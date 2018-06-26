Стивенсон - Эсхатология - модуль BibleQuote

Перечень рассматриваемых в книге вопросов: Всеобщее отступничество, общее определение эсхатологии , временная смерть, бессмертие и переходное состояние души, знамения пришествия Господа и др.

Фонд "Лютеранское наследие", 2001 г. 160 с.

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1. Всеобщее отступничество — знамение нашего времени

2. Что такое эсхатология?

3. Осуществленная и действующая эсхатология в Святом Писании и в Книге Согласия

Часть вторая: конец человека-микрокосма

4. Временная смерть

5. Бессмертие души

6. Переходное состояние души Часть третья: Конец мира (макрокосмическая эсхатология)

7. Знамения пришествия нашего Господа

8. Парусия и сопутствующие ей обстоятельства

9. Завершение суда над окончательно нераскаянными людьми: ад и вечное проклятие

10. Завершение Евангелия в Небесной жизни блаженных

Небольшое, но очень емкое и актуальное произведение, посвященное сложнейшему разделу богословия - учению о последних вещах и о конечной судьбе мира и человека.

О том, насколько сложна и актуальна эта тема в наше время, можно судить по таким тревожным словам автора монографии:

"Ужасающая реальность стремительного погружения большей части современного христианства в водоворот отступничества указывает на события последних дней. Многие современные богословы находят смехотворным представление о том, что душа продолжает существовать после телесной смерти, которая уже более не рассматривается в целом как заслуженная кара Божия, вызванная грехом наших прародителей.

Сверх того, конец света сегодня рассматривается в основном как возможный результат термоядерной войны или экологической катастрофы и, следовательно, как событие, которого можно избежать человеческими силами. Ясные предсказания нашего Господа о Его личном видимом втором пришествии с целью защиты Его Церкви и отмщения Его врагам отвергаются либо как мрачные образные выражения, вложенные в Его уста более поздними последователями, либо как бред экзальтированного апокалиптика первого века. А ожидание небес обычно развеивается как миф, разбавляется или ставится ниже всех богословских приоритетов ради достижения «социальной справедливости» здесь и сейчас. К тому же известно, что богословы, которые отреклись от непреложности авторитета Святого Писания, поднимают вопросы относительно «моральности» Бога, обрекающего некоторые Свои творения на вечные страдания."

Адресовано это издание пасторам, богословам, учащимся христианских колледжей и семинарий, а также самому широкому кругу читателей, всерьез интересующихся вопросами христианского вероучения.