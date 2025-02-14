Цитата из Библии - BibleQuote 5.0 Библиология - 2003-03-12

Программа для работы с Библией и другими текстами.

Благодаря своей простой расширяемости, программа "Цитата из Библии" может послужить Вам в качестве библиотекаря, позволяющего читать и изучать на компьютере не только тексты Библии, но и тексты Ваших любимых книг, хранящихся в электронном виде.

Программа - Цитата из Библии - BibleQuote5 - Библиология