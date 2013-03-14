Морфология греческого языка, указатели - словарь BibleQuote

Морфология греческого языка, указатели

Расшифровка грамматических кодов в греческих модулях:

Новый Завет ("Текст большинства") с номерами Стронга и граматикой Септуагинта с номерами Стронга и граматикой

Файлы словаря помещается в папку Biblequote\Dictionaries. Вызов щелчком "мышью" по многобуквенной части индекса, которая для изменяемых частей речи предваряется однобукввенным префиксом (на рисунке примеры выделены красной рамкой).

Работает также в Цитате-5 и поддерживает старый формат модулей с морфологическими указателями.