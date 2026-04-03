В этом разделе собраны модули, посвящённые практической христианской жизни для программы «Цитата из Библии». Здесь представлены проповеди, духовные размышления, книги по христианской жизни, этике, душепопечению и личному духовному росту. Эти материалы помогают применять библейские истины в повседневной жизни и укреплять личную веру.

Практическое христианство — модули для Цитаты из Библии

Данные модули доступны только для членов клуба Esxatos. Чтобы получить доступ к этим материалам и использовать их в программе «Цитата из Библии», необходимо вступить в клуб.

Проповеди и духовные наставления

Проповеди. Антоний (митрополит Сурожский)

Проповеди. Епископ Михаил (Грибановский)

Проповеди. Войно-Ясенецкий (арх. Лука)

Проповеди. Савич В.

Проповеди и иллюстрации

Проповеди Тозера

Чистяков Г. Книги и проповеди

Проповеди. Пейсти Я. Н.

Проповедники 18-20 веков

Проповедники пробуждения XVIII–XX веков

Сперджен Чарльз. Проповеди и книги

Вилкерсон Давид. Книги и проповеди

Духовная жизнь и назидательные книги

Добротолюбие

Фома Кемпийский. О подражании Христу

Трауберг Н. Сама жизнь

Янси Филипп. Книги

Мандзаридис Г. Обожение человека

Книги. Модерзон Э.

Книги Плетт Людмилы

Плетт Л. Пробуждение и Душепопечение

Бракел. Разумное служение христиан

Янси Филип. Дневник Благодати

Христианская жизнь и практика, душепопечение

Крабб Л. Христианская психология

Душепопечение и освобождение (сборник)

Основные истины христианской веры (Спрол)

Душа человеческая. Н. Е. Пестов

Симандз Д. Христианская психология

Винс Л. М. Ветхозаветные женщины [Библейские беседы для сестер]

Ирвинг Уоллес. Слово

Проповедь и Богослужение

Богослужение в Израиле. Хаммель

Православный катехизис. Филарет (Дроздов)

Православное богослужение

Книги и статьи. Успенский Н. Д.

Перкинс У. Искусство пророчества. Призвание

Плискин Зелиг. Береги свою речь - О злоречии

Золотые зерна мудрости. Петр Шатров

Этика и повседневная жизнь

Этика. Бивер Джон и Лиза

Этика. Гомосексуализм

Этика. Труды Бонхёффера

Этика христианская

Биографии и вдохновляющие книги

Бейнтон. Жизнь Мартина Лютера

Лиардон Р. Божьи генералы

Крифт П. Небеса

Янси Филипп. Книги

Мартен. Св. Тереза из Лизьё

Лейн, Тони. Христианские мыслители

Самралл Л. Пионеры веры

Такер Р. От Иерусалима до края земли

Сборники и различные христианские книги

Книги Джона Буньяна

Книги Вольфганга Бюне

Книги Вочмана Ни

Льюис К.С. Книги и статьи

Федотов Г. П. Труды

Харт, Дэвид. Красота Бесконечного

Библиотека — детям

Разные духовные и практические материалы