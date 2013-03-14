Морфология греческого языка, указатели - словарь BibleQuote
Морфология греческого языка, указатели
Расшифровка грамматических кодов в греческих модулях:
- Новый Завет ("Текст большинства") с номерами Стронга и граматикой
- Септуагинта с номерами Стронга и граматикой
Файлы словаря помещается в папку Biblequote\Dictionaries. Вызов щелчком "мышью" по многобуквенной части индекса, которая для изменяемых частей речи предваряется однобукввенным префиксом (на рисунке примеры выделены красной рамкой).
Работает также в Цитате-5 и поддерживает старый формат модулей с морфологическими указателями.
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