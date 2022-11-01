Гузик - Комментарий на книги Нового Завета - комментарий BibleQuote

РОДОСЛОВИЕ И РОЖДЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА

А. Родословие Иисуса Христа.

1. Ст.1 В первом стихе Матфей обозначает тему всей книги: Иисус – исполнение пророчеств и надежда Израиля.

а. «Родословие Иисуса Христа». Итак, Матфей начинает свой рассказ о жизни Иисуса Христа. Из древнегреческого текста сложно понять, с каким значением приводится родословие.

1) «Первые два слова Матфея – biblos geneseos – можно перевести как «генеалогическая летопись», «летопись того, что было в начале» или «историческая летопись» (Карсон). В определенном смысле, каждое из этих значений имеет вес.

· Евангелие от Матфея 1:1-17 – «генеалогическая летопись»

· Евангелие от Матфея 1:18 – 2:23 – «летопись того, что было в начале»

· Все Евангелие от Матфея можно назвать «исторической летописью»

2) Как бывший сборщик податей (известный также под именем Левий), Матфей обладал необходимой квалификацией и знаниями, чтобы составить отчет о жизни и учениях Иисуса. В те времена сборщик податей должен был владеть греческим языком и быть грамотным, хорошо организованным человеком. Некоторые считают, что среди учеников Иисуса Матфей был официальным «секретарем», который записывал Его учение. Можно сказать, что, последовав за Иисусом, Матфей оставил позади все, за исключением ручки и бумаги. «Матфей превосходно применил свое умение читать и писать, став первым в истории человеком, собравшим и записавшим для нас учение Иисуса» (Баркли).

3) «Мы знаем, что он был мытарем, а потому, скорее всего, народ питал к нему горькую ненависть, поскольку иудеи ненавидели своих соотечественников, добровольно состоявших на государственной службе у завоевателей» (Баркли).

б. «Сына Давидова, Сына Авраамова». Описывая родословную Иисуса, Матфей ясно и четко связывает его с одними из величайших мужей в истории Ветхого Завета. Матфей начинает свой рассказ о жизни Иисуса Христа с записей о генеалогии Иисуса от патриарха Авраама.

1) Хотя большинство исследователей Нового Завета уверены, что Евангелие от Матфея не было написано первым из четырех, эту книгу вполне справедливо поместили в самое начало Нового Завета. Для этого существует множество причин.

«Удивительно, но факт: при всем разнообразии порядка расположения Евангелий в ранних списках и текстах, Евангелие от Матфея неизменно стоит на первом месте» (Франс).

· В первые века многие христиане считали, что Евангелие от Матфея было написано первым.

· Первые христиане справедливо считали Евангелие от Матфея очень важным, потому что в нем записаны значимые отрывки из учения Иисуса, которые не были включены в другие Евангелия; например, полная версия Нагорной проповеди.

· Автором этого Евангелия – единственного из синоптических (Матфея, Марка, Луки) – был апостол Матфей (известный также как Левий), который, прежде чем последовать за Иисусом, став Его учеником, был сборщиком податей.

· «Известный факт: в христианских трактатах второго века Евангелие от Матфея цитируется чаще трех других» (Франс).

· Иудейский «оттенок» Евангелия от Матфея вполне логичен, поскольку оно находится на стыке Ветхого и Нового Завета. На основании всего перечисленного ранняя церковь поместила это Евангелие первым по порядку.