В этом разделе собраны модули по богословию для программы «Цитата из Библии».

Здесь представлены труды классических и современных богословов, систематическое и историческое богословие, а также работы, посвящённые различным аспектам христианского учения. Эти материалы помогут глубже понять доктрины веры и богословское осмысление Священного Писания.

Богословие — модули для Цитаты из Библии

Данные модули доступны только для членов клуба Esxatos. Чтобы получить доступ к этим материалам и использовать их в программе «Цитата из Библии», необходимо вступить в клуб.

Классическое и систематическое богословие

Грудем У. Систематическое богословие

Баракман Ф. Практическая христианская теология

Эриксон М. Богословие

Хортон С. Богословие

Каспер В. Богословие

Уильямс Р. О христианском богословии

Ранер К. Основание веры

Шнайдер Т. Во что мы верим. Изложение Апостольского символа веры

Богословие известных авторов

Райт Н. Т. Богословие и апологетика

Карл Барт. Богословие

Бультман Р. Богословие

Бонхёффер Д. Богословие

Лосский В.Н. Богословие Восточной Церкви

Мейендорф И. Византийское богословие

Бальтазар Г. У. фон. Богословие

Кальвин Ж. Богословие

Книги и статьи. Каргель И. В.

Богословие. Честертон Г. К.

Десницкий А. Богословие

Эванс К. Богословие

Ферберн Д. Богословие

Кюнг Г. Богословие

Богословие. Марцинковский В.

МакГрат А. Сборник богословских книг

Пинк, Артур. Книги

Богословие. Рогозин П. И.

Богословие. Джесси Пен-Льюис. Эван Робертс

Райт Кристофер. Богословие

Философия и богословие

Бердяев Н. А. Философия и богословие

Соловьёв В. С. Философия и богословие

Философские направления. Просто о сложном. Анна Владимировна Корниенко

Клеман Оливье. Книги и статьи

Русские мыслители

Стевенсон Лесли. Десять теорий о природе человека

Суинберн Р. Книги

Богословие Отцов Церкви и традиции

Богословие Отцов Церкви (60–750 гг.)

Августин Аврелий. Труды

Булгаков С.Н. Труды

Флоренский П.А. Богословие и философия

Флоровский Г. Труды

Богословие апофатическое. Св. Дионисий Ареопагит. Николай Кузанский

Брянчанинов И. Труды

Шмеман А., прот. Книги и статьи

Богословие. Труды Шмемана А.

Шмеман А., прот. Дневники 1973–1983

Богословие Нового и Ветхого Завета

Богословие Нового Завета (Лэдд)

Богословие Нового Завета (Иеремиас)

Богословие. Апостол Павел

Т. Стилианопулос. Новый Завет: православная перспектива

Историческое богословие

Богословие Средневековья

История и богословие Реформации

Бейнтон. Жизнь Мартина Лютера

Богословие. Реформаторский взгляд

Богословские направления и дискуссии

Арминианство против кальвинизма

Богословие. Лютеранство

Богословие. Лютеранское наследие

Богословие. Баптизм

Природа человека в её четырех состояниях. Томас Бостон

Языкова И. К. Богословие иконы и словарь к книге

Современные богословские работы

Богословы и богословие современные

Современное богословие

МакГрат А. Богословские труды

Александр Мень. Богословские труды

Мольтман Ю. Богословие

Мюллер Д.Т. Христианская догматика

Ратцингер Йозеф (Бенедикт XVI)

Реати Ф. Э. Бог в XX веке

Засек Иво. Книги

Швейцер А. Книги и статьи

Швейцер. Мистика апостола Павла

Богословские романы Белчера Р.

Джеймс Пакер. Богословские труды

Джеймс Алисон. Постижение Иисуса

МакДауэлл С., Билайлз М. Освобождение народов

Нибур Р. Христос и общество

Эсхатология

Эсхатология. Общий обзор

Эсхатология. Смерть и бессмертие

Эсхатология. Царство. Восхищение. Скорбь

Иванов П. Тайна святых. Введение в Апокалипсис

Стивенсон Дж. Эсхатология

Хендриксен В. Библия о жизни после смерти

Пневматология