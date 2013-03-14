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Klangtao

Морфология греческого языка, указатели - словарь BibleQuote

Морфология греческого языка, указатели
Категория BIBLEQUTE MODULES, Reference mod

Морфология греческого языка, указатели

Расшифровка грамматических кодов в греческих модулях:

  1. Новый Завет ("Текст большинства") с номерами Стронга и граматикой
  2. Септуагинта с номерами Стронга и граматикой

Файлы словаря помещается в папку Biblequote\Dictionaries. Вызов щелчком "мышью" по многобуквенной части индекса, которая для изменяемых частей речи предваряется однобукввенным префиксом (на рисунке примеры выделены красной рамкой).

Работает также в Цитате-5 и поддерживает старый формат модулей с морфологическими указателями.

Просмотров 1 319
Рейтинг 5.0 / 5
Добавлено 14.03.2013
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5.0/5 (6)

Comments (1 comment)

G
gloria 14 years ago
Спасибо

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