, в качестве подарка к Рождеству нашего Господа Иисуса Христа,
Второй пакет был собран с обновленной программой Цитата из Библии 1469 выпуска.

Пакет состоит из следующих модулей:

Библия переводы

дополнение RST Библия Русский СП Стронга нум.
RST77N Библия Русский Синодальный текст 77 книг (современная редакция)
BibleRBO2011 Библия Русский РБО 2011
WBTC Библия WBTC Современный пер
NRT Библия IBS Новый русский перевод
GRKWH НЗ Греческий Westcott-Hort
NTKul НЗ Кулакова пер. ИПБ
KNT НЗ Кассиана еп.(Безобразова) пер.

Библия комментарии

Barclay+ НЗ Комментарий Баркли исп.
BibCH Библия Комментарий культурно-исторический
BibNC Библия Комментарий новый
BibST Библия говорит сегодня Комментарий
Lop Библия Комментарий Лопухина
NTWright НЗ Комментарий Райт Н. Т.
Dallas Библия Комментарий Даллаской БС
ComMG Библия Комментарий Метью Генри
дополнение Библия. Комментарии Отцов Церкви и других авторов I - VIII вв
дополнение OTNT НЗ Комментарий ВЗ страницах НЗ
NGB Библия Комментарий Новой Женевкой Библии

Библеистика, богословие, история церкви, этика, философия и другие христанские книги

дополнение Августин. Богословие
дополнение Алисон А. Богословие
Апологетика. Иудаизм и христианство
Апологетика. Коммунизм
Апологетика. Культы и религии. Освобождение
Апологетика. Обзор культов ЦАИ
Апологетика. Оккультизм. Псевдомедицинские практики
Апологетика. Свидетели Иеговы
дополнение Археология библейская
Баракман Ф. К. Практическая христианская теология
Барт. Карл. Богословские труды
Библеистика. Библия в современном мире
дополнение Бердяев Н. Богословие
Библеистика. Обзор книг Нового Завета
Библеистика. Поиски и открытия
Библия. Создание и искажения
Бломберг К. Библеистика
Богословие Отцов Церкви 60-750 гг
Богословие Средневековья
Богословие. Апостол Павел
Богословы и богословие современные
Бокэм Р. Иисус глазами очевидцев
Браун Р. Библеистика
Брюггеман У. Введение в Ветхий Завет и др.
Вандеркам Д. Введение в ранний иудаизм
Гандри Р. Обзор НЗ
Герменевтика. Современные исследования Библии
Гонения верующих. Россия и СССР
Гонсалес X. История христианства
Грудем У. Богословие систематическое
Данн Дж. Библеистика
Десницкий А. Богословие
Дрейн Дж. Путеводитель по ВЗ и НЗ
Душепопечение и освобождение
Иеремиас И. Богословие Нового Завета
Иисус: От поисков исторического к евангельскому
История русской философии
История Церкви до разделения
дополнение Кальвин Ж. Богословие
Карташёв А. В. История Церкви
Крабб Л. Христианская психология
Крифт П. Небеса, по которым мы так тоскуем
Кюнг Г. Богословие
Лиардон Р. Божьи генералы
Лэдд Дж. Э. Богословие
дополнение Льюис К. Богословие
МакГрат А. Богословие
Мецгер Брюс М. Библеистика
дополнение Мольтман Ю. Богословие
Райт H. Т. Библеистика
Райт H. Т. Богословие и апологетика
Симандз Д. Христианская психология
дополнение Соловьев В. Богословие
дополнение Сперджен Проповеди и лекции
Стивенсон Дж. Эсхатология
Тальберг Н.Д История Церкви
Томпсон А. Библия без цензуры
Франчук В. Просила Россия дождя у Господа
Хейз Ричард. Библеистика
Хендриксен В. Библия о жизни после смерти
Ценгер Э. Введение в Ветхий Завет
дополнение Шафф Ф. История христианской церкви
дополнение Эванс Богословие
дополнение Эволюция или творение
Эриксон М. Богословие
Эсхатология. Смерть и бессмертие
Эсхатология. Царство. Восхищение. Скорбь
Этика. Гомосексуализм
Обновления модулей и другие модули можно скачать на Эсхатосе
По своему желанию вы можете докладывать папочки модулей в эту сборку и удалять вам не нужные! ays

