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Глоссарий - Полная Еврейская Библия - модуль BibleQuote

Глоссарий - Полная Еврейская Библия
Категория BIBLEQUTE MODULES, Reference mod

Словари BibleQuote - Полная Еврейская Библия

Глоссарий к Полной Еврейской Библии на английском языке и
к Еврейскому Новому Завету на русском языке.

Эти два словаря помогут Вам при использовании Полной Еврейской Библии в программе BibleQuote6.
Глоссарий помогают узнать как произносятся и что означают еврейские слова, которые часто используются в обиходе Божьего народа.
Просмотров 2 172
Рейтинг 4.8 / 5
Добавлено 13.04.2015
Rate this publication:
4.8/5 (12)

Comments (2 comments)

S
sailars 9 years ago

К сожалению, на данный момент нет ссылки для скачивания (
G
gloria 14 years ago
Спасибо.

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