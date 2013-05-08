Гонсалес - История христианства - модуль BibleQuote

Гонсалес Хусто Л. История христианства

История христианства Toм I. От основания Церкви до эпохи Реформации: Библия для всех; СПб; 2008

История христианства Том II. От эпохи Реформации до нашего времени: Библия для всех; СПб; 2009

Том I Введение

Часть первая. Ранняя церковь. Полнота времени

Иерусалимская церковь

Благовествование среди язычников

Первые конфликты с государством

Гонения во II веке

Защита веры

2 Основание веры

3 Учители церкви

4 Гонения в III веке

5 Христианская жизнь

6 Великие гонения и конечная победа

Часть вторая. Имперская церковь

7 Константин

8 Официальное богословие: Евсевий Кесарийский

9 Ответ монашеского движения

10 Арианская ересь и Никейский собор

11 Ответ язычников: Юлиан Отступник

12 Афанасий Александрийский

13 Великие каппадокийцы

14 Амвросий Медиоланский

15 Иоанн Златоуст

16 Иероним

17 Августин Гиппонский

18 Конец эпохи

19 Часть третья. Средневековое христианство

20 Новый порядок

21 Восточное христианство

22 Восстановление империи и продолжение распада

23 Движения за обновление

24 Наступление на ислам

25 Золотые годы средневекового христианства

26 Упадок

27 Поиски путей реформации

28 Эпоха Возрождения и гуманизм

29 Часть четвертая. Зарождение колониального христианства

30 Испания и Новый Свет

31 Португальская колониальная экспансия

32 Вселенские соборы

Том II Часть первая. Реформация

Необходимость Реформации

Мартин Лютер: путь к Реформации

Богословие Лютера

Десятилетие неопределенности

Ульрих Цвингли и швейцарская Реформация

Анабаптистское движение

Жан Кальвин

Реформация в Британии

Реформация в Шотландии

Дальнейшее развитие лютеранства

Реформация в Нидерландах

Протестантизм во Франции

Католическая реформация

Бурная эпоха

Часть вторая. Ортодоксия, рационализм и пиетизм Эпоха догматизма и сомнений

Тридцатилетняя война

Церковь пустыни

Пуританская революция

Католическая ортодоксия

Лютеранская ортодоксия

Реформатская ортодоксия

Рационализм

Спиритуализм

Пиетизм

Тринадцать колоний

Часть третья. XIX Век

Политические перспективы: Соединенные Штаты

Политические перспективы: Латинская Америка

Протестантское богословие

Католическое богословие

Географическая экспансия

Часть четвертая. ХХ ВЕК

Эпоха коренных перемен

Восточное христианство

Римско – католическое христианство

Протестантизм в Европе

Протестантизм в Соединенных Штатах

От концов земли

Литература

Это информативное, интересно написанное и логично построенное повествование о реальных людях, а также о важнейших событиях и идеях, определявших жизнь и самосознание Церкви в первые пятнадцать веков ее существования. Автор показывает, как различные общественные, политические и экономические движения воздействовали на внутреннее развитие христианства.

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