Указание по работе с программой в этой сборке

1 Вы скачали zip-архив программы BibleQuote6.5 вместе со сборкой модулей Библий, комментариев, книг.
2 Программа не требует установки. Архив распаковать, папочку проги с модулями положить на нужный диск вашего компьютера.
3 Зайдите в папку BibleQuote6.5 и запустите программу нажатием на файл BibleQuote6.exe
4 Программа выдаст ошибку, протокол исключения. Это не страшно, происходит потому, что в программе не указан путь к папке модулей. Мы сейчас вместе с вами его укажем.
5 Закройте окно ошибки, у вас на экране появится чистое окно программы, сейчас мы пропишем путь к папке модулей.
6 нажмите на клавиатуре команду Shift+F5 (одновременно две нажатые клавиши) - у вас появится окно "Настройки"
7 В окне "Настройки" зайдите на последнюю вкладку "Дополнительные параметры"
8 Укажите Дополнительный путь к модулям, кликнув кнопку с ...
9 В открывшемся окне укажите папку, в которой лежат модули. В этой сборке такой папкой является BibleQuote6.5\Resources\BibleBooks Нажмите ОК и все - ваша прога готова к работе - все модули будут открываться как и обычно.
Приятной и быстрой работы любимой программы!

Пояснение

1 Я перестал работать со сжатыми модулями в формате bqb по причине тормозов программы. Создатель проги Тимофей Ха в ФБ на днях сам не советовал увлекаться этим форматом. Поэтому в данной сборке нет папки Compressed для указанного типа файлов.
2 Чтобы не засорять корневую папку программы папками модулей дополнительно была создана отдельная папка для модулей Библий и книг, она называется BibleBooks и размещается в папке Resources программы. Путь к модулям в этой папке нужно прописывать дополнительно, как указано выше.

Важное примечаниеот Paulos

После первого (как правило неудачного) запуска распакованной программы надо сделать следующее:

1. Зайти в папку с программой BibleQuote6.5
2. Далее зайти в каталог \users\%ВАШЕ ИМЯ КАК ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ%\
3. Открыть в блокноте файл bibleqt.ini для редактирования
4. Найти строчку SecondPath =
5. Изменить ее на SecondPath = .\Resources\BibleBooks\ (Если путь к библейским модулям будет изменен разработчиками, необходимо подкорректировать указанный мной путь. Принципиальным является наличие точки перед папкой \Resources )

После произведенных действий конкретный пользователь может перемещать, переименовывать папку с программой. Можно перенести папку с ЦИТАТОЙ на компьютер другу при условии изменения названия каталога \users\%ВАШЕ ИМЯ КАК ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ%\ на \users\%ИМЯ ВАШЕГО ДРУГА КАК ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ%\

Удачи!

P.S.

1. У меня способ сработал даже при переносе папки с программой с винды на линукс с установленным WINE.
2. Было бы замечательно, если бы SecondPath = .\Resources\BibleBooks\ прописывался не в в ini-файле из папки конкретного пользователя, а в ini-файле, лежащем в общей папке всех пользователей - каталоге \users . Или же генерировался автоматически для каждого нового пользователя. Это было бы универсальное решение.
3. После внесения вышеуказанных изменений возможно появление сообщений об ошибке при первом запуске программы. Последующие запуски проходят безукоризненно.

Просмотров 23 753
Рейтинг 4.8 / 5
Добавлено 14.02.2025
Rate this publication:
4.8/5 (118)

Comments (34 comments)

Владимир. 1 year ago

Как скачать?

 
E
esxatos 1 year ago

напишите мне в личку
I
igrik 4 years ago

Пришлите пожалуйста ссылку на программу
B
brat Rodion 6 years ago

Сборка удалена?
E
esxatos 6 years ago

Нет, в клубном доступе
S
sydorenkop 7 years ago
киньте ссылочкой, пожалуйста..
V
vano1881 8 years ago

как скачать? Не могу разобратся
D
dim.ka-77 9 years ago

Добрый день!
Подскажите а почему я не могу скачать программу?
Не вижу ни ссылки для скачивания,ни кнопки "скачать"?
E
esxatos 9 years ago

ссылки для членов клуба - напишите мне в личку - скину вам ссылки...
Василь Солонина 7 years ago

Скинте мне пожалоста

 
3
3_efimchiki 9 years ago

Большое спаибо!
P
pvitjuks 10 years ago

Спасибо огромное, особенно за советы по настройке программы.

