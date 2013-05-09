Аверинцев - Библия - переводы Сергея Аверинцева - модуль BibleQuote

С.С. Аверинцев дал в свое время лучшее описание основных задач филологии, которое мне только доводилось встречать: «Освоить духовный мир чужой эпохи филология может лишь после того, как она честно примет к сведению отдаленность этого мира, его внутренние законы, его бытие внутри самого себя…

Когда современность познает иную, минувшую эпоху, она должна остерегаться проецировать на исторический материал себя самое, чтобы не превратить в собственном доме окна в зеркала, возвращающие ей снова ее собственный, уже знакомый облик. Долг филологии состоит в конечном счете в том, чтобы помочь современности познать себя и оказаться на уровне своих собственных задач; но с самопознанием дело обстоит не так просто даже в жизни отдельного человека… филология есть “строгая” наука, но не “точная” наука.

Ее строгость состоит не в искусственной точности математизированного мыслительного аппарата, но в постоянном нравственно-интеллектуальном усилии, преодолевающем произвол и высвобождающем возможности человеческого понимания. Одна из главных задач человека на земле – понять другого человека, не превращая его мыслью ни в поддающуюся “исчислению” вещь, ни в отражение собственных эмоций. Эта задача стоит перед каждым отдельным человеком, но и перед всей эпохой, перед всем человечеством. Чем выше будет строгость науки филологии, тем вернее сможет она помочь выполнению этой задачи. Филология есть служба понимания».

А. Десницкий

24 Матфей

1 И выйдя из Храма, Иисус пошел; и обступили Его ученики, желая показать Ему строения Храма.

2 Он же сказал им в ответ:

"Видите все это? Воистину говорю вам, что не останется камня на камне, который не будет низвержен".

3 А когда сидел Он на Масличной горе, подошли к Нему ученики, чтобы наедине спросить:

"Скажи нам, когда это будет? И каково знамение Твоего пришествия и скончания века?"

4 Иисус сказал им в ответ:

"Берегитесь, чтобы кто не ввел вас в обман!

5 Ибо многие придут под Моим именем, говоря: "я - Христос"; и многих введут они в обман.

6 Вам предстоит также слышать о войнах и о слухах о войнах; смотрите, не ужасайтесь! Ибо так должно быть, но это еще не конец.

7 Да, восстанет народ на народ и царство на царство, и повсюду будет голод, и мор, и землетрясения;

8 но все это - начало родовых мук.

9 Тогда станут вас предавать на терзание и убивать вас, и станете вы ненавистны всем народам ради имени Моего.

10 И многие тогда впадут в соблазн, и станут друг друга предавать и возненавидят друг друга.

11 И многие лжепророки объявятся, и введут в соблазн многих.

12 И от того, что умножится беззаконие, любовь во многих охладеет.

13 Но тот, кто претерпит все до конца, будет спасен.

14 И возвещено будет это Благовестие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец.

15 И вот, когда увидите вы ту "мерзость опустошения", о которой говорил пророк Даниил, воздвигнутую "на месте святом", - кто читает, пусть уразумеет! -

16 тогда те, кто в Иудее, пусть бегут в горы;

17 и кто будет на кровле, пусть не спускается за скарбом в дом свой,

18 а кто будет в поле, пусть не возвращается взять плащ свой.

19 И горе в те дни носящим во чреве и кормящим грудью!

20 Молитесь, чтобы не приключилось бегство ваше зимой или в субботу.

21 Да, будет тогда скорбь великая, какой не было от начала мира доныне и не случится более.

22 И если бы не были сокращены дни те, не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных дни те будут сокращены.

23 Если вам скажут тогда: "смотри, Христос здесь!", - или: "Он там!", - не давайте веры.

24 Ибо объявятся лжехристы и лжепророки, и явят великие знамения и чудеса, чтобы ввести в обман, если возможно, даже избранных.

25 Слышите, я наперед сказал вам.

26 Итак, если скажут вам: "вот, Он в пустыне!", - не ходите туда; "вот, Он в потаенных покоях!", - не верьте.

27 Ибо как молния исходит от востока и блистает до запада, таково будет пришествие Сына Человеческого.

28 Где мертвое тело, там соберутся стервятники.

29 И тотчас, после скорби дней тех,

"солнце померкнет,

и луна не даст света своего,

и звезды падут с неба,

и силы небесные сотрясены будут".

30 Тогда явится на небе знамение Сына Человеческого; и тогда возрыдают все племена земли, и увидят, что Сын Человеческий грядет по облакам небесным с великою силою и славою.

31 И пошлет Он ангелов Своих с трубою звучною, и соберут они избранников Его от четырех стран света, от края небес до края небес.

32 Научитесь от притчи, которую являет собою смоковница. Когда ветвь ее набухает и пускает листья, вы знаете, что лето близко.

33 Так и вы, когда увидите все это, знайте, что близко, за дверью.

34 Воистину говорю вам, что не прейдет поколение это, как все сие сбудется.

35 Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.

36 Но о дне этом и часе не знает никто, ни Ангелы небесные, ни даже Сын, а только один Отец.

37 Ибо каковы были дни Ноя, таково будет и пришествие Сына Человеческого.

38 Ибо как во дни те, перед Потопом, люди ели и пили, женились и замуж выходили, до самого дня, как вошел Ной в Ковчег,

39 и не ведали, покуда не пришел Потоп и всех их не погубил; таково будет и пришествие Сына Человеческого.

40 Тогда двое мужчин будут на поле, и один будет взят, а другой оставлен;

41 две женщины будут молоть на одной мельнице, и одна будет взята, а другая оставлена.

42 Итак, бодрствуйте; ведь вы не знаете, в какой день придет Господин ваш.

43 Подумайте: если бы домохозяин знал, в какое время ночи придет вор, он бодрствовал бы и не дал вору проникнуть в дом.

44 Потому будьте готовы и вы; ведь в тот час, в который вы не ждете, придет Сын Человеческий.

45 Кто раб верный и разумный, которого поставил господин над всей челядью своей, чтобы в надлежащее время давать им еду?

46 Блажен раб, которого господин, вернувшись, застанет делающим свое дело;

47 воистину говорю вам, что он поставит его над всем достоянием своим.

48 Но если раб тот окажется негодным и скажет в сердце своем: "Господин мой вернется не скоро!" -

49 и примется бить сотоварищей своих, а сам пировать и упиваться с кутилами,

50 вернется господин раба того в день, когда тот не ждет, и в час, которого тот не знает, и рассечет его на части, и даст ему долю с лицедеями; там будет рыдание и скрежет зубов.