Сборка BibleQuote - Цитата из Библии 6.5 - Esxatos 2020

Программа Цитата из Библии BibleQuote с набором модулей от Эсхатос

Здесь представленны два пакета программы Цитата из Библии версии BibleQuote6.5. В каждый из пакетов включена сборка модулей: Библия в различных переводах, библейские комментарии, книги по библеистике, богословию, истории церкви. Книги по философии, этике, и многие другие книги. Все это заархивировано в одном zip-файле, который с легкостью может поместиться на usb-флешку или SD-карточку.



Первый пакет 20 декабря 2012 был собран с 1468 выпуском BibleQuote6.5, в качестве подарка к Рождеству нашего Господа Иисуса Христа,

Второй пакет был собран с обновленной программой Цитата из Библии 1469 выпуска.



Пакет состоит из следующих модулей:

Библия переводы