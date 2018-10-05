Полонский - Библейская динамика - модуль BibleQuote

Книга Бытия, первая книга Библии, является основой всей западной культуры, она пронизывает всё западное сознание — так что даже такой далёкий от религии автор как Милан Кундера отмечает как очевидность, что «За всеми европейскими вероисповеданиями, религиозными и политическими, стоят первые главы книги Бытия».

Однако Книга Бытия не является статичным «музейным экспонатом» — она живёт в нашей цивилизации, и она раскрывается нам на том уровне, на котором мы готовы её понять. В нашем комментарии мы стремимся показать современное еврейское прочтение Книги Бытия и её созвучность проблемам нашего времени.

Пинхас Полонский - Библейская динамика - Пятикнижие - BibleQuote

Модуль Цитата из Библии - BibleQuote составлен как комментарий на Пятикнижие по книгам Пинхаса Полонского.

Модуль будет дополняться при появлении новых книг комментария.

Библейская динамика - Современный еврейский комментарий на Пятикнижие - Пинхас Полонский - модуль Цитата из Библии - BibleQuote - Содержание

Полонский - Праотцы в динамике-1 - Две истории сотворения мира - Создание человечества

Полонский - Праотцы в динамике-2 - Авраам

Полонский - Праотцы в динамике-3 - Ицхак и Яаков

Полонский - Праотцы в динамике-4 - Иосиф, Иеhуда и их братья

Полонский - Праотцы в динамике-5 - Моисей и рождение народа

Полонский - Библейская динамика-6 - Храм Моисея и Храм Аарона

Полонский - Библейская динамика-7 - Книга Левит

Полонский - Библейская динамика-8 - Конфликт смирения и дерзости

Полонский - Библейская динамика-9 - Столкновение с народами

Полонский - Библейская динамика-10 - Изменившийся подход Моисея

Полонский - Библейская динамика-11 - Завет в степях Моава

Библейская динамика - Современный еврейский комментарий на Пятикнижие - Пинхас Полонский - модуль Цитата из Библии - BibleQuote - Содержание книг

Пинхас Полонский - Праотцы в динамике-1 - Две истории сотворения мира - Создание человечества

Часть 1. Создание человечества

Предисловие: Наши Учителя и Традици

Раздел 1. Адам: Текст Торы: Книга Бытия. Главы 1 - 4

Глава 1. ВОПРОС О СОТВОРЕНИИ МИРА – СООТНОШЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО И НАУЧНОГО ПОДХОДОВ

Глава 2. СТРУКТУРА МИРОЗДАНИЯ: “ТВОРЕНИЕ” И “ПЕРЕДЕЛКА”

Глава 3. СОТВОРЕНИЕ МИРА ЗА 7 ДНЕЙ – СТРУКТУРА “СФИРОТ”

Глава 4. ДВА РАССКАЗА О СОТВОРЕНИИ ЧЕЛОВЕКА

Глава 5. ПРОДОЛЖЕНИЕ АНАЛИЗА ИСТОРИИ СОТВОРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА – ДЕТАЛИ ВТОРОГОРАССКАЗА

Глава 6. МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА

Глава 7. ДЕРЕВО ПОЗНАНИЯ ДОБРА И ЗЛА

Глава 8. ПРИЧИНА ОШИБКИ АДАМА и ЦЕЛЬ СОТВОРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Раздел 2. НОАХ (НОЙ) Текст Торы: Книга Бытия. Главы 5 - 11

Глава 9. Ноев Ковчег и смысл Потопа

Глава 10. Сыновья Ноя – второе рождение человечества

Глава 11. Вавилонская Башня

Пинхас Полонский - Праотцы в динамике-2 - Авраам

Глава 1. Избрание, вера и монотеизм

Глава 2. Изучение Торы в свете понятий каббалы

Глава 3. Предисловие к избранию Авраама

Глава 4. Избрание Авраама

Глава 5. Лот, Содом и война с царями

Глава 6. Завет потомков и Страны

Глава 7. Сара и Агарь

Глава 8. Завет обрезания

Глава 9. Три Ангела и видение Бога

Глава 10. Уничтожение Содома и история дочерей Лота

Глава 11. Авраам и Авимелех в Гераре

Глава 12. Рождение Ицхака и изгнание Ишмаэля

Глава 13. Авраам и Авимелех в Беэр-Шеве

Глава 14. Акедат Ицхак (Жертвоприношение Ицхака)

