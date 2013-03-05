Даль - Толковый словарь Даля - модуль BibleQuote

Толковый словарь Даля - полный текст "Толкового словаря живого великорусского языка"

Владимира Ивановича Даля (тт. 1-4, 1863-66) в соответствии с современными правилами орфографии.

Словарь Даля - явление исключительное и, в некотором роде, единственное. Он своеобразен не только по замыслу, но и по выполнению.

"Толковый словарь живого великорусского языка" - это настоящая энциклопедия русского народного быта, склада ума и характера, нашедших своё выражение в речи. Словарь Даля далеко выходит за пределы, которые ограничивают обычные филологические словари: он объясняет и предметы, характеризующие русский народный быт, и поверья, и приметы, связанные с сельскохозяйственным календарём, а также даёт множество других этнографических сведений.

Толкуя то или иное слово, В. И. Даль отбирает множество синонимов, свидетельствующих об исключительном богатстве русского языка, его гибкости и выразительности, он показывает безграничные словообразовательные возможности русского языка.

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Название: Толковый словарь Даля

Кодировка: 1251 ANSI

Поддерживается: BibleQuote 4.5/5/6

Дата создания: 2009 05 17

Дата последнего изменения: 2012 02 23

Разработчики: SamuelAKim (редактирование модуля)

Автор: Даль Владимир Иванович

Copyright: © 2007 Издательский дом «Рипол Классик»

Тип: Book/Книга

Язык: Русский

Издательство и год издания: Издательский дом «Рипол Классик» 2007 Москва

Альтернативное название: Толковый словарь живого великорусского языка.