Цитата из Библии - BibleQuote 5.0 Библиология - 2003-03-12
Программа для работы с Библией и другими текстами.
Благодаря своей простой расширяемости, программа "Цитата из Библии" может послужить Вам в качестве библиотекаря, позволяющего читать и изучать на компьютере не только тексты Библии, но и тексты Ваших любимых книг, хранящихся в электронном виде.
Программа - Цитата из Библии - BibleQuote5 - Библиология
Здесь представлена BibleQuote 5.0 Bibliologia Edition от 23.10.2003. Автор: Тимофей Ха и др.
Программа - Цитата из Библии - BibleQuote5 - Библиология - Содержание
В 32-мбайтный специальный дистрибутив на CD включены:
БИБЛИИ
Biblia Hebraica Stuttgartensia (Michigan-Claremont text) (ВЗ, 39 книг) mcbhs
Hebrew Old Testament (ВЗ, 39 книг) hebrewot
King James Version (1611/1769) with Strong's Codes (ВЗ, НЗ, 66 книг) kjvs
King James Version (ВЗ, НЗ, НК, 66 книг) kjv
Korean Bible (ВЗ, НЗ, 66 книг) korean
New American Standard Bible (NASB) (ВЗ, НЗ, 66 книг) nasb
Греческий НЗ (NA26/27-UBS3) (НЗ, 27 книг) na26
Греческий НЗ (Textus Receptus) (НЗ, 27 книг) nt_greek_tr
Греческий НЗ (Westcott-Hort) (НЗ, 27 книг) westcott_hort_greek
Греческий НЗ с морфологическим анализом (НЗ, 27 книг) ccat_parsed_na26
Евангелие (Пер. о. Л. Лутковского) (НЗ, 4 книги) lutkovsky
Некоторые книги Ветхого Завета. Перевод РБО (ВЗ, 7 книг) rbsot
Радостная весть. Совр. перевод НЗ на русский язык РБО (НЗ, 27 книг) kuznetsova
Русский НЗ (Пер. еп. Кассиана) (НЗ, 27 книг) kassian
Русский Синодальный Перевод (77 книг, включая второканонические) (ВЗ, НЗ, НК, 77 книг) rst77
Русский Синодальный текст (с номерами Стронга) (ВЗ, НЗ, 66 книг) rststrong
Совр. перевод НЗ (IBS) (НЗ, 27 книг) ibsnt
Украинская Библия (Пер. И. Огиенко) (ВЗ, НЗ, 66 книг) ukr
Украинский НЗ (Пер. о. Р. Турконяка) (НЗ, 27 книг) ukr_nt
КНИГИ
LXX Септуагинта (58 книг) lxx
Все, что могу, - во славу Его (Чеймберс) (12 книг) mufhh
Герменевтика (Верклер) (1 книга) virkler
Евангельские трактаты (14 книг) tractsru
Избранные беседы (Златоуст) (1 книга) chrysostom
Избранные проповеди (Августин) (1 книга) augustine
Избранные проповеди (Берсье) (1 книга) bersje
Избранные проповеди (Уэсли) (1 книга) wesley
Иудейские древности (Флавий) (24 книги) josephus
Книги Джона Буньяна (2 книги) bunyan
Коран (Пер. И. Крачковского) (1 книга) koran
Лекции моим студентам (Сперджен) (1 книга) spurgeon
Мысли о религии (Паскаль) (1 книга) pascal
Он дал нам прообразы (Пратт) (5 книг) pratt
Основные истины христианской веры (Спрол) (13 книг) sproul
Понимание Троицы (МакГрат) (1 книга) trinity
Проповеди Сперджена (5 книг) spurgeon_s
Разумные основания для веры (Пиннок) (1 книга) pinnock
Символы Веры (5 книг) creed
Тематическая симфония (Zondervan) (24 книги) zondervan
КОММЕНТАРИИ
Комментарии Баркли к НЗ (НЗ, ) barclay
Комментарии Новой Женевской Библии (ВЗ, НЗ, ) ngsb
Радостная весть. Комментарии к совр. перевод НЗ на русский язык РБО (НЗ, ) kuznetsova-comments
СЛОВАРИ
NIV Topical Bible Dictionary. © Zondervan (713 статьи) zondervan
Библейский словарь Брокгауза (4736 статьи) brockhauslexicon
Библейская Энциклопедия архимандрита Никифора (4392 статьи) nikiforencyc
Краткий религиозно-философский словарь. Л.И. Василенко. Истина и Жизнь. Москва 1996 (584 статьи) rfd
ЛЕКСИКОНЫ СТРОНГА:
Еврейский лексикон Стронга © Bob Jones University (8854 статьи) strongs/hebrew
Греческий лексикон Стронга © Bob Jones University (5843 статьи) strongs/greek
Hebrew Strong's Exhaustive Concordance © Bible Foundation (8674 статьи) strongsKJV/hebrew
Greek Strong's Exhaustive Concordance © Bible Foundation (5624 статьи) strongsKJV/greek
Hebrew NAS Exhaustive Concordance © The Lockman Foundation (8674 статьи) strongsNASB/hebrew
Greek NAS Exhaustive Concordance © The Lockman Foundation (5511 статья) strongsNASB/greek
БАЗА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МЕСТ:
Treasury of Scripture Knowledge
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