Глава 15. Рождение Ривки

Пинхас Полонский - Праотцы в динамике - Часть 3 - Ицхак и Яаков

16. Хеврон и пещера Махпела

17. Женитьба Ицхака на Ривке

18. Другие дети Авраама

19. Рождение Яакова и Эсава

20. Ицхак и Авимелех в Гераре и в Беэр-Шеве

21. Благословение Яакову и Эсаву

22. Лестница Яакова

23. Яаков и дочери Лавана

24. Рождение детей Рахели и Леи

25. Яаков и овцы Лавана

26. Бегство Яакова от Лавана

27. Борьба Яакова с ангелом

28. Встреча Яакова с Эсавом

29. История с Диной в Шхеме

30. Яаков становится Израилем

31. Рождение Биньямина и возвращение в Хеврон

32. Расставание Яакова и Эсава

Пинхас Полонский - Праотцы в динамике - Часть 4 - Иосиф, Иеhуда и их братья

Глава 33. Конфликты внутри семьи Яакова

Глава 34. Иосиф – неопытность молодости

Глава 35. Конфликт Иосифа с братьями

Глава 36. Продажа Иосифа

Глава 37. Иеhуда и Тамар

Глава 38. Иосиф у Потифара

Глава 39. Возвышение Иосифа

Глава 40. Иосиф приводит братьев к раскаянию

Глава 41. Иосиф открывается братьям

Глава 42. Семья Яакова спускается в Египет

Глава 43. Реформы Иосифа в Египте

Глава 44. Иосиф получает статус четвертого праотца

Глава 45. Яаков благословляет своих сыновей

Глава 46. Завершение жизни и смерть Иосифа

Пинхас Полонский - Праотцы в динамике - Часть 5 - Моисей и рождение народа

1. Личность Моисея и динамика его развития

2. Книга Исход как книга Откровения

3. Начало книги Исход – переход от семьи к народу

4. Рождение и юность Моисея

5. Неопалимая купина

6. По дороге в Египет

7. Первый приход к фараону

8. Подготовка к столкновению с Египтом

9. Десять казней

10. Десять казней – завершение

11. Установление календаря и Пасхальный седер

12. Исход из Египта

13. Присоединение прозелитов и заповеди памяти об Исходе

14. Переход через море

15. От Египта до Синая

Пинхас Полонский - Библейская динамика - Часть 6 - Храм Моисея и Храм Аарон

16. Синайский Завет как центр Книги Исход

17. Роль Итро в Торе

18. Дарование Торы

19. Основы законодательства Торы

20. Завершение Дарования Торы

21. Храм Моисея и Храм Аарона

22. Храм Моисея

23. Храм Аарона

24. Помазание и Служение

25. Кризис с Золотым тельцом

26. Завершающие элементы Храма

27. Золотой телец

28. Возобновление Завета

29. Создание Скинии

30. Завершение Скинии и Книги Исход

Пинхас Полонский - Библейская динамика - Часть 7 - Книга Левит

Благодарности

Глава 1. Введение в книгу Левит

Глава 2. Проблема Храма и жертвоприношений

Глава 3. Ола, жертва всесожжения

Глава 4. Минха, хлебное приношение

Глава 5. Шламим, Мирные приношения

Глава 6. Хатат, очистительная жертва

Глава 7. Ашам, жертва в случае вины

Глава 8. Порядок принесения жертв

Глава 9. Введение священников в должность

Глава 10. Начало служения

Глава 11. Разрешенные и неразрешенные животные

Глава 12. После родов

Глава 13. Цараат, «проказа»

