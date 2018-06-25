Иудейские книги - Мидраш - модуль BibleQuote

Текст для модуля взят с еврейского сайта Маханаим.

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Глава 1

1. и было слово Господа к Йоне, сыну Амитая, так:

Что касается этого пророка, мы не находим запечатленного на письме пророчества кроме того, что он пророчествовал о Нинве. Однако находим пророчество, на письме не запечатленное (т.е. только упоминание о пророчестве без изложения его содержания), как написано в Книге Царей [II, 14, 25]: "...он восстановил предел Исраэля от подходов к Хамату до моря степного, по слову Господа, Б-га Исраэля, которое говорил через раба Своего Йону, сына Амитая, пророка, который из Гат а-Хефера".

(Мудрецы) говорили: "Йона отстаивал честь сына и не отстаивал честь Отца". Иначе говоря, он беспокоился о чести (сынов) Исразля, поэтому бежал за пределы Земли (Исраэля на чужбину), которая не является местом пророчества, чтобы Б-г благословенный не посылал его в Нинве, ибо он знал, что (жители Нинве) раскаются с легкостью и в этом будет наказание для Исраэля. (Но в отличие от пророка Элияу) он не был в тревоге за честь Б-га благословенного, и к этому относится сказанное: "И было слово Господа к Йоне во второй раз" - во второй раз Он говорил с ним, но не в третий раз...

Возникает вопрос: почему это пророчество вошло в состав Священных Писаний, ведь все оно относится к Нинве, (жители) которого были из народов мира, а Исраэль здесь даже не упоминается, и нет ему подобного среди всех (книг) Пророков? И можно объяснить так: (пророчество Йоны) записано, чтобы служить назиданием для (сынов) Исраэля. Ибо вот чужой народ, не из Исраэля, был близок к раскаянию и в первый же раз, когда пророк стал их порицать, они полностью раскаялись в своих злодеяниях, в то время как пророки порицают (сынов) Исраэля изо дня в день, но они не раскаиваются в своих преступлениях. И еще: чтобы возвестить о великом чуде, какое Б-г благословенный содеял с пророком, который три дня и три ночи пробыл во чреве рыбьем и остался в живых... И еще: чтобы учить, что Б-г благословенный щадит раскаявшихся, из какого бы народа они ни были, и прощает им, и тем более если они многочисленны.

2. встань, иди в Нинве,.. и огласи о нем, что взошло их злодеяние предо Мною

И не написано, что надлежит возгласить о нем, но из того. что (Йона) возгласил о нем впоследствии - "и Нинве будет ниспровергнут", -узнаем: ведено было огласить о нем (о городе), "что взошло их злодеяние предо Мною". Это учит, что Б-г благословенный распространяет Свое провидение также и на народы мира. когда великим становится их злодеяние в грабеже. И так было с поколением потопа и с жителями Сдома. "ибо наполнилась земля грабежом". Грабеж подрывает устои человеческого общества, а Б-г благословенный желает, чтобы мир был обитаем. Однако, что касается других преступлений, (народы мира) не столь важны пред Ним, чтобы Он распространял на них Свое провидение, но только на Исраэля, как сказано: "...только вас знал я из всех семейств земли, потому взыщу с вас за все ваши провины" [Амос 3:2 .].

3. и встал Йона. чтобы бежать в Таршиш от (предстояния) пред липом Господа

Но как может он бежать? Ведь Давид сказал: "...куда от лица Твоего убегу?" [Псалмы 139, 7]. Однако "милифней" не то же, что "мипней". Ибо как пророк, исполненный мудрости и знания, мог помыслить о том. чтобы бежать "мипней", от лица Господа? Но он намеревался (бежать) "милифней", от пребывания пред лицом Господа, а это означает предстояние пред Господом и дух пророчества. Он думал, что, когда покинет землю Исраэля и окажется за ее пределами, дух пророчества не снизойдет на него. И Йона отказался исполнить повеление, решив: "Иноземцы склонны к раскаянию. Если пойду к ним по велению Б-га благословенного, они возвратятся со своих дурных путей и будут служить укором для Исраэля в том, что я и другие пророки не раз шли к ним по велению Б-га благословенного, но они не возвращаются со своего дурного пути". - Поэтому он противился идти с этой миссией...

и спустился в яфо

Из своего города, Гат-Хефера, или из Йерушалаима спустился в яфо, что на берегу моря, и там есть порт. Тот, кто выходит в море, называется "йоред" (спускающийся, нисходящий), потому что побережье ниже остальной суши...

и дал плату его

Плату, которую ему надлежало дать, обещал дать или дал вперед. А аллегорическое толкование (гласит:) дал плату за все судно (за все места на нем), чтобы оно поскорее вышло в море, не ожидая торговцев с их товарами, потому что он хотел бежать как можно скорее. И отсюда делали вывод, что пророчество нисходит на человека богатого (т.е. это одно из предварительных условий наряду с мудростью, могуществом и другими свойствами).

4. и Господь бросил,.. и судно (букв.:) думало, что разобьется

Это слово, употребленное в переносном значении (метонимия), т.е. люди на судне думали, что судно (вот-вот) разобьется.

5. и устрашились мореходы

Это гребцы.

6. и подступил к нему кормчий

("Рав ховель" - ) это старший над мореходами, ибо мореходов называют также "ховлим" (от "хевель", канат), потому что они искусно натягивают и ослабляют мачтовые канаты...

помыслит

Умиротворится: и тот же (корень находим в слове) "пропадут его помыслы" [Псалмы 146, 4] - его думы и желания...

7. и сказали..: Пойдем, бросим жребии

Что касается этого, возникает вопрос: почему решили, что великая буря на море поднялась из-за людей, находившихся на этом судне? Неужели там не было других кораблей? И разве на всяком судне, попавшем в шторм, бросают жребии, (чтобы выяснить), из-за кого бедствие? я нашел (ответ) в Пирке дe-раби Элиэзер: "Великая буря на море разразилась над ними. Справа и слева от них все корабли благополучно проходят по морской глади, и (только) судну, на котором отплыл Йона, (грозит) великое бедствие: оно вот-вот разобьется. Сказали они: "Из-за кого это бедствие нас (постигло)? Узнаем, по чьей вине (постигла) нас эта беда, из-за кого она?" (В стихах 11, 12 и 13 находим слова, кажущиеся избыточными: "чтоб утихло море для нас", "и утихнет море для вас", "сей великий шторм против вас", "штормило против них".

В них содержится намек на то, что смертельная опасность грозила только этому судну, только над ним разразился шторм.)