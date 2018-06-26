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Эванс - Библеистика - модуль BibleQuote

Эванс Крейг - богословие - модуль Цитата из Библии BibleQuote
Категория BIBLEQUTE MODULES, Biblical Studies mod, Theology mod
В модуль вошли 2 книги известного библеиста Крейга Эванса.

Эванс Крейг - Библеистика - модуль Цитата из Библии - BibleQuote

18.07.12 Модуль в UTF-8 для BQ6 и Андроид
Содержание модуля:
  • Иисус. Последние дни (в соавторстве с Т. Райтом)
  • Сфабрикованный Иисус

Эванс К. Сфабрикованный Иисус

Книга исследователя Библии и апокрифов, археолога, знатока древних языков Крейга Эванса «Сфабрикованный Иисус. Как современные исследователи искажают евангелия». На этот раз известный ученый написал книгу не для своих коллег из академического мира, а для простых читателей и студентов, изучающих библейско-богословские дисциплины.

Будучи христианином, Крейг Эванс очень озабочен тем, что сегодня говорят и пишут об Иисусе из Назарета в популярных романах и желтой прессе, особое возмущение автора вызывают некоторые идеи его коллег: для того, чтобы стать известным в научном мире, ученый просто фабрикует сенсацию или делает лжеоткрытия, спекулируя на неосведомленности широкой читательской аудитории.

Эванс иисус Последние дни

Крейг Эванс перечисляет все имеющиеся источники сведений об историческом Иисусе и проводит линию, за которой заканчивается объективное исследование и начинаются фантазии и махинации. Дэн Браун, Майкл Бейджент, Джон Доминик Кроссан, Джеймс Тейбор - список продолжается многими известными именами.

Важно отметить, что «Сфабрикованный Иисус» - это не апология ортодоксального христианства, а разоблачение невежественной чуши и спекуляций, которые выдают за результаты независимых от церкви исследований. Крейг Эванс и другие честные ученые тоже независимы от церкви в своей научной работе, но они не спешат стать создателями огромной массы лжи об Иисусе и евангелиях.

Эванс К., Райт Н. Т. Иисус: последние дни. Что же произошло на самом деле

Томас Райт и Крейг Эванс - два всемирно известных авторитетных специалиста по Библии приводят реальную картину суда, казни и воскресения Иисуса.
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Рейтинг 5.0 / 5
Добавлено 26.06.2018
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