Глава 14. Очищение от проказы

Глава 15. Истечения из плоти

Глава 16. Служба в Йом Кипур, День Искупления

Глава 17. Запрет неправильного забоя скота

Глава 18. Запрещённые сексуальные отношения

Глава 19. Законы святости

Глава 20. Наказание за пренебрежение святостью

Глава 21. Сохранение чистоты и достоинства Храма

Глава 22. Система праздников

Глава 23. Дополнение к системе святости

Глава 24. Свобода от порабощения

Глава 25. Благословения и проклятия – при соблюдении или нарушении Завета‎

Глава 26. Выкуп посвященного

Пинхас Полонский - Библейская динамика - Часть 8 - Конфликт смирения и дерзости

Глава 1. Книга Чисел – общий обзор

Глава 2. Исчисление народа

Глава 3. Исчисление Левитов

Глава 4. Левиты, переносящие Скинию

Глава 5. Приближение и отдаление от святости

Глава 6. Дары князей на Скинию

Глава 7. Раздел Беhаалотха – общий смысл

Глава 8. Подготовка к выходу в путь

Глава 9. Начало движения

Глава 10. Посылание разведчиков

Глава 11. Заповеди, связанные со скитанием по Пустыне

Глава 12. Мятеж Кораха

Глава 13. Закрепление структуры духовной иерархии

Полонский - Библейская динамика, часть 9 - Столкновение с народами

Глава 14. Вторая часть книги Чисел — общий обзор

Глава 15. Очищение Красной коровой

Глава 16. Вода из скалы

Глава 17. Конфликты с Эдомом и Арадом

Глава 18. Медный змей

Глава 19. Завоевание Ззиорданья

Глава 20. Приглашение Билъамз

Глава 21. Пророчества Вилъама

Глава 22. Попытка совращения Израиля

Глава 23. Последствия попыток соблазнения

Глава 24. Перепись народа, раздел земли и смена власти

Глава 25. Храмовые жертвоприношения

Глава 26. Обеты

Глава 27. Война с Мидьяном

Глава 28. Гад и Реуеен поселяются в Зэиорданье

Глава 29. Итог переходов через Пустыню

Глава 30 . Ханаанские народы и границы Страны

Глава 31. Города-убежища

Глава 32. Завершение книги Чисел

Пинхас Полонский - Библейская динамика 10 - Изменившийся подход Моисея

Глава 1. Книга Второзакония - общий обзор

Глава 2. Трансформация Моисея и его новый подход

Глава 3. Первая речь Моисея: национальная ретроспектива

Глава 4. Завоевание Заиорданья

Глава 5. Молитва Моисея входе в Ханаан

Глава 6. Общие принципы Торы

Глава 7. Вторая речь Моисея: ретроспекция Завета

Глава 8. Отношения с Богом в Стране Израиля

Глава 9. Кризисы при завоевании Страны

Глава 10. Страна реагирует на поведение народа

Глава 11. Отдаление от обычаев идолопоклонства

Глава 12. Святость всего народа и социальные отношения

Глава 13. Праздники паломничества

Глава 14. Четыре ветви власти в еврейском государстве

Глава 15. Дополнительные законы государства

Глава 16. Законы войны

Пинхас Полонский - Библейская динамика 11 - Завет в степях Моава

Глава 17. Жены и дети

Глава 18. Проявление уважения к человеку и к природе

Глава 19. Святость брака

Глава 20. Социальные отношения

Глава 22. Благословения и проклятия на Гризим и Эйваль

Глава 23. Завет в степях Моава

Глава 24. Завет Изгнания и Возвращения

Глава 25. Передача руководства от Моисея к Иеhошуа

Глава 26. Песнь Моисея

Глава 27. Моисей благословляет народ

Глава 28. Смерть Моисея

Библейская динамика - Современный еврейский комментарий на Пятикнижие - Пинхас Полонский - модуль Цитата из Библии - BibleQuote - История модуля

01/07/2014 - Модуль в кодировке UTF-8 для BQ6 и Андроид - 1-2 книги

28/02/2015 - Модуль в кодировке UTF-8 для BQ6 и Андроид - 1-6 книги

12/04/2016 - Модуль в кодировке UTF-8 для BQ6 и Андроид - 1-6 книги, 8 книга

11/02/2018 - Модуль в кодировке UTF-8 для BQ6 и Андроид - 1-6 книги, 8-10 книги

05/10/2018 - Модуль в кодировке UTF-8 для BQ6 и Андроид - 1-6 книги, 8-11 книги

08/04/2020 - версия модуля, доработанная и адаптированная для BibleQuote7.3 - книги 1-11

2021-02-04 - версия модуля с возможностью работы из вкладки "комментарии"