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SamuelAKim

Даль - Толковый словарь Даля - модуль BibleQuote

Толковый словарь Даля
Категория BIBLEQUTE MODULES, Reference mod

Толковый словарь Даля - полный текст "Толкового словаря живого великорусского языка"

Владимира Ивановича Даля (тт. 1-4, 1863-66) в соответствии с современными правилами орфографии.
Словарь Даля - явление исключительное и, в некотором роде, единственное. Он своеобразен не только по замыслу, но и по выполнению.
"Толковый словарь живого великорусского языка" - это настоящая энциклопедия русского народного быта, склада ума и характера, нашедших своё выражение в речи. Словарь Даля далеко выходит за пределы, которые ограничивают обычные филологические словари: он объясняет и предметы, характеризующие русский народный быт, и поверья, и приметы, связанные с сельскохозяйственным календарём, а также даёт множество других этнографических сведений.
Толкуя то или иное слово, В. И. Даль отбирает множество синонимов, свидетельствующих об исключительном богатстве русского языка, его гибкости и выразительности, он показывает безграничные словообразовательные возможности русского языка.

Модуль для Цитата из Библии BibleQuote

  • Название: Толковый словарь Даля
  • Кодировка: 1251 ANSI
  • Поддерживается: BibleQuote 4.5/5/6
  • Дата создания: 2009 05 17
  • Дата последнего изменения: 2012 02 23
  • Разработчики: SamuelAKim (редактирование модуля)
  • Автор: Даль Владимир Иванович
  • Copyright: © 2007 Издательский дом «Рипол Классик»
  • Тип: Book/Книга
  • Язык: Русский
  • Издательство и год издания: Издательский дом «Рипол Классик» 2007 Москва
  • Альтернативное название: Толковый словарь живого великорусского языка.
23.02.2012 - вторая версия модуля (добавил: SamuelAKim) - исправлена и адаптирована для BibleQuote6
Смотрите также толковый словарь Вайна на Эсхатосе

Просмотров 2 331
Рейтинг 4.5 / 5
Добавлено 05.03.2013
Rate this publication:
4.5/5 (8)

Comments (3 comments)

A
Alexandrp 8 years ago
Спасибо
Y
yviubc 11 years ago
ДЯКУЮ!
G
gloria 14 years ago
Спасибо.

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