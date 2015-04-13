Глоссарий - Полная Еврейская Библия - модуль BibleQuote
Словари BibleQuote - Полная Еврейская Библия
Глоссарий к Полной Еврейской Библии на английском языке и
к Еврейскому Новому Завету на русском языке.
Эти два словаря помогут Вам при использовании Полной Еврейской Библии в программе BibleQuote6.
Глоссарий помогают узнать как произносятся и что означают еврейские слова, которые часто используются в обиходе Божьего народа.
к Еврейскому Новому Завету на русском языке.
Эти два словаря помогут Вам при использовании Полной Еврейской Библии в программе BibleQuote6.
Глоссарий помогают узнать как произносятся и что означают еврейские слова, которые часто используются в обиходе Божьего народа.
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