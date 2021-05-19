Симандз - Христианская психология - модуль BibleQuote
Когда несколько лет назад стала популярной тема исцеления памяти, мой друг психолог дал мне совет: «Послушай кассету Дэвида Симандза. Это лаконичное, проникнутое библейским духом и самое ясное изложение данной темы».
И вот теперь доктор Симандз написал книгу, в которой органично соединились четкое библейское богословие, глубинная психология и здравый смысл. Автор пишет о гневе, чувстве вины, депрессии, комплексе неполноценности и перфекционизме — ни на минуту не покидающем нас ощущении, будто мы «недостаточно хороши». Он переносит нас в эпицентр затяжной эмоциональной боли и показывает, каким образом мы можем навсегда вырваться на свободу из этой сумятицы чувств и болезненных ощущений.
Книга не дает упрощенных ответов, она лишена ханжеского осуждения, в ней отсутствуют сбивающие с толку профессиональные термины. Вместо этого доктор Симандз выражает сострадание, милосердие и понимание, вплетает в канву повествования яркие, остроумные и добрые истории о реальных людях. С нами ведет разговор умный и чуткий пастор, который с одинаковой легкостью преподносит нам библейские истины и исцеляет наши расстроенные и мятущиеся души.
И вот теперь доктор Симандз написал книгу, в которой органично соединились четкое библейское богословие, глубинная психология и здравый смысл. Автор пишет о гневе, чувстве вины, депрессии, комплексе неполноценности и перфекционизме — ни на минуту не покидающем нас ощущении, будто мы «недостаточно хороши». Он переносит нас в эпицентр затяжной эмоциональной боли и показывает, каким образом мы можем навсегда вырваться на свободу из этой сумятицы чувств и болезненных ощущений.
Книга не дает упрощенных ответов, она лишена ханжеского осуждения, в ней отсутствуют сбивающие с толку профессиональные термины. Вместо этого доктор Симандз выражает сострадание, милосердие и понимание, вплетает в канву повествования яркие, остроумные и добрые истории о реальных людях. С нами ведет разговор умный и чуткий пастор, который с одинаковой легкостью преподносит нам библейские истины и исцеляет наши расстроенные и мятущиеся души.
Дэвид Симандз - Исцеление чувств - Исцеление памяти - модуль BibleQuote
Модуль для программы Цитата из Библии в кодировке UTF-8 для BibleQuote 6 и Андроид
В модуле две книги Симандза:
- Исцеление чувств
- Исцеление памяти
Дэвид Симандз - Исцеление чувств
1. Эмоциональные расстройства
2. Вина, милость и взыскание долгов
3. Раненый Целитель
4. Самое смертоносное оружие Сатаны
5. Как избавиться от низкой самооценки. Часть 16. Как избавиться от низкой самооценки. Часть 2
7. Симптомы перфекционизма
8. Процесс исцеления от перфекционизма
9. Супер «я» или истинное «я»?
10. Мифы и истины о депрессии
11. Как справляться с депрессией
12. Исцеленные помощники
2. Вина, милость и взыскание долгов
3. Раненый Целитель
4. Самое смертоносное оружие Сатаны
5. Как избавиться от низкой самооценки. Часть 16. Как избавиться от низкой самооценки. Часть 2
7. Симптомы перфекционизма
8. Процесс исцеления от перфекционизма
9. Супер «я» или истинное «я»?
10. Мифы и истины о депрессии
11. Как справляться с депрессией
12. Исцеленные помощники
Дэвид Симандз - Исцеление памяти
1. Загадка памяти
2. Что такое исцеление памяти
3. Почему память нуждается в исцелении?
4. Создание целительной атмосферы
5. Библейские основания для исцеления памяти
6. Показания для исцеления памяти
7. Искаженные представления о Боге
8. Проблемы из–за искажения образа Бога
9. Подготовка к молитве
10. Проведение молитвенного этапа работы
11. Исцеление воспоминаний о сексуальном насилии
12. Наблюдение за отсроченными результатами, предостережения и выводы
2. Что такое исцеление памяти
3. Почему память нуждается в исцелении?
4. Создание целительной атмосферы
5. Библейские основания для исцеления памяти
6. Показания для исцеления памяти
7. Искаженные представления о Боге
8. Проблемы из–за искажения образа Бога
9. Подготовка к молитве
10. Проведение молитвенного этапа работы
11. Исцеление воспоминаний о сексуальном насилии
12. Наблюдение за отсроченными результатами, предостережения и выводы
Модуль с книгами Исцеление памяти, Исцеление чувств
03.06.12 - Модуль в кодировке UTF-8 для BibleQuote 6 и Андроид
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