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Симандз - Христианская психология - модуль BibleQuote

Симандз Д. Христианская психология
Категория BIBLEQUTE MODULES, Ethics mod, Psychology mod, Christianity Church mod
Когда несколько лет назад стала популярной тема исцеления памяти, мой друг психолог дал мне совет: «Послушай кассету Дэвида Симандза. Это лаконичное, проникнутое библейским духом и самое ясное изложение данной темы».

И вот теперь доктор Симандз написал книгу, в которой органично соединились четкое библейское богословие, глубинная психология и здравый смысл. Автор пишет о гневе, чувстве вины, депрессии, комплексе неполноценности и перфекционизме — ни на минуту не покидающем нас ощущении, будто мы «недостаточно хороши». Он переносит нас в эпицентр затяжной эмоциональной боли и показывает, каким образом мы можем навсегда вырваться на свободу из этой сумятицы чувств и болезненных ощущений.

Книга не дает упрощенных ответов, она лишена ханжеского осуждения, в ней отсутствуют сбивающие с толку профессиональные термины. Вместо этого доктор Симандз выражает сострадание, милосердие и понимание, вплетает в канву повествования яркие, остроумные и добрые истории о реальных людях. С нами ведет разговор умный и чуткий пастор, который с одинаковой легкостью преподносит нам библейские истины и исцеляет наши расстроенные и мятущиеся души.

Дэвид Симандз - Исцеление чувств - Исцеление памяти - модуль BibleQuote

Модуль для программы Цитата из Библии в кодировке UTF-8 для BibleQuote 6 и Андроид
В модуле две книги Симандза:
  • Исцеление чувств
  • Исцеление памяти

Дэвид Симандз - Исцеление чувств

1. Эмоциональные расстройства
2. Вина, милость и взыскание долгов
3. Раненый Целитель
4. Самое смертоносное оружие Сатаны
5. Как избавиться от низкой самооценки. Часть 16. Как избавиться от низкой самооценки. Часть 2
7. Симптомы перфекционизма
8. Процесс исцеления от перфекционизма
9. Супер «я» или истинное «я»?
10. Мифы и истины о депрессии
11. Как справляться с депрессией
12. Исцеленные помощники

Дэвид Симандз - Исцеление памяти

Симандз Д. Исцеление памяти

1. Загадка памяти
2. Что такое исцеление памяти
3. Почему память нуждается в исцелении?
4. Создание целительной атмосферы
5. Библейские основания для исцеления памяти
6. Показания для исцеления памяти
7. Искаженные представления о Боге
8. Проблемы из–за искажения образа Бога
9. Подготовка к молитве
10. Проведение молитвенного этапа работы
11. Исцеление воспоминаний о сексуальном насилии
12. Наблюдение за отсроченными результатами, предостережения и выводы

Модуль с книгами Исцеление памяти, Исцеление чувств

03.06.12 - Модуль в кодировке UTF-8 для BibleQuote 6 и Андроид
Просмотров 2 584
Рейтинг 4.1 / 5
Добавлено 19.05.2021
Rate this publication:
4.1/5 (12)

Comments (3 comments)

E
esihitos 10 years ago
Спасибо!
A
A_Z 14 years ago
Cпасибо!
G
gloria 14 years ago
Спасибо!

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