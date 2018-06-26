Эванс - Библеистика - модуль BibleQuote

В модуль вошли 2 книги известного библеиста Крейга Эванса.

Эванс Крейг - Библеистика - модуль Цитата из Библии - BibleQuote

18.07.12 Модуль в UTF-8 для BQ6 и Андроид

Содержание модуля:

Иисус. Последние дни (в соавторстве с Т. Райтом)

Сфабрикованный Иисус

Эванс К. Сфабрикованный Иисус

Книга исследователя Библии и апокрифов, археолога, знатока древних языков Крейга Эванса «Сфабрикованный Иисус. Как современные исследователи искажают евангелия». На этот раз известный ученый написал книгу не для своих коллег из академического мира, а для простых читателей и студентов, изучающих библейско-богословские дисциплины.

Будучи христианином, Крейг Эванс очень озабочен тем, что сегодня говорят и пишут об Иисусе из Назарета в популярных романах и желтой прессе, особое возмущение автора вызывают некоторые идеи его коллег: для того, чтобы стать известным в научном мире, ученый просто фабрикует сенсацию или делает лжеоткрытия, спекулируя на неосведомленности широкой читательской аудитории.