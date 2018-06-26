Добротолюбие - наставления святых - модуль BibleQuote
Cборник наставлений и изречений святых IV-XV веков, составлено препп. Никодимом Святогорцем и Макарием из Коринфа и вышло в свет на греческом языке в 1782 году.
Добротолюбие - Модуль Цитата из Библии - BibleQuote
Модуль в формате ANSI для BQ5/6 и Андроид
Составители – группа православных христиан г. Винницы, Украина.
Милостью Божьей этот модуль был составлен для душевной пользы желающих поучаться из свято-отеческих писаний и адаптирован для программы «Цитата из Библии».
Для обработки был использован русский вариант Добротолюбия опубликованный на сайте http://psylib.kiev.ua/books.
Для возможности поиска в программе «Цитата из Библии» исходные тексты были адаптированы под структуру этой программы.
Пускай Господь Бог наш благословит всех использующих этот модуль для душевной пользы.
Милостью Божьей этот модуль был составлен для душевной пользы желающих поучаться из свято-отеческих писаний и адаптирован для программы «Цитата из Библии».
Для обработки был использован русский вариант Добротолюбия опубликованный на сайте http://psylib.kiev.ua/books.
Для возможности поиска в программе «Цитата из Библии» исходные тексты были адаптированы под структуру этой программы.
Пускай Господь Бог наш благословит всех использующих этот модуль для душевной пользы.
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