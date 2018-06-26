Добротолюбие - наставления святых - модуль BibleQuote

Cборник наставлений и изречений святых IV-XV веков, составлено препп. Никодимом Святогорцем и Макарием из Коринфа и вышло в свет на греческом языке в 1782 году.

Добротолюбие - Модуль Цитата из Библии - BibleQuote

Модуль в формате ANSI для BQ5/6 и Андроид

Составители – группа православных христиан г. Винницы, Украина.

Милостью Божьей этот модуль был составлен для душевной пользы желающих поучаться из свято-отеческих писаний и адаптирован для программы «Цитата из Библии».



Для обработки был использован русский вариант Добротолюбия опубликованный на сайте http://psylib.kiev.ua/books.



Для возможности поиска в программе «Цитата из Библии» исходные тексты были адаптированы под структуру этой программы.

Пускай Господь Бог наш благословит всех использующих этот модуль для душевной пользы.