Симандз - Христианская психология - модуль BibleQuote

Когда несколько лет назад стала популярной тема исцеления памяти, мой друг психолог дал мне совет: «Послушай кассету Дэвида Симандза. Это лаконичное, проникнутое библейским духом и самое ясное изложение данной темы».



И вот теперь доктор Симандз написал книгу, в которой органично соединились четкое библейское богословие, глубинная психология и здравый смысл. Автор пишет о гневе, чувстве вины, депрессии, комплексе неполноценности и перфекционизме — ни на минуту не покидающем нас ощущении, будто мы «недостаточно хороши». Он переносит нас в эпицентр затяжной эмоциональной боли и показывает, каким образом мы можем навсегда вырваться на свободу из этой сумятицы чувств и болезненных ощущений.



Книга не дает упрощенных ответов, она лишена ханжеского осуждения, в ней отсутствуют сбивающие с толку профессиональные термины. Вместо этого доктор Симандз выражает сострадание, милосердие и понимание, вплетает в канву повествования яркие, остроумные и добрые истории о реальных людях. С нами ведет разговор умный и чуткий пастор, который с одинаковой легкостью преподносит нам библейские истины и исцеляет наши расстроенные и мятущиеся души. Дэвид Симандз - Исцеление чувств - Исцеление памяти - модуль BibleQuote Модуль для программы Цитата из Библии в кодировке UTF-8 для BibleQuote 6 и Андроид В модуле две книги Симандза: Исцеление чувств

Исцеление памяти Дэвид Симандз - Исцеление чувств

1. Эмоциональные расстройства

2. Вина, милость и взыскание долгов

3. Раненый Целитель

4. Самое смертоносное оружие Сатаны

5. Как избавиться от низкой самооценки. Часть 16. Как избавиться от низкой самооценки. Часть 2

7. Симптомы перфекционизма

8. Процесс исцеления от перфекционизма

9. Супер «я» или истинное «я»?

10. Мифы и истины о депрессии

11. Как справляться с депрессией

12. Исцеленные помощники

Дэвид Симандз - Исцеление памяти

1. Загадка памяти

2. Что такое исцеление памяти

3. Почему память нуждается в исцелении?

4. Создание целительной атмосферы

5. Библейские основания для исцеления памяти

6. Показания для исцеления памяти

7. Искаженные представления о Боге

8. Проблемы из–за искажения образа Бога

9. Подготовка к молитве

10. Проведение молитвенного этапа работы

11. Исцеление воспоминаний о сексуальном насилии

12. Наблюдение за отсроченными результатами, предостережения и выводы

Модуль с книгами Исцеление памяти, Исцеление чувств

03.06.12 - Модуль в кодировке UTF-8 для BibleQuote 6 и Андроид