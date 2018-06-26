Райт Николас Томас - Богословие - модуль BibleQuote
Книги известного богослова Райта Николаса Томаса в модуле Цитата из Библии BibleQuote
- Райт Н. Т. Настоящее христианство
- Райт Н. Т. Тайна зла: откровенный разговор с Богом
- Райт Н. Т. Главная тайна Библии
- Райт Н. Т. Авторитет Писания и власть Бога
- Райт Н. Т. Иисус. Надежда постмодернистского мира (The Challenge of Jesus)
- Райт Н. Т. Иуда и Евангелие Иисуса
- Райт Н. Т. Бог есть. Что дальше Райт Н. Т. Настоящее христианство
Райт Н. Т. Тайна зла: откровенный разговор с Богом
Переводчик книги М. Завалов:
Быть может, не самая бесспорная (у меня тут много вопросов и сомнений), но прекрасная книга. Из лучших книг на тему вообще.
Райт как всегда силен тем, что видит проблему в "большой картине". И верен Библии, даже когда это не слишком уютно.
Что ИМХО верно - он отказывается от метафизических рассуждений о проблеме зла. Потому что Библия дает невнятные ответы на вопросы типа: откуда зло или какова его природа. Там всегда вопрос стоит иначе: что Бог делает со злом. Для Райта вся т.н. "священная история" - зачем появился Израиль и зачем пришел Иисус - именно и есть ответ на зло.
То есть примерно эта книга строится так:
- проблема зла - и Райт справедливо описывает растерянность перед злом, когда оно касается нас отнюдь не философски, и инфантильные ответы на него;
- зло в ВЗ;
- зло в НЗ - и смысл креста;
- что из этого следует для людей (и тут целая одна - а всего их пять - прекрасная глава о прощении - кое-что я уже цитировал).
Райт Н. Т. Главная тайна Библии
Принято думать, что христианство учит о небе вверху, куда отправляются спасенные праведники, и об аде внизу для нераскаявшихся грешников. Многие люди все еще считают, что таково официальное учение христианства. Признанный специалист по Библии и истории раннего христианства Том Райт приглашает вас в удивительное путешествие по миру представлений о жизни после смерти.
После знакомства с учением древних религий и философских школ и обзора сумятицы представлений о жизни и смерти в современной культуре он подводит читателя к центру христианской веры - тайне воскресения Иисуса из Назарета. Он обращается к забытым богатствам христианской традиции с целью рассказать о подлинном смысле христианской надежды - вещах, очень непохожих на то, что мы привыкли слышать.
Райт Н. Т. Авторитет Писания и власть Бога
О каком авторитете, или власти идет речь, когда разговор заходит о Библии? Что означает авторитетность древнего, сложного и не всегда понятного текста в жизни конкретного христианина? В настоящей книге этот актуальный вопрос рассматривается в немного необычном ракурсе: внимание читателя переносится с авторитетности Писания на авторитетность его Автора - ведь именно Богу принадлежит вся власть, и направлена она в первую очередь не на разрешение спорных богословских вопросов, а на спасение падшего человечества.
Подвиг Иисуса Христа и действие Святого Духа - главные проявления Божьего полновластия, сосудом которого и выступает Библия. Такой подход проливает новый свет на связь между Святым Писанием, церковными традициями, рациональным мышлением и жизненным опытом верующих, а также на многочисленные вопросы по поводу правильного и неправильного употребления Библии как отдельными людьми, так и тем или иным обществом в целом.
Райт Н. Т. Иисус. Надежда постмодернистского мира (The Challenge of Jesus)
В этой работе, написанной ярко и увлекательно, автор углубляется в изучение общественного, исторического, культурного и политического контекста событий, происходящих в Палестине первого века нашей эры. Захватывающее повествование-рассуждение о жизни и смерти Иисуса из Назарета, его влиянии не только на своих современников, но и тех, кто живет в эпоху постмодернизма сегодняшнего дня, вызовет интерес как у христиан, так и у только начинающих интересоваться вопросами христианской веры. Книга рассчитана на широкий круг читателей.
Райт Н. Т. Иуда и Евангелие Иисуса
Открытия и обнародование Евангелия Иуды произвело подлинную сенсацию. Многие ожидали, что найденный апокриф перевернет все представления о христианстве и станет серьезным испытанием на прочность для церкви, много столетий предлагавшей свою версию учения Иисуса и смысла евангельских событий. Теперь, когда схлынула волна наскоро сляпанного книжного ширпотреба и ослабла журналистская истерика, пришло время трезво разобраться в теме, заворожившей умы миллионов. Как относиться к Евангелию Иуды? О чем на самом деле свидетельствует этот древний апокриф? Почему стоит прислушиваться к представителям традиционного христианства?
Райт Н. Т. Бог есть. Что дальше? Как стать теми, кем мы призваны быть?
Мы все получили от Бога великий дар жизни, и все большие и малые события в ней имеют свой смысл. Не так важно, во что и как мы верим или даже не верим, но жизнь, данная нам Богом, одна, и у каждого из нас в ней есть определенное призвание. Загляните в свое сердце. Научитесь управлять своей подлинной натурой. Обновите ум. Станьте тем, кем вы призваны быть.
03.06.12 - модуль в UTF-8 для BibleQuote 6 и Андроид
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