Давно искал, как настроить программу на отдельную папку с модулями !!! 
Пригорк 10 years ago
Подскажите пожалуйста как добавлять модули?
D
dmitri-c 11 years ago
Спасибо искренне!
A
analiticx 11 years ago
Добрый день! Существует ли возможность в программе, отключить автоматический переход по главам при скролинге колесом мыши. Очень часто при прокручивнии страницы случайно перескакиваешь на следующюю главу, а при попытке вернутся перескакиваешь на 2-3 главы назад в случае, если главы короткие.
E
esxatos 11 years ago
[quote=analiticx]
Добрый день! Существует ли возможность в программе, отключить автоматический переход по главам при скролинге колесом мыши. Очень часто при прокручивнии страницы случайно перескакиваешь на следующюю главу, а при попытке вернутся перескакиваешь на 2-3 главы назад в случае, если главы короткие.
[/quote]Такие вещи спрашивайте на форуме и/или в личку у SamuelAKim 
G
gsa804 11 years ago
Добрый день!
Все делаю как написано, но ничего не получается, выдает ошибку.. Помогите пожалуйста..
E
esxatos 11 years ago
5 Закройте окно ошибки, у вас на экране появится чистое окно программы, сейчас мы пропишем путь к папке модулей.
6 нажмите на клавиатуре команду Shift+F5 (одновременно две нажатые клавиши) - у вас появится окно "Настройки"
7 В окне "Настройки" зайдите на  последнюю вкладку "Дополнительные параметры"
8 Укажите Дополнительный путь к модулям, кликнув кнопку с ...
9 В открывшемся окне укажите папку, в которой лежат модули. В этой сборке такой папкой является  BibleQuote6.5\Resources\BibleBooksНажмите ОК и все - ваша прога готова к работе - все модули будут открываться как и обычно.
E
esxatos 11 years ago
По ошибкам программы пишите в личку  SamuelAKim
G
gsa804 11 years ago
Все работает.. )
V
vitalik_pritulenko 11 years ago
Извините, скачал цитату 6.5, но содержимое в ней не соответствует  перечню модулей указанных выше, реально есть только синодальная Библия и одинадцать коментариев, больше ничего нет. Или это ошибка или....Что делать????
E
esxatos 11 years ago
Странно, вы скачали с первого адреса?
V
vitalik_pritulenko 11 years ago
Да, с первого. Подскажите как скачать полную версию BQ 6.5 Пожалуйста, буду очень благодарен.....
E
esxatos 11 years ago
Да все там нормально, мне пришлось скачть архив - все там есть - вы, наверно, не внимательно читали саму статью по рекомендациям с установкой программы - потому и не видите книг!
А они все есть в папке Resources/BibleBooks


Указание по работе с программой в этой сборке

 

 

1 Вы скачали zip-архив программы BibleQuote6.5 вместе со сборкой модулей Библий, комментариев, книг.
2 Программа не требует установки. Архив распаковать, папочку проги с модулями положить на нужный диск вашего компьютера.
3 Зайдите в папку BibleQuote6.5 и запустите программу нажатием на файл BibleQuote6.exe
4 Программа выдаст ошибку, протокол исключения. Это не страшно, происходит потому, что в программе не указан путь к папке модулей. Мы сейчас вместе с вами его укажем.
5 Закройте окно ошибки, у вас на экране появится чистое окно программы, сейчас мы пропишем путь к папке модулей.
6 нажмите на клавиатуре команду Shift+F5 (одновременно две нажатые клавиши) - у вас появится окно "Настройки"
7 В окне "Настройки" зайдите на  последнюю вкладку "Дополнительные параметры"
8 Укажите Дополнительный путь к модулям, кликнув кнопку с ...
9 В открывшемся окне укажите папку, в которой лежат модули. В этой сборке такой папкой является  BibleQuote6.5\Resources\BibleBooksНажмите ОК и все - ваша прога готова к работе - все модули будут открываться как и обычно.

V
vitalik_pritulenko 11 years ago
У меня програма запускалась нормально без ошибок и не выдавала протокол исключения, но я сделал то что вы написали и все заработало, спасибо Вам большое, это то что мне было нужно, не сборка, а мечта. Да благословит Вас Господь.......
G
gsa804 11 years ago
Добрый день! Все делаю, как вы написали, но ничего не получается..  выдает ошибку.
Мирт7 11 years ago
Спасибо
 
R
Rolex74 12 years ago
Подскажите, то что выделено в списке модулей красным, например:
Библия. Комментарии Отцов Церкви и других авторов I - VIII вв
Отсутствует в сборке? И если да, то по какой причине?
E
esxatos 12 years ago
[quote=Rolex74]
Подскажите, то что выделено в списке модулей красным, например:
Библия. Комментарии Отцов Церкви и других авторов I - VIII вв
Отсутствует в сборке? И если да, то по какой причине?
[/quote]Не отсутствует, а, наоборот, добавлено...
E
esxatos 13 years ago
Пожалуйста, все вопросы по программе задавайте в личку разработчику   SamuelAKim 
Посмотрите также саму тему о программе  http://esxatos.com/files/setup-BQ65
Я вообще перестал пользоваться словарями Цитаты - они плохо работают - посмотрите лучше в разделе софт программы Библейские словари
 
V
vjk1976 13 years ago
 Спасибо за такую программу.
G
ggalburg 13 years ago
   Спасибо!
B
Barik 13 years ago
спасибо!
D
di68 13 years ago
Всё работает! Спасибо!

Похожие модули biblequote

Все модули biblequote