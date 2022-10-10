Библейские комментарии GBV - комментарий BibleQuote

«В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своею женою и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских. Имя человека того Елимелех, имя жены его Ноеминь, а имена двух сынов его Махлон и Хилеон; они были Ефрафяне из Вифлеема Иудейского. И пришли они на поля Моавитские и остались там. И умер Елимелех, муж Ноемини, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из Моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Руфь, и жили там около десяти лет. Но потом и оба (сына ее), Махлон и Хилеон, умерли, и осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего» (стихи 1–5).

Первая же фраза «в те дни… управляли судьи» кое-что говорит нам о тех временах, когда имела место история, представленная в этой книге. Времена судей охватывали длительный период! Они начались после кончины Иисуса Навина (Суд. 2,6–23) и продолжались до конца жизни Самуила, когда народ пожелал иметь царя (1 Сам. 8). Хотя это и не дает нам точного представления о данном периоде, тем не менее это направляет наши мысли к ясному пониманию действительного положения дел в те дни.

Изучая книгу Судей, можно заметить, что этот период, если судить с точки зрения хронологии, заканчивается главой 16. В главах 17–21 описаны два случая, которые характеризуют израильтян как идолопоклонников и прелюбодеев.

Бог ясно показал, что подобное положение преобладало не только в конце периода правления судей из-за смятения и гнета со стороны язычников (чуждого народа); оно возобладало сразу же после смерти Иисуса Навина и старейшин Израиля. Падение было всеобщим, и оно имело место не только среди простого народа. Молодой левит, о котором говорится в 17-й и 18-й главах книги Судей, был внуком Моисея. Он ввел идолопоклонство в колене Дана, которое не прекращалось там до тех пор, пока десять колен спустя несколько столетий не были уведены в плен. То, о чем повествуется в главах 19–21 книги Судей, происходило во времена, когда первосвященником был Финеес, внук Аарона. Куда же девалась его ревность о славе Бога, которую он явил в пустыне (Числ. 25,1–13)?

Библейские комментарии GBV - комментарий BibleQuote

Источник: https://gbv-dillenburg.de/

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