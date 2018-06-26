Эванс - Библеистика - модуль BibleQuote
Эванс Крейг - Библеистика - модуль Цитата из Библии - BibleQuote
- Иисус. Последние дни (в соавторстве с Т. Райтом)
- Сфабрикованный Иисус
Эванс К. Сфабрикованный Иисус
Будучи христианином, Крейг Эванс очень озабочен тем, что сегодня говорят и пишут об Иисусе из Назарета в популярных романах и желтой прессе, особое возмущение автора вызывают некоторые идеи его коллег: для того, чтобы стать известным в научном мире, ученый просто фабрикует сенсацию или делает лжеоткрытия, спекулируя на неосведомленности широкой читательской аудитории.
Крейг Эванс перечисляет все имеющиеся источники сведений об историческом Иисусе и проводит линию, за которой заканчивается объективное исследование и начинаются фантазии и махинации. Дэн Браун, Майкл Бейджент, Джон Доминик Кроссан, Джеймс Тейбор - список продолжается многими известными именами.
Важно отметить, что «Сфабрикованный Иисус» - это не апология ортодоксального христианства, а разоблачение невежественной чуши и спекуляций, которые выдают за результаты независимых от церкви исследований. Крейг Эванс и другие честные ученые тоже независимы от церкви в своей научной работе, но они не спешат стать создателями огромной массы лжи об Иисусе и евангелиях.
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