Грэм - Справочник душепопечителя - словарь BibleQuote

Справочник душепопечителя (христианского работника) первоначально был адресован добровольцам, работавшим на телефоне доверия во время телетрансляций евангелизационных Собраний с участием Билли Грэма. Но много полезного для себя найдут в ней как христианские служители, так и прихожане церквей — ведь тем и другим приходится много рассказывать о своей вере, помогать страждущим добрым советом.

За долгие годы работы на телефоне доверия душепопечители могли убедиться, что каждый звонок — это или отклик на евангельское слово, или покаяние человека, который по каким-то причинам отошел от Христа и хочет вернуться, или сугубо личный вопрос. Книга поможет всем этим людям.

• Глава «Путь к миру с Богом» (стр. 7) ясно и четко излагает суть Евангелия. Конечно же, использовать ее нужно с учетом характера и нужд каждого конкретного человека, но все же старайтесь как можно более точно следовать нашим советам.

• Рассказав о «Пути к миру с Богом», поведайте собеседнику о том, что значит быть христианином (стр. 9). Это поможет новообращенному лучше понять суть решения, которое он только что принял.

• На страницах 11–15 вы найдете советы о том, как разговаривать с собеседником, который уверовал, но потом усомнился в своем спасении или же испытывает серьезные трудности в следовании Христовым заветам.

• Тематические главы, составляющие большую часть книги, помогут ответить на вопросы, которые чаще всего задают душепопечителям (подробнее об этом — см. ниже).

• Что помогает свидетельствовать (стр. 270) — это подробный материал о наиболее частых возражениях противников христианства.

• Раздел Что утверждает Библия и что — основные современные религиозные течения и секты (стр. 276) поможет вам в беседе с приверженцами иных вероисповеданий.

Основная часть книги — тематические главы. Дело в том, что отклик на Благую Весть возникает у людей с самыми разными проблемами и заботами. Главы разработаны с таким расчетом, чтобы помочь страждущим уверовать в спасительное Евангелие Иисуса Христа. Структура этих глав такова:

1. В разделе «Введение» мы даем определение той или иной проблемы. Информация приведена в сжатой форме, чтобы можно было быстро прочесть ее во время телефонного разговора. Тем не менее старайтесь знакомиться с материалами этого раздела заранее. Не ограничивайтесь прочитанным: собирайте информацию и из других источников, следите за прессой — вы должны знать, каково общественное мнение по той или иной проблеме. Это поможет вам с большей уверенностью излагать Евангелие Иисуса Христа.

2. «Советы душепопечителю». Авторы этого раздела преследовали три главные цели:

• Показать евангельский путь решения всех проблем. В «Советы» включены конкретные предложения о том, как говорить о Христе в разнообразных ситуациях.

• Помочь страждущему в решении его конкретной проблемы. Откликнулся человек на Евангелие или нет, мы все равно можем показать ему, насколько велика Христова любовь. Для этого достаточно бывает выслушать его и предложить совет.

• Укрепить верующих. Обратился ли человек ко Христу впервые или же хочет вернуться к Нему после периода внутреннего разлада, нужно напомнить ему о пяти главных особенностях жизни христианина:

(1) участие в жизни церкви; (2) ежедневное чтение Библии; (3) ежедневная молитва; (4) свидетельство о Христе; (5) служение во имя Христа. На своих евангелизационных собраниях Билли Грэм всегда обращает особое внимание слушателей на эти пять сторон жизни верующего. Не забывайте о них и вы.

Каждый, кому вы будете рассказывать о Христе, — личность уникальная. А потому в каждом конкретном случае старайтесь найти индивидуальный подход к собеседнику. В остальном же положитесь на Божье Слово и пребывающий в вас Дух Святой.

3. В разделах «Написано» перечислена лишь небольшая часть отрывков из Писания, имеющих отношение к теме беседы. Билли Грэм и его сотрудники твердо верят, что боговдохновенное Слово может дать ответ на любой вопрос. Отрывки выбирали по тщательном размышлении и после долгой молитвы. Но не забывайте и о других местах Библии! Читая ее, дополняйте наш список своими цитатами.

