Райт Николас Томас - Богословие - модуль BibleQuote

В модуль вошли произведения Райта Н. Т. по богословию и апологии христианства.

Книги известного богослова Райта Николаса Томаса в модуле Цитата из Библии BibleQuote

Вошли:

Райт Н. Т. Настоящее христианство

Райт Н. Т. Тайна зла: откровенный разговор с Богом

Райт Н. Т. Главная тайна Библии

Райт Н. Т. Авторитет Писания и власть Бога

Райт Н. Т. Иисус. Надежда постмодернистского мира (The Challenge of Jesus)

Райт Н. Т. Иуда и Евангелие Иисуса

Райт Н. Т. Бог есть. Что дальше Райт Н. Т. Настоящее христианство

В своей знаменитой книге один из самых ярких писателей современности, всемирно известный библеист и богослов, описывает христианство в общих чертах и представляет его привлекательность людям, живущим вне веры, а так­же объясняет его суть самим христианам, очень часто даже не подозревающим, во что они верят на самом деле.





Переводчик книги М. Завалов:

Быть может, не самая бесспорная (у меня тут много вопросов и сомнений), но прекрасная книга. Из лучших книг на тему вообще.

Райт как всегда силен тем, что видит проблему в "большой картине". И верен Библии, даже когда это не слишком уютно.

Что ИМХО верно - он отказывается от метафизических рассуждений о проблеме зла. Потому что Библия дает невнятные ответы на вопросы типа: откуда зло или какова его природа. Там всегда вопрос стоит иначе: что Бог делает со злом. Для Райта вся т.н. "священная история" - зачем появился Израиль и зачем пришел Иисус - именно и есть ответ на зло.



То есть примерно эта книга строится так:

- проблема зла - и Райт справедливо описывает растерянность перед злом, когда оно касается нас отнюдь не философски, и инфантильные ответы на него;

- зло в ВЗ;

- зло в НЗ - и смысл креста;

- что из этого следует для людей (и тут целая одна - а всего их пять - прекрасная глава о прощении - кое-что я уже цитировал).

Райт Н. Т. Главная тайна Библии

Принято думать, что христианство учит о небе вверху, куда отправляются спасенные праведники, и об аде внизу для нераскаявшихся грешников. Многие люди все еще считают, что таково официальное учение христианства. Признанный специалист по Библии и истории раннего христианства Том Райт приглашает вас в удивительное путешествие по миру представлений о жизни после смерти.



После знакомства с учением древних религий и философских школ и обзора сумятицы представлений о жизни и смерти в современной культуре он подводит читателя к центру христианской веры - тайне воскресения Иисуса из Назарета. Он обращается к забытым богатствам христианской традиции с целью рассказать о подлинном смысле христианской надежды - вещах, очень непохожих на то, что мы привыкли слышать.





Райт Н. Т. Авторитет Писания и власть Бога



О каком авторитете, или власти идет речь, когда разговор заходит о Библии? Что означает авторитетность древнего, сложного и не всегда понятного текста в жизни конкретного христианина? В настоящей книге этот актуальный вопрос рассматривается в немного необычном ракурсе: внимание читателя переносится с авторитетности Писания на авторитетность его Автора - ведь именно Богу принадлежит вся власть, и направлена она в первую очередь не на разрешение спорных богословских вопросов, а на спасение падшего человечества.

Подвиг Иисуса Христа и действие Святого Духа - главные проявления Божьего полновластия, сосудом которого и выступает Библия. Такой подход проливает новый свет на связь между Святым Писанием, церковными традициями, рациональным мышлением и жизненным опытом верующих, а также на многочисленные вопросы по поводу правильного и неправильного употребления Библии как отдельными людьми, так и тем или иным обществом в целом.

Райт Н. Т. Иисус. Надежда постмодернистского мира (The Challenge of Jesus)



В этой работе, написанной ярко и увлекательно, автор углубляется в изучение общественного, исторического, культурного и политического контекста событий, происходящих в Палестине первого века нашей эры. Захватывающее повествование-рассуждение о жизни и смерти Иисуса из Назарета, его влиянии не только на своих современников, но и тех, кто живет в эпоху постмодернизма сегодняшнего дня, вызовет интерес как у христиан, так и у только начинающих интересоваться вопросами христианской веры. Книга рассчитана на широкий круг читателей.





Райт Н. Т. Иуда и Евангелие Иисуса



Открытия и обнародование Евангелия Иуды произвело подлинную сенсацию. Многие ожидали, что найденный апокриф перевернет все представления о христианстве и станет серьезным испытанием на прочность для церкви, много столетий предлагавшей свою версию учения Иисуса и смысла евангельских событий. Теперь, когда схлынула волна наскоро сляпанного книжного ширпотреба и ослабла журналистская истерика, пришло время трезво разобраться в теме, заворожившей умы миллионов. Как относиться к Евангелию Иуды? О чем на самом деле свидетельствует этот древний апокриф? Почему стоит прислушиваться к представителям традиционного христианства?

Признанный специалист по Библии и истории раннего христианства Том Райт показывает, что истина гораздо интереснее, чем выдумки создателей нового мифа. Остерегайтесь подделок!





Райт Н. Т. Бог есть. Что дальше? Как стать теми, кем мы призваны быть?



Мы все получили от Бога великий дар жизни, и все большие и малые события в ней имеют свой смысл. Не так важно, во что и как мы верим или даже не верим, но жизнь, данная нам Богом, одна, и у каждого из нас в ней есть определенное призвание. Загляните в свое сердце. Научитесь управлять своей подлинной натурой. Обновите ум. Станьте тем, кем вы призваны быть.

03.06.12 - модуль в UTF-8 для BibleQuote 6 и Андроид