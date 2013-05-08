МакГрат Алистер - Богословие - модуль BibleQuote

Модуль Цитата из Библии Biblequote - Богословие - Алистер МакГрат

Алистер МакГрат (англ. Alister McGrath, родился 23 января 1953 года, Белфаст) — британский христианский богослов, профессор исторического богословия в Оксфордском университете, старший научный сотрудник Манчестерского колледжа. Известен своими работами, посвящёнными взаимодействию христианского богословия и естественных наук. Автор нескольких популярных книг, ставших бестселлерами.

В модуль вошли книги известного богослова:

1 «Введение в христианское богословие»

Книга вводит читателя в основы христианского учения. Знакомит с различными его направлениями: историей их зарождения, развития и современным состоянием. Повествование отличается глубиной, точностью, ясностью и систематичностью.

Издание окажет неоценимую помощь как в качестве учебника для богословских учебных заведений, так и для тех, кто самостоятельно занимается изучением христианского богословия.

2 «Понимание Троицы»

Слишком часто книги, касающиеся учения о Троице, предполагают, что их читатели уже знают, почему они признают это учение, так что остается только его объяснить. Настоящая книга написана с надеждой, что лучшим способом понять, о чем идет речь в этом учении, является попытка прежде всего понять, почему христиане признают его. Книга начинается с обсуждения, почему мы знаем, говорим и думаем о Боге, и показывает, что идея триединства Бога предполагается даже на этой стадии. С каждой страницы этой книги становится все более ясным, что учение о Троице - это просто последнее слово верующего о Боге, Которого он знает, любит и Которому поклоняется.

3 "Богословская мысль Реформации"

Эта книга вводит в мир богословских идей и представлений Лютера, Цвингли, Кальвина и других реформаторов XVI века, открывая их величие и глубину, их боль и сомнение. Она интересна тем, что знакомит читателя, воспитанного в атеистической или православной культуре с основными положениями Протестантизма и Реформации, Таким образом, она может удовлетворить не только ищущие умы людей, находящихся в церквах евангельского толка, но и представит большой интерес для секулярного общества.

03.11.2011 - модуль в кодировке UTF-16 для BQ6 в формате bqb