Книга эта адресована не только служителям церкви, но и духовно зрелым прихожанам, которые хотят помочь людям. Мы будем называть таких христиан душепопечителями. И помните: не предлагайте поспешных решений, если вы затрудняетесь помочь, адресуйте своего собеседника к пастору или к более опытным братьям во Христе!

Какие бы вопросы перед вами ни стояли, не забывайте молиться, чтобы Бог даровал вам верный ответ. Старайтесь, чтобы предметом обсуждения в разговоре всегда было Слово Божье: вы не в состоянии ответить на все вопросы собеседника, но можете указать ему, где найти ответы.

Благодарю вас за готовность и желание помогать страждущим.

Рик Маршалл,

директор евангелизационных собраний, директор отдела душепопечительской работы и работы с новообращенными Евангелистской ассоциации Билли Грэма

Советы душепопечителю

1. Душепопечитель должен занять твердую позицию, но и не забывать о сострадании. Азарт изжить сложно. Нужно объяснить собеседнику: в том, что он не может наладить собственную жизнь, виноват он сам. Хочет ли он действительно избавиться от своего порочного пристрастия? Тогда нужно прекратить игру. Иначе узел не распутать.

2. Обратился ли ваш собеседник к Господу и Спасителю Иисусу Христу? Расскажите ему о пути к миру с Богом (стр. 7). Христос может снять оковы греха, обновить жизнь (2Кор. 5:17).

3. Объясните, что игроку нужно порвать с порочным пристрастием раз и навсегда: больше не возвращаться к игорному столу, не покупать лотерейных билетов, не ходить в зал игральных автоматов и т.п. Для начала нужно поставить перед собой задачу-минимум: прожить день без игры, а для этого нужно довериться Богу, Который поможет бороться с искушением: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести» (1 Кор. 10:13).

4. Покаявшийся игрок должен оставить старые привычки и старых друзей, порвать с игроками, найти себе новых товарищей. Ему следует стать прихожанином церкви, в которой проповедуют Божье Слово, изучают Библию, молятся. Там он найдет новых друзей, которые помогут ему перестроить жизнь.

5. Помолитесь вместе с собеседником о том, чтобы Бог избавил его от тяги к игре. Расскажите, как важно каждый день молиться. Вверяя себя Божьей воле, молящийся осознает свою зависимость от Господа и перестает помышлять о случайной удаче!

6. Объясните, что нужно читать и изучать Библию. Усваивая Божьи мысли, человек преобразуется умственно и духовно. Предложите буклет «Что значит жить во Христе».

7. Если собеседнику понадобится дальнейшая помощь, посоветуйте ему обратиться к опытному пастору. Причины возникновения азартных пристрастий нужно понять и устранить.

Если собеседник задает вопрос о какой-либо лотерее, подчеркивая, что мероприятие это проводится с одобрения церкви, что цель ее — благотворительность, изложите в ответ то, что сказано во «Вступлении». Затем задайте следующие вопросы:

1. Спросите, верует ли ваш собеседник в Иисуса Христа. Расскажите о пути к миру с Богом (стр. 7).

2. Объясните, что на богоугодные дела должны идти пожертвования членов церкви, а не сборы от каких-то сомнительных лотерей.

«Написано»

«Не кради... Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, [ни поля его,] ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, [ни всякого скота его,] ничего, что у ближнего твоего» (Исх. 20:15,17).

«Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего» (Рим. 12:1).

«Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною» (1 Кор. 6:12).

«Итак, едите ли, пьете ли, или (иное) что делаете, все делайте в славу Божию» (1 Кор. 10:31).

«...О горнем помышляйте, а не о земном... Итак умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления» (Кол. 3:2,5–6).

Грэм - Справочник душепопечителя - словарь BibleQuote

Билли Грэм

«Возрождение», «Библия для всех», Санкт-Петербург, 1999

ISBN 5-7454-0